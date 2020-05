CEO Boss Paints: 'Elk bedrijf is een ziekenhuis en een school'...

Naar aanleiding van de exitstrategie uit de coronacrisis wordt een scherp debat gevoerd over de prioriteiten. Het verwijt klinkt dat voorrang gegeven wordt aan de economie, omdat er geen lobby van het hart bestaat.

In het parlement worden zinnen uitgesproken als 'mensen mogen hun baas eerder zien dan hun ouders'. Ondernemers wordt verweten dat ze bij de regering lobbyen om hun zaak zo snel mogelijk te openen, om zo weer poen te scheppen als tevoren. Virologen wordt verweten als dictators een lockdown af te kondigen zonder enig maatschappelijk of economisch besef. Jammer dat de coronadilemma’s ons zo uitnodigen om het vertrouwen in elkaar op te zeggen. De grotere samenhang wordt uit het oog verloren.

Als de coronacrisis iets leert, is het wel hoe verbonden we allemaal zijn. De bedrijfsleider, de viroloog, de zorgmedewerker en de leraar kunnen elkaar besmetten met Covid-19. Maar ze kunnen elkaar ook helpen om uit deze crisis te komen. Sterker nog, ze hebben elkaar nodig. Elk bedrijf heeft gezonde medewerkers, gezonde klanten en gezonde leveranciers nodig. Elk ziekenhuis heeft middelen van de overheid nodig om de zieken te genezen. De overheid heeft de bedrijven nodig om die middelen te genereren. Het is een cirkel, waarin elke speler onontbeerlijk is.

In dat veld, waarin we allemaal van elkaar afhankelijk zijn, kunnen de juiste beslissingen enkel genomen worden door wederzijds begrip en een focus op het algemeen belang. Niet polarisatie en getouwtrek, maar dialoog, empathie en samenwerking zijn de sleutels tot de oplossing.

Gulzigheid

Ikzelf heb de afgelopen weken gepleit om onze colora-winkels te mogen openen, net als de zogenaamd algemene DHZ-winkels. Het is erg makkelijk dat te catalogeren als getouwtrek van een misnoegde kleine zelfstandige die zijn inkomsten ziet dalen. Een slinks manoeuvre van gulzigheid.

En, natuurlijk, ik ontken niet dat als onze omzet daalt, dat ook onze rendabiliteit schaadt en dus ook de toekomstige dividenden voor onze aandeelhouders. Maar ik wil dat toch even in perspectief plaatsen. De afgelopen vijf jaar heeft onze groep ruim zeven keer meer betaald aan de overheid dan er winst na belasting was. 7,2 keer meer om precies te zijn.

Ik moet toegeven, het was een cijfer dat ik ook niet kende. Niemand kende het. Ik heb onze financiële afdeling een expliciete opdracht moeten geven om het te berekenen, onze som van vennootschapsbelastingen, roerende en onroerende voorheffing, RSZ-bijdrages, gemeentelijke belastingen, btw, enz… En dan tellen we de personenbelasting van onze medewerkers niet eens mee.

Maatschappelijke bijdrage

Over de laatste vijf jaar heeft ons bedrijf jaarlijks gemiddeld 14,3 miljoen euro bijgedragen aan de maatschappij. Met dat bedrag, ik noem het onze directe maatschappelijke bijdrage, worden werklozen, verpleegkundigen, leerkrachten, maatschappelijk werkers, gepensioneerden, ambtenaren en artiesten betaald.

Maar die maatschappelijke bijdrage wordt niet zichtbaar gemaakt. Onze bedrijfswinst daarentegen staat groot en vetjes op de resultatenrekening. Is het dan niet verwonderlijk dat bedrijven worden neergezet als geldmachines voor hun aandeelhouders?

Ik wil BOSS paints hier niet neerzetten als het voorbeeld voor anderen, maar wel als de illustratie van de maatschappelijke waarde van zeer veel bedrijven. Toegegeven, niet elke bedrijfsleider is even enthousiast als het gaat over het betalen van belastingen. Er wordt geoptimaliseerd, ontweken en ontdoken, maar met grote verschillen van bedrijf tot bedrijf. Ook bij ons wordt erop toegezien dat onze belastingvoet op een gezond niveau blijft, zoals we ook onze loonkosten, investeringen en winstuitkeringen gezond willen houden.

Mijn pleidooi is: maak het transparant. Hoe handig zou het niet zijn voor politici en ambtenaren als de directe maatschappelijke bijdrage van elk bedrijf gewoon in de jaarrekening was opgenomen? Netjes naast de winst voor de aandeelhouders. Hoe eenvoudig voor de burger om de echt gulzige poenscheppers te kunnen onderscheiden van de vele goed bedoelende bijdragers. Ik ben benieuwd naar de impact op het consumentengedrag en de zelfsturing van bedrijfsleiders.