China verslaat ons met rekenkracht...

China ontwikkelde twee ongezien snelle kwantumcomputers. Voor onze veiligheid moeten we dringend werk maken van de ontwikkeling van post-kwantumbeveiliging.

In onze contreien passeerde het nieuws deze week geruisloos. Maar internationaal was er wel aandacht voor China’s recentste technologische realisatie: twee kwantumcomputers die de competitie ver achter zich laten. Dat vertelt ons dat we niet alleen in onze energievoorziening, maar ook in onze veiligheid een tandje moeten bijsteken.

Onze computers zijn al lang niet meer de kamergrote toestellen uit de jaren vijftig. We hebben dat rekenwonder intussen in onze broekzak steken. Hoewel we rekenkracht hebben kunnen miniaturiseren, werken al onze toestellen nog altijd op de manier die wiskundige Alan Turing in 1936 bedacht en die ingenieurs daarna in de praktijk brachten. Ze rekenen met informatie vervat in transistoren die een 0 of een 1 voorstellen, wat we een bit noemen, een samentrekking van de Engelse woorden binary en digit. Een kwantumcomputer gebruikt kwantummechanica, de fysica op het niveau van atomen en kleiner.

Ann Dooms is professor vakgroep wiskunde en data science van de VUB. Ze is gespecialiseerd in wiskunde voor digitale toepassingen.

De briljante Duitse fysicus Max Planck stond aan die wieg. Eind 19de eeuw vroegen bedrijven hem met zo weinig mogelijk energie zo veel mogelijk licht uit een gloeilamp te halen. Planck kwam tot de conclusie dat energie geen continue waarden kan aannemen, maar discrete. Tussen twee energiewaarden zijn dus niet oneindig veel mogelijkheden. Die ontdekking bracht Albert Einstein op het idee licht als een stroom van kleine deeltjes te zien in plaats van als een continue golf. De deeltjes, die hij fotonen noemde, konden de discrete energiewaarden verklaren.

Niels Bohr bouwde voort op dat idee. De Deense fysicus bedacht dat elektronen in banen om de kern van een atoom draaien, waarbij elke baan voor een bepaalde energiewaarde staat. Als een elektron van een baan met een hoge waarde naar een met een lagere valt, wordt het verschil in energie omgezet in licht. Dat viel echter niet te rijmen met de klassieke mechanica van Newton, waardoor de kwantummechanica letterlijk en figuurlijk het licht zag.

Erwin Schrödinger legde de basis met een vergelijking waarmee je de kans kan berekenen waar een golfdeeltje zich op een bepaald tijdstip zal bevinden. Hoewel we daarmee weer controle krijgen over verschijnselen op atoomniveau die we niet eerder konden verklaren, verliezen we de zekerheid van de voorspelling die Newtons theorie ons geeft op tastbaar niveau. We kunnen slechts berekend gokken wat de waarde van een meting op atoomniveau kan zijn.

Om zijn resultaat uit te leggen vond Schrödinger een gedachte-experiment uit. We stoppen een levende kat in een doos samen met een fles dodelijk gas en een radioactief goedje van een paar atomen als een soort ontstekingsmechanisme. De vervaltijd van deze atomen is zo dat er binnen een uur 50 procent kans is dat er minstens één atoom vervalt, waarna het gas vrijkomt en de kat sterft. Na een uur weet je echter niet of de kat nog leeft zonder de doos te openen. Ze is tot dat moment levend en dood tegelijk.

Jongleren met muntstukken

In 1980 stelde de Amerikaanse fysicus Paul Benioff een kwantummechanische variant van Turings rekentoestel voor, waarvan de beroemde Richard Feynman inzag dat je daarmee helemaal anders kan rekenen dan met een klassieke computer. Om zo'n toestel te bouwen bestaan er verschillende manieren, gebruikmakend van licht tot supergeleidend materiaal dat zeer koud moet worden gehouden.

De kwantumcomputer kan bliksemsnel problemen oplossen waar een gewone computer lichtjaren over zou doen.

De eenheid van informatie is niet meer een 0 of 1, maar door het golf-deeltjesidee een combinatie van beide. Het rekenen ermee kan je zien als jongleren met muntstukken die om hun as draaien. Als kop 1 en munt 0 voorstelt, dan betekent een draaiend muntstuk dat het 0 en 1 tegelijk is, een eenheid die we een qubit noemen. Door dat principe kan de kwantumcomputer berekeningen uitvoeren die heel veel informatie bevatten, waardoor de machine bliksemsnel problemen kan oplossen waar een gewone computer lichtjaren over zou doen.

De prijs die we betalen, is dat het resultaat van een berekening een stuk onzekerheid bevat. Dat maakt het toestel niet minder bruikbaar, integendeel. Zo zullen we onder andere de interactie tussen moleculen beter kunnen simuleren, wat kan leiden tot nieuwe geneesmiddelen of energieoplossingen. Maar er loert ook een groot gevaar om de hoek.

Zuchongzhi 2.1 en Jiuzhang 2.0

In 1994 vond de Amerikaanse wiskundige Peter Shor een kwantumberekening uit die in theorie onze huidige beveiligingssystemen kan kraken. Daardoor zijn wiskundigen en ingenieurs nu heel actief op zoek naar zogenaamde post-kwantumalternatieven, die bestand zijn tegen kwantumaanvallen.

In die race moeten we een tandje bijsteken nu de Chinezen met twee superkrachtige kwantumcomputers uitpakken. Hun Zuchongzhi 2.1 - vernoemd naar de bekende 5de-eeuwse Chinese wiskundige - rekent met zijn 56 koude qubits 1 miljoen keer sneller dan zijn kwantumconcurrenten, zoals Googles Sycamore, en 10 miljoen keer sneller dan de snelste klassieke supercomputer. En hun Jiuzhang 2.0 - genoemd naar een belangrijk Chinees wiskundig boek - doet met 113 fotonen in een milliseconde waar we anders 30 biljoen jaar over zouden doen.