Ceci n'est pas un budget

Wanneer slaat een federale regering met volle bevoegdheden de hand aan de ploeg? Het alternatief is blijven aanmodderen, de paraplu open trekken en de ander de schuld geven.

Een regering die bijna een jaar in lopende zaken is dient bij Europa een virtuele begroting in om toch maar formeel in orde te zijn. In het land van het surrealisme vergaderde vandaag in de Magrittezaal de commissie Financiën en Begroting van het federaal parlement om het rapport van het Monitoringcomité van 22 juli over de budgettaire toestand te bespreken.

Minister van Begroting Sophie Wilmès deelde mee dat zij bij de Europese Commissie een voorlopige begroting ingediend heeft met een tekort van 2,26% van het bbp (2,13% structureel) op basis van ongewijzigd federaal beleid en op basis van aangeleverde maar weinig coherente cijfers van gewesten en gemeenschappen. Dit betekent dat de totale overheid (federaal, sociale zekerheid, gewesten en gemeenschappen) samen bijna 5% meer zouden uitgeven dan ze zouden ontvangen.

De bespreking van het rapport van het Monitoringcomité was bijzonder leerrijk. Zo heeft Europa ons een groeinorm voor uitgaven opgelegd. Onze netto primaire uitgaven mogen maar met 1,6% per jaar stijgen. In de realiteit dreigen ze bij ongewijzigd beleid met 4,7% te stijgen voor federale staat en sociale zekerheid.

Het federale niveau wordt altijd bestempeld als het familielid met het gat in zijn hand, terwijl de deelstaten hun financiën netjes op orde zeggen te hebben. De realiteit is natuurlijk anders. De bijzondere financieringswet geeft de gemeenschappen en gewesten een blanco cheque via dotaties en doorstortingen, maar zonder voldoende aansporing om zuinig te besturen.

Vlaanderen start met een tekort van 600 miljoen maar belooft een evenwicht in 2021, weliswaar zonder Oosterweel-investeringen. Het Waals Gewest start met 400 miljoen deficit in 2020 en hoopt in 2024 in evenwicht te geraken. Brussel houdt 472 miljoen investeringen buiten zijn zogezegde begroting in evenwicht. De Franse Gemeenschap start met 708 miljoen deficit maar vraagt nu al een flexibiliteitsclausule voor de financiering van haar onderwijs.

Er lopen momenteel geen ernstige gesprekken tussen federale en regionale overheden over wie welke verantwoordelijkheden moet opnemen om die 1,6% groeinorm te halen in het traject naar een globaal begrotingsevenwicht. De hete aardappel is doorgeschoven naar Europa: ‘De Hoge Raad voor Financiën heeft technische bijstand van de Europese Commissie gevraagd’, aldus het monitoringcomité.

Overdaad

Als nieuwbakken parlementslid word ik overspoeld door rapporten van diverse instanties (Monitoringcomité, Hoge Raad van Financiën, Planbureau, Nationale Bank ), die elk met eigen berekeningen en parameters werken. In één zin samengevat: overdaad schaadt. Kunnen we niet beter door één instantie alle en liefst geconsolideerde cijfers laten aanleveren?

En niet alleen over begrotingsevenwicht of -tekort, maar ook over de balans van de NV België: naast de passiva ook de activa. Bij de bespreking van de laatste voorlopige twaalfden voor 2019 vorige week kon men de totale waarde van de activa van de Regie der Gebouwen niet kwantificeren. Een echte geconsolideerde jaarrekening zal - wellicht in bijlage - ook melding moeten maken van pensioenverplichtingen. Kortom: minder complexiteit levert meer transparantie op.

Ondertussen wordt het elke dag wat duidelijker dat er economisch zwaar weer op komst is. Het begrotingstekort wordt voor de volgende jaren ingeschat in een vork tussen 8 en 14 miljard, maar met elke nieuwstijding wordt de situatie alleen maar slechter (brexit, handels- en andere oorlogen, conjunctuurvoorspellingen).

Het is tijd om eindelijk in gang te schieten. We hebben geen Monitoringcomité nodig, maar een echt directiecomité. Een federale regering met volle bevoegdheden die de hand aan de ploeg slaat. Die structurele hervormingen doorvoert om meer mensen aan de slag te krijgen om de vergrijzingskost te kunnen dragen. Die werkt aan een redelijk overheidsbeslag in lijn met onze buurlanden, geen zuiderse overheidsservice tegen een Scandinavische kost.