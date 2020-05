Coronacrisis veroorzaakt ongeziene paradigmaverschuiving

De coronacrisis leidt tot