Concurrentie bij notarissen beste garantie voor consument

Er moet prijsconcurrentie komen in het notariaat en er moet worden afgestapt van het bij wet vastgestelde aantal notarissen. Dat is de beste garantie voor een eerlijk evenwicht: de burger betaalt een correcte prijs en de notaris krijgt een degelijke vergoeding.

Door Patrick Soetens, managing partner van Finwise, actief in corporate finance

Alain Laurent Verbeke neemt het op voor de notaris. Die wordt door de afgunstige burger en de ietwat populistische media overmatig bekritiseerd, terwijl hij als ondernemer keihard werkt en risico’s neemt (‘Het notariaat is geen maffia’, De Tijd 22 mei).

Als boekhouders en advocaten kwaliteit en aansprakelijkheid kunnen leveren zonder dat de overheid de erelonen vaststelt of het aantal aanbieders bij wet vastlegt, waarom zou dat voor notarissen dan anders moeten zijn?

Een goedbelegde boterham is iedereen gegund en ik heb alle begrip voor de hoge verantwoordelijkheden en de eisen die aan notarissen gesteld worden. En hard gewerkt wordt er zeker. We moeten het kind niet met het badwater weggooien en in wereldvreemde en absurde verminderingen van notariële inkomsten belanden.

De vergelijking die Verbeke maakt met de ondernemingswereld deed bij mij toch de wenkbrauwen fronsen en loopt toch op verschillende punten wat mank. Hij rept immers met geen woord over een aantal grote verschillen met de ondernemingswereld.

Notarissen kunnen immers geen last hebben van weer eens een nieuwe concurrent die om de hoek een nieuwe praktijk opent, noch van een jonge innovatieve notarispraktijk die als prijsbreker wil werken. Al evenmin kan een notaris last ondervinden van een lastige consument die vrij kan kiezen of hij al dan niet van zijn of haar diensten gebruik kan maken wanneer hij bepaalde transacties wil doen.

Zo lang die criteria niet vervuld zijn, is het wat onterecht om een parallel te trekken met ondernemers die elke dag weer moeten vechten om hun plaatsje op de markt te verdienen.

Standaardaktes

Wat terecht tegen de borst stuit is de onrechtvaardigheid dat gewone mensen duizenden euro’s van hun zuurverdiende spaargeld moeten betalen voor standaardaktes bij vastgoedtransacties. Voor een bouwvergunning ga je immers toch ook niet naar een notaris, en in het buitenland heb ik alles prima zien functioneren zonder notarissen.

Verbeke geeft terecht aan dat er een nieuw evenwicht dient te worden gezocht. De burger moet een correcte prijs betalen voor de ontvangen diensten en de notaris mag hiervoor goed worden vergoed. Maar de beste garantie om een dergelijk eerlijk evenwicht te vinden is om prijsconcurrentie toe te laten en af te stappen van het bij wet vaststellen van het aantal notarissen.

Als boekhouders en advocaten kwaliteit en aansprakelijkheid kunnen leveren zonder dat de overheid de erelonen vaststelt of het aantal aanbieders bij wet vastlegt, waarom zou dat voor notarissen dan anders moeten zijn? Bovendien gelden in Nederland al zo lang vrije tarieven - ze zijn dan ook lager dan hier. Waarom zou dat dan hier niet kunnen?

Lagekostenmodel

Het is ieders belang, ook van wie nu vruchteloos een toegang tot het beroep en een notariscarrière ambieert, om de kans te krijgen om vernieuwing te brengen en waarom niet, een lagekostenmodel in de markt te zetten. Het is dringend tijd voor verandering in deze sector. Laat de vrije markt bepalen wat de juiste prijs is en laat meer concurrentie en spelers toe.