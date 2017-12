Catalonië anders bekeken

De wanverhouding tussen zetels en stemmen in het Belgische kiesstelsel speelt in het nadeel van de Vlamingen. Maar wie dat terecht onrechtvaardig vindt, kan dan moeilijk blij zijn met dezelfde onrechtvaardigheid wanneer die toevallig in het voordeel speelt van Catalanen met wie men sympathiseert.

Door Edi Clijsters, politicoloog

De jongste regionale verkiezingen in Catalonië hebben het niet bepaald gemakkelijker gemaakt om een oplossing te vinden voor het conflict tussen de Spaanse regering en die van Catalonië, of voor de spanningen binnen Catalonië. ‘Wat nu?’, verzuchten betrokkenen en commentatoren in uiteenlopende toonaarden van vertwijfeling. Over mogelijke scenario's speculeren staat vrij. En wensdenken daarover staat er doorgaans heel dicht bij.

In België is gesleuteld aan die scheeftrekking tussen zetels en stemmen, maar weggewerkt is ze nog niet

Daarom is het nuttig enkele feiten onder de loep te nemen. Een eerste feit is in de media uitvoerig aan bod gekomen: de partijen die de afgezette Catalaanse regering steunden veroverden wel een meerderheid van zetels, maar niet van uitgebrachte stemmen. Een feit dat overigens ook reeds bij de vorige regionale verkiezingen opdook. En een wanverhouding die ook bij ons bestaat, en die in andere dan proportionele kiesstelsels nog veel flagranter is.

Barcelona

Het Catalonië waar het om gaat (en dus zonder een uitgebreid gebied rond Valencia en zonder de Balearen) is onderverdeeld in vier provincies, vernoemd naar hun respectieve hoofdstad: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona. In het 135-koppige Catalaanse parlement heeft Girona recht op 17 zetels; dat is 12,6 % van het totaal, hoewel de provincie slechts 9,3 % van de bevolking telt. Idem voor Lleida: daar zijn 15 zetels te verdelen, ofte goed 11 procent van de mandaten, voor 5,6 procent van de bevolking. Tarragona heeft met 10 % van de bevolking recht op 13,3 % van de parlementszetels, nl. 18. In Barcelona is het beeld omgekeerd: in de hele provincie woont driekwart van de bevolking, maar die krijgt slechts 63 % van de zetels toegewezen (al zijn dat er toch 85 van de 135).

Met andere woorden: in de provincie Lleida 'kost' een zetel goed zestienduizend stemmen, in Girona en Tarragona telkens bijna 24.000, maar in de provincie Barcelona bijna 38.000. En de verkiezingsuitslagen liegen er niet om: de partijen die opkomen voor Catalaanse onafhankelijkheid hebben hun overwicht in zetels te danken aan de 'perifere' provincies. Het eindresultaat (het aantal parlementszetels) wordt duidelijk scheefgetrokken door de wanverhouding tussen bevolkingspercentage en beschikbare zetels per provincie.

Vlaanderen

Dat is hoegenaamd geen typisch Spaans probleem. Ook in België bestaat zo een wanverhouding. Niet-meer-zo-jonge lezers herinneren zich wellicht dat in de jaren '60 van vorige eeuw de 'zetelaanpassing' een prominente Vlaamse eis was: het aantal parlementszetels dat (toen nog per arrondissement) te behalen viel moest veel meer in overeenstemming worden gebracht met het aantal kiesgerechtigden. Aan die scheeftrekking is sindsdien gesleuteld, maar weggewerkt is ze nog niet. Een analyse van de verkiezingsresultaten van 2010 bracht bijvoorbeeld aan het licht dat een Vlaamse zetel ongeveer 43.700 stemmen 'kostte', een Franstalige slechts 35.600 (waarbij de eenmanspartijtjes LDD en PP buiten beschouwing werden gelaten, die hadden anders de wanverhouding nog veel krasser gemaakt).

Een groot deel van de bevolking in de provincie Barcelona is afkomstig uit andere streken van Spanje, en dus - zacht uitgedrukt - niet voetstoots gewonnen voor Catalaanse onafhankelijkheid

Wie - terecht - de wanverhouding tussen zetels en stemmen in België onrechtvaardig vindt omdat ze in het nadeel van de Vlamingen speelt, kan zich bezwaarlijk verheugen over dezelfde onrechtvaardigheid wanneer die toevallig in het voordeel speelt van Catalanen met wie men sympathiseert.

