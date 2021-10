Chinese big tech is dood, leve de innovatie...

De regulering en de aanpak van de monopolies van Tencent en Alibaba brengen een nieuwe dynamiek op gang in de Chinese techsector. Dat wordt ook in Europa voelbaar.

De problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en bij uitbreiding de rest van de sector beroeren het Westen, net als de Chinese stroomtekorten die de wereldhandel verstoren. Maar velen hebben te weinig oog voor een van de grootste aardverschuivingen in de Chinese techsector. De regulering en het terugschroeven van de monopoliepositie van bedrijven zoals Tencent en Alibaba leiden tot een nieuwe dynamiek. De sector staat voor een nieuwe fase van groei en innovatie, misschien zelfs groter dan ooit tevoren.

Het speelveld in de Chinese tech wordt gelijker. Nieuwkomers weten dat de markt weer opengaat, en dat zal tot meer concurrentie leiden.

Een van de belangrijkste gevolgen is dat de digitale muren afgebroken worden. Tot nu zaten consumenten die gebruikmaken van de platformen van Alibaba, Tencent en Bytedance bijna vast in een digitale gevangenis. Ze konden alleen digitale diensten van bedrijven in hetzelfde ecosysteem gebruiken. Wechat Pay van Tencent kon je niet gebruiken in het ecosysteem van Alibaba, omdat alleen het gebruik van Alipay toegelaten werd.

Sven Agten is voorzitter Asia-Pacific van Rheinzink, een Duitse multinational.

Dat is veranderd. In verschillende apps in het Alibaba-netwerk kan nu met Wechat Pay betaald worden. WeChat heeft onlangs dan weer alle barrières naar externe links opgeheven, inclusief Taobao en Tmall, die tot het Alibaba-ecosysteem behoren. De monopolies worden dus al zichtbaar afgebroken. En dat gaat in recordsnelheid voortgezet worden.

Nog belangrijker is dat de antimonopoliewetgeving de innovatie zal versterken. Chinese start-ups die rechtstreeks de concurrentie met de techgiganten aangingen, delfden vaak het onderspit. Omdat investeerders hun kansen niet hoog inschatten, of omdat de techreuzen hun monopolies misbruikten om de markt af te schermen. Dat gaat veranderen. Het speelveld wordt gelijker. Nieuwkomers weten dat de markt weer opengaat, en dat zal tot meer concurrentie leiden.

Durfkapitalisten roeren zich

Het wordt dus veel interessanter om met nieuwe ideeën op de proppen te komen, en om ze proberen uit te werken. Durfkapitaalfondsen reageren ook al. Een fonds zoals SOSV, dat bijna 1 miljard dollar beheert en investeerde in techstart-ups, had de jongste jaren zijn activiteiten in China afgebouwd. Het focuste meer op andere opkomende markten zoals India en Zuid-Oost-Azië. Vandaag zet het weer meer in op China omdat het verwacht dat de antimonopoliewetgeving een nieuwe golf van innovatie en groei teweegbrengt.

Het Chinese voorbeeld en de positieve of negatieve gevolgen van de regulering kunnen waardevolle informatie opleveren voor Europa en de Verenigde Staten.

Die evolutie is belangrijk. De Chinese vastgoedsector is goed voor 29 procent van het Chinese bruto binnenlands product (bbp). Een crisis daar is natuurlijk slecht nieuws voor de Chinese economie. Maar de digitale economie is nog belangrijker. Ze tekent niet alleen voor 39 procent van het Chinese bbp, ze groeit ook sneller dan de economie. De sector is dus heel belangrijk voor een blijvende Chinese groei. Die groei kan alleen volgehouden worden met genoeg competitie, en mag niet versmacht worden door monopolies.

Wat nu in de Chinese techsector gebeurt, wordt vroeg of laat meer en meer voelbaar in Europa. Er zijn in China 300 producenten van elektrische voertuigen, waarvan een aantal van hoge kwaliteit. Sommige, zoals Nio, zijn al aan het uitbreiden naar de Europese markt. Hoe groter de concurrentie in China, hoe meer Chinese techbedrijven andere markten zullen opzoeken. Europa staat hoog op de lijst.