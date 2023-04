Chinese experimenten kunnen STEM-lokaal weer doen vollopen...

Dat steeds minder leerlingen een STEM-richting kiezen, is slecht nieuws voor onze samenleving. Dat het aantal wetenschappelijke doorbraken wereldwijd vertraagt, is dat evenzeer. We hebben nood aan vooruitgangswetenschap en ‘mini-Shenzhen-experimenten’.

De wereld heeft meer dan ooit behoefte aan wetenschappelijke en technologische vooruitgang. De opwarming van de aarde, levensbedreigende ziektes en de hoge gezondheidszorgkosten: geen enkele grote maatschappelijke uitdaging waar technologie en wetenschap géén fundamentele rol in kan spelen.

Start-ups lijken zich vandaag vooral te concentreren rond de software- & entertainment-industrie.

Het is daarom alarmerend dat steeds minder leerlingen in ons onderwijs kiezen voor een wetenschappelijke of een technische richting. Maar dat is zeker niet het enige alarmsignaal. Uit recent onderzoek van het toonaangevende tijdschrift Nature blijkt dat het aantal wetenschappelijke doorbraken langzaam afneemt. Voeg daar het feit aan toe dat er maar weinig start-ups zijn rond innovaties in domeinen waar de samenlevingskosten hoog oplopen, zoals de woonmarkt, ons onderwijs en de gezondheidszorg, en je weet dat we voor een ernstige uitdaging staan.

Waarom worstelen we om onze kennis in wetenschap, technologie en samenleving te versnellen en zo de meest pertinente maatschappelijke problemen op te lossen? We hebben nood aan nieuwe, baanbrekende innovaties die sneller positieve maatschappelijke verandering tot stand te brengen.

De essentie De auteur

Simon Van Gorp is systeemarchitect bij ASML en doctor in de kernfysica.

De kwestie

Steeds minder leerlingen kiezen voor een STEM-richting en dat is zorgwekkend voor de toekomst van onze maatschappij.

Het voorstel

Ook het feit dat het aantal wetenschappelijke doorbraken wereldwijd vertraagt moet ons zorgen baren. We hebben een wetenschap van de vooruitgang nodig en 'mini-Shenzhen-experimenten'. Ook dat kan het STEM-onderwijs weer doen vollopen.

In de 19de eeuw verkondigde Lord Kelvin dat er niets meer te onderzoeken viel. Het enige wat de mens nog restte, was nauwkeuriger te leren meten. Enkele tientallen jaren later, in 1905, schreef Albert Einstein in vier uiteenlopende domeinen baanbrekende papers, waaronder de alom bekende E=mc2-theorie. Vervolgens werd de kwantumfysica en kernfysica ‘ontdekt’. Zoals ondergetekende kan staven, zijn niet alle wetenschappers Einstein-brains. Maar het is toch bijzonder opvallend dat momenteel 90% van alle wetenschappers die ooit op de aardbol rondliep, nog in leven is. Waarom is er dan niet veel meer in plaats van minder baanbrekend onderzoek?

Baanbrekend

De vraag is relevanter dan ooit: hoe kunnen we als samenleving meer baanbrekend onderzoek stimuleren? Dat begint uiteraard al met het warm maken van de volgende generaties voor mensen zoals Einstein. Maar dat is niet het enige. Enkel onderzoek en kennis is niet voldoende. Ook start-ups en universitaire spin-outs zijn nodig om kennis om te zetten in concrete initiatieven ter verbetering van de maatschappij.

Start-ups lijken zich vandaag echter vooral te concentreren rond de software- & entertainment-industrie. Zo zijn de kosten en barrières voor entertainment, onder meer dankzij streaming, enorm verlaagd. Dat terwijl de kosten voor de zaken die toch nog iets fundamenteler zijn, zoals betaalbare woningen, betaalbare gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs, maar blijven stijgen. Waarom is er minder innovatie in deze sectoren, waar we als samenleving nog zo’n enorme stappen te zetten hebben?

Waarom laten we een aantal van onze slimme bollen zich niet honderd procent richten op het identificeren van de parameters waarop overheden kunnen sturen om maatschappelijke vooruitgang te bevorderen?

Er zijn verschillende theorieën naar voren gebracht over waarom de vooruitgang in wetenschap en technologie vertraagt. Zowel culturele, politieke, sociale als technische factoren spelen hierbij een rol. Maar het echte probleem is dat er vandaag geen wetenschapsgebied is dat zich specifiek richt op het bestuderen van de vooruitgang van de wetenschap zelf. De zogenaamde ‘vooruitgangswetenschap’ of science of progress. Waarom zetten we deze nieuwe tak van wetenschap niet op in al onze universiteiten? Waarom laten we een aantal van onze slimme bollen zich niet honderd procent richten op het identificeren van de parameters waarop overheden kunnen sturen om maatschappelijke vooruitgang te bevorderen?

Shenzhen

Ook de rol van geografie in de wetenschappelijke vooruitgang staat buiten kijf. In de loop van de tijd zijn bepaalde gebieden ontstaan als hubs voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Silicon Valley in Californië is bekend, maar ook Shenzhen in China geldt als een schoolvoorbeeld om innovatie en wetenschap te stimuleren. In veertig jaar tijd is Shenzhen uitgegroeid van een vissersdorp tot een miljoenenstad die als ronkende eretitel het ‘Silicon Valley van de hardware’ draagt. Uiteraard was dit geen toeval. In 1980 kreeg Shenzhen een bijzondere status die economisch, sociaal en juridisch zo geconstrueerd was om investeringen te vergemakkelijken en te stimuleren.