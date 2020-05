Coronacrisis maakt pakjesbezorging duurder...

In deze tijden groeit de e-commerce snel. Het grotere volume maakt pakjes bezorgen duurder. Dat is wellicht een blijvende trend.

Door de wereldwijde lockdowns en de vrees voor besmetting in fysieke winkels kopen consumenten veel meer online. Terwijl de klassieke winkelketens kreunen om financieel rond te komen door de winkelsluitingen, kreunen de pakjesbezorgers onder de 'letterlijk en figuurlijke' megavolumes. In België hebben meerdere pakket- en lastmilekoeriers hun capaciteit voor e-commercewinkels zelfs ingeperkt of de prijzen verhoogd. Officieel wegens te weinig beschikbare koeriers en een gebrek aan sorteercapaciteit. Maar het grotere, onderliggende probleem voor het lastmiletransport in tijden van corona is de switch in mix van het soort producten dat consumenten online bestellen.

In normale omstandigheden kopen mensen online voornamelijk (kleine) elektronica, speelgoed, kleine meubels en modeartikelen. Sinds het begin van de lockdown zijn ook andere, zwaardere goederen zeer populair, zoals tuinartikelen, doe-het-zelfproducten, ja zelfs verfpotten.

Busi­ness-to-con­sumer (b2c), 'lastmile parcel' logistieke firma's hebben het afgelopen decennium sterk ingezet op lokale pakketsorteerders, zoals Bpost, PostNL, DPD en GLS. Hun geautomatiseerd sorteersysteem - de 'lopende band' - en rolkarren zijn doorgaans ontworpen op basis van een groot aandeel kleine en middelgrote pakketten (<10 kg) en een klein aandeel grotere pakketten (>10 kg). Hoe meer daarvan wordt afgeweken, hoe trager het automatisch sorteren verloopt of hoe meer arbeid nodig is om manueel uit te sorteren.

Push en pull

Een veel gehoorde kritiek is dat die systemen tijdens Black Friday en Kertsmis toch wel alles verwerken. Dat is correct, maar het grote verschil is dat pakketleveranciers zich op zulke voorspelde pieken kunnen voorbereiden en gemiddeld gezien blijft de mix - klein-medium-groot - dezelfde. Tijdens de coronacrisis is dat anders. De piek die we vandaag zien, is niet het resultaat van promotionele pushmarketing door winkelketens, maar van een pulleffect door de consumenten. Zij hebben nu meer tijd om in het huis en in de tuin te werken, en hebben nood aan doe-het-zelfproducten en huis- en tuinmeubilair. Daardoor is het aandeel grote, zware pakketten sterk gestegen en ontstaat een kostenimpact aan de sorteerzijde, door tragere automatische verwerking en meer manuele arbeid.

Als de koeriers meer grotere pakketten leveren, kunnen ze in een werkdag minder drops doen, terwijl de kosten wel gelijk blijven.

Een traditioneel b2c-lastmilenetwerk wordt ook gekenmerkt door een lage winstmarge en een bijna volledig uitbestede leveringscapaciteit. De meeste lastmilespelers besteden de leveringen uit aan kleine onderaannemers die gemiddeld tussen 1,5 en 2 euro per geslaagde levering worden betaald. De meeste b2c-bezorgers leveren zo'n 80 tot 100 pakketten per route van acht tot tien uur. De gemiddelde omzet per koerier bedraagt ongeveer 150 tot 200 euro per dag. Daarmee moet hij alle kosten, brandstof, bestelwagen, verzekering, belastingen, betalen.

Als de koeriers meer grotere pakketten leveren, kunnen ze in een werkdag minder 'drops' doen, terwijl de kosten gelijk blijven. De winstmarges voor de koeriers waren al klein. Ofwel zullen koeriers verdwijnen, terwijl er vandaag al een tekort aan goede chauffeurs is, ofwel verhogen ze hun prijzen. Dan ontstaat naast de sorteercapaciteit potentieel een extra kostenpost in de parcelogistiek

Ik durf zelfs stellen dat de grote meerderheid van de pakjesbezorgers, wegens de twee beschreven problemen, weinig extra marge aan het grotere coronavolume overhouden.

Retailexperts gaan ervan uit dat het online shopgedrag na de coronacrisis deels blijft hangen. Mensen weten nu dat ze pakketten van 20 à 25 kilo thuis kunnen laten leveren. Waarom zou je er dan mee gaan sleuren? Die nieuwe situatie gaat wegen, letterlijk op de sorteerbanden en figuurlijk op het businessmodel van de pakjesbedrijven en de koeriers.

Complexiteit wordt een nieuwe focus

Op termijn verdwijnen de lage bezorgprijzen van online bestelde pakketten. Ze zullen dichter bij de prijsstructuur van de klassieke business-to-businessspelers zoals FedEx, TNT en UPS aanleunen. Die hebben een beter evenwicht tussen kleine en (extra) grote pakketen en palletten. Daardoor richten ze zich niet enkel op volume en dichtheid in hun netwerk, maar kunnen ze ook goed inspelen op de complexiteit van leveringen. Ze vragen andere prijzen voor lichte en zware pakjes. De traditionele b2c-lastmilespelers zullen moeten volgen. Ze moeten hun pakketflows opsplitsen in gemakkelijke, efficiënte en in meer complexe, niet-gestandaardiseerde flows.