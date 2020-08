Conflict tussen VS en China staat op springen...

Terwijl beleidsmakers in 2019 nog een koude oorlog tussen China en de Verenigde Staten probeerden te voorkomen, moet in 2020 een 'warme' oorlog vermeden worden. De coronacrisis is de katalysator van een uitdijend conflict dat de relatie tussen beide grootmachten gevaarlijk op scherp zet.

De Chinees-Amerikaanse handelsoorlog die in 2018 begon, was het startschot van conflicten en antagonisme op bijna alle vlakken. Al vlug sloeg de vlam over naar de technologische sector, waar de Verenigde Staten Chinese investeringen in Amerikaanse techbedrijven veel moeilijker maakten. Het mondde uit in het conflict over het videoplatform TikTok.

Het jaar 2020 en de wereldwijde coronacrisis verhoogden de spanningen verder. Corona deed het imago van China geen goed. De VS beschuldigen China ervan de wereld in gevaar te hebben gebracht door een gebrek aan transparantie vanaf het begin van de uitbraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het coronavirus al meer dan eens het 'Chinavirus' genoemd.

Ondertussen rommelt het verder in de Zuid-Chinese Zee, waar China maritieme claims heeft en kunstmatige eilanden bouwt. De VS, maar ook buurlanden van China, beschouwen dat als een militarisering van de regio. China vindt dat hypocriet, omdat zich in Taiwan, Korea en Japan Amerikaanse militaire basissen bevinden.

Daarnaast is een financiële oorlog in de maak. Amerikaanse politici bereiden wetten voor die honderden Chinese bedrijven van de Amerikaanse beurzen kunnen schrappen.

Door het Amerikaanse anti-Chinabeleid steunen veel Chinezen de overheid nog meer.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vroeg de Chinese burgers onlangs 'het gedrag van hun overheid te veranderen'. Dat is een provocatie, die het sentiment van de Chinezen volledig verkeerd inschat. Door het Amerikaanse anti-Chinabeleid steunen veel Chinezen de overheid net meer. Velen vinden dat de VS beter eerst hun eigen problemen - vooral de coronachaos - oplossen voor ze met een beschuldigende vinger naar China wijzen. De overheid gebruikt dat alles om China nog meer te verenigen en de VS aan te wijzen als het land dat zijn internationale opgang wil tegenwerken.

Volledige ontkoppeling

Republikeinen en Democraten zijn het over bijna niets meer eens, behalve als het gaat over een hardere houding tegen China.

Het ongenoegen in Amerika loopt zo hoog op dat Trump in mei zelfs zei dat een volledige ontkoppeling tussen Amerika en China tot de mogelijkheden behoorde. Het conflict draait allemaal om geopolitieke, economische en politieke macht en invloed. De VS voelen dat hun leiderschap in de wereld aangetast wordt, terwijl China kansen ziet om zijn invloed te vergroten.