Er valt over die wanverhouding nog meer te vertellen. Want, tweede feit: die wanverhouding is in het verleden niet weggewerkt. Niet door de sociaaldemocratische PSOE, noch door de conservatieve PP, die het toch afwisselend lang genoeg voor het zeggen hadden? Was dat alleen om de toenmalige gematigd pro-Catalaanse CiU (Convergencia i Unio) van de legendarische (en later legendarisch corrupte) Jordi Pujol te vriend te houden, aangezien diens steun soms nodig was in het nationale Spaanse parlement? Of, omdat met name de conservatieve erfgenamen van Franco - maar evenzeer de o zo voorzichtige PSOE én de centrum-rechtse CiU het gewicht van dat rebelse Barcelona binnen de perken wilden houden?

Stad en platteland

Dat is natuurlijk slechts speculatie. Een aantoonbaar feit is dan wel weer een verschijnsel dat ook in tal van andere landen optrad, en dat - althans sinds het democratiseren van het stemrecht - mag omschreven worden als 'de angst voor de grote agglomeratie'. Want daar kwamen de massa's vanuit het platteland ingeweken arbeidskrachten gemakkelijker los van conservatieve bevoogding en konden ze 'ten prooi vallen' aan ideeën die de gevestigde belangen niet welgevallig waren. Dus werd daar eindeloos getalmd met het aanpassen van het aantal zetels aan de snel stijgende bevolking. Dat gold ook voor Barcelona, met zijn sterk anarcho-syndicalistisch gekleurd verleden.

De krachtverhoudingen tussen voor- en tegenstanders van Catalaanse onafhankelijkheid blijken nu nauwelijks gewijzigd; niet in het nieuwe Catalaanse parlement en niet daarbuiten

Sinds de laatste decennia van de twintigste eeuw zijn die 'rode gordels' rond de grootsteden echter (bijvoorbeeld in Frankrijk) met het verdwijnen van de traditionele industrieën bedenkelijk van kleur aan het veranderen. In Spanje is de migratie naar de grote industriegebieden pas veel later op gang gekomen. De 'kleurverschuiving' die zich bij de jongste verkiezingen met name in de provincie Barcelona heeft voorgedaan is dan ook van een andere aard.

Een groot deel van de bevolking is daar afkomstig uit andere streken van Spanje, en dus - zacht uitgedrukt - niet voetstoots gewonnen voor Catalaanse onafhankelijkheid. Daarenboven hebben de tegenstanders van de afscheiding maandenlang systematisch angst gezaaid als zou ongeveer alle werkgelegenheid in de privé-sector verdwijnen uit een onafhankelijk Catalonië.

Pest en cholera

Vele linkse kiezers die niet snakken naar Catalaanse onafhankelijkheid stonden als het ware voor een keuze tussen pest en cholera: de uitgesproken linkse ERC en CUP bleven onwrikbaar de afscheidingskoers verdedigen; de Catalaanse versies van de sociaaldemocratische PSOE en van het linkse Podemos voerden een krampachtige vis-noch-vlees-campagne (waarvoor met name Podemos gevoelig werd afgestraft).

De vorming van een Catalaanse regering is niet méér dan het topje van een berg van een probleem. Want beide 'kampen' beschouwen zich als winnaar en blijken nog onverzoenlijker dan voorheen

Een stem voor de rechtse Partido Popular kwam niet aanmerking, en dus lieten velen zich verleiden door de liberale 'Ciudadanos', die zich nog fanatieker pro-Spaans opstelde dan premier Rajoy, en consequent campagne voerde met het argument van de 'voto util': als u zeker wil zijn dat de pro-Spaanse krachten de sterkste worden in het Catalaanse parlement moet u voor ons kiezen. Die campagne heeft de partij een forse zetelwinst opgeleverd, maar dan vooral ten koste van andere tegenstanders van de afscheiding, en met name van de PP.

De krachtverhoudingen tussen voor- en tegenstanders van Catalaanse onafhankelijkheid blijken nu nauwelijks gewijzigd; niet in het nieuwe Catalaanse parlement en niet daarbuiten. In die zin is de vorming van een Catalaanse regering niet méér dan het topje van een berg van een probleem. Want beide 'kampen' beschouwen zich als winnaar en blijken nog onverzoenlijker dan voorheen, alle goedbedoelde oproepen van intellectuelen of van bedrijfsleiders ten spijt.