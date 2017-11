Cash-for-cars blijft een goed idee

Cash-for-cars, waarbij wie een bedrijfswagen heeft de kans krijgt om die om te ruilen voor cash, blijft een goed idee. Het aantal wagens op zich zal wellicht niet dalen, maar het geeft de mobiliteit wel een duwtje in de rug en het is goed voor het milieu.

Door Wim Vos, CEO van de autosupermarkt Cardoen

In België lijkt het een evidentie voor wie in een middelgroot of groot bedrijf werkt om een bedrijfswagen te krijgen als fiscaal voordeel. Volgens de partij MR heeft in België meer dan 50% van de junior leidinggevenden recht op een bedrijfsauto, terwijl dat percentage tussen 0% en 16% ligt in onze buurlanden. Meer dan 1 op de 2 nieuw verkochte wagens in België zijn bedrijfswagens. Met alle gevolgen van dien, zowel voor het milieu als voor de mobiliteit.

Wie met een bedrijfswagen rijdt, wil vaak zoveel mogelijk uit dit voordeel halen en zal heel snel voor de wagen kiezen als vervoermiddel, ook voor kleinere afstanden. Aangezien de wagen deel uitmaakt van het loonpakket en het voordeel alle aard een vast bedrag is, ongeacht het aantal kilometer, beloon je jezelf door nog meer gebruik te maken van de wagen. Hoe meer je rijdt, hoe meer je profiteert. Eventjes in het weekend naar de zee om een koffietje te drinken of op zondag de benen gaan strekken in de Ardennen kost de eigenaar van een firmawagen niets.

Goede richting

Cash-for-cars en het cafetariaplan (waarbij de werknemer zelf zijn loon- en arbeidsvoorwaarden samenstelt, zoals hij/zij dat zou doen in een cafetaria met zelfbediening) zijn dus zeker een stap in de goede richting om het aantal bedrijfswagens af te bouwen en slimmer om te gaan met onze manier van verplaatsen.

Ik ben ervan overtuigd dat we naar een attitude moeten waarbij je als consument kiest welk vervoermiddel het best bij jouw verplaatsing past. De auto blijft daarbij een belangrijke plaats innemen.

Werknemers die kiezen voor een vergoeding (cash) in de plaats van hun bedrijfswagen (car) zullen daarom meestal wel een privéwagen kopen. Het aantal wagens zal volgens mij dus niet dalen, maar men zal wel een positief effect merken op mobiliteit en milieu.

Berekening

Wie als particulier een wagen koopt, gaat veel bewuster om met het gebruik van die wagen aangezien iedere kilometer zelf betaald moet worden. Alternatieve vormen van vervoer worden in die berekening meegenomen en gebruikt, zodat er per definitie minder kilometers worden gereden dan met een bedrijfswagen. Wie zijn kilometers zelf betaalt zal immers minder snel naar de zee rijden in het weekend, en zal sneller de stap maken naar het openbaar vervoer of de fiets om naar het werk te gaan. Daar komt nog eens bij dat de meeste bedrijfswagens dieselwagens zijn, terwijl particulieren vaker voor een benzinewagen kiezen.

Minder kilometers rijden heeft sowieso een positief milieueffect. Particulieren kiezen bovendien meestal een benzinewagen omdat die goedkoper is in aanschaf, taksen, onderhoud en verzekering. Met een benzinewagen hoeven ze zich ook geen zorgen te maken over de opkomende lage-emissiezones zoals in Antwerpen, Mechelen en Brussel, en de dieselvrije zones in buitenlandse steden.

Daarom steun ik het wetsontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), waardoor werknemers die dat wensen hun bedrijfswagen kunnen inruilen tegen een mobiliteitsvergoeding. Ik ben er immers van overtuigd dat hierdoor een aantal bedrijfswagens zal worden omgeruild met particuliere wagens, met positieve effecten op mobiliteit (slimme kilometers) en milieu (minder kilometers en benzine in plaats van diesel).