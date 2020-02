China offert economie op in strijd tegen het coronavirus...

China voert een oorlog tegen het coronavirus. Dat heeft op lange termijn gevolgen voor de internationale politiek.

China lijdt al bijna een maand onder de gevolgen van het coronavirus. De straten blijven grotendeels leeg, de winkels en restaurants zijn meestal gesloten, en bedrijven werken niet of aan een lager capaciteit, omdat ze niet mogen of hun arbeiders nog niet terug zijn na het verlengde Chinese Nieuwjaarsverlof. De Chinese overheid heeft drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is niet overdreven te zeggen dat het hele land in quarantaine geplaatst is.

De Chinese maatregelen zijn geen lapmiddelen die op korte termijn soelaas moeten bieden of waarvan we enkel de economische impact moeten meten. De reikwijdte is veel groter. We moeten die maatregelen interpreteren als een reeks oorlogsmaatregelen: de facto roept China een soort noodtoestand uit om de bevolking te beschermen en om erger te voorkomen.

China trekt ten oorlog trekt tegen een externe dreiging en neemt daarbij alle maatregelen.

Dit is een situatie waarbij China ten oorlog trekt tegen een externe dreiging, een nieuw en onbekend virus, en alle maatregelen neemt die het noodzakelijk acht om de situatie onder controle te krijgen. De overheidsmaatregelen die de bevolking aanraden - en soms opdragen - thuis te blijven, bedrijven te sluiten, en het economische leven tijdelijk te laten voor wat het is, zijn een collectief offer dat de Chinezen massaal brengen. Dat is sinds het SARS-virus van 2003 ongezien.

Omdat China goed is voor 17 procent van de wereldhandel, is het stilvallen van de Chinese economie slecht nieuws voor de wereld. Het Belgisch bedrijfsleven ondervindt sterke hinder door de uitbraak van het virus, leerde een rondvraag van technologiekoepel Agoria. Een terugkeer naar de normale gang van zaken kan nog maanden duren. Het virus is nog niet onder controle, en zolang mensen het blijven verspreiden, blijven de maatregelen van kracht.

China reikt intussen overmachtscertificaten uit die bedrijven beschermen tegen rechtszaken van hun klanten. Belgische bedrijven die problemen ondervinden van Chinese toeleveranciers, kunnen zich het best voorbereiden op het ergste.

Bedrijfsleven

De gevolgen op de lange termijn voor de internationale politiek zijn diepgaand. Volgens een rondvraag van de University of International Business and Economics in Peking kan 40 procent van de Chinese kmo's niet langer dan drie maanden overleven zonder een voortdurende inkomstenbron. Ruim 50 procent van de staatsbedrijven kan een jaar voort. Een groot deel van de Chinese bedrijven kan van de kaart geveegd worden, waardoor de staatsbedrijven nog meer controle verwerven. Dat heeft negatieve gevolgen voor de relaties met de Verenigde Staten en Europa, want dat gedeeltelijke gebrek aan een vrije markt is een van hun grootste klachten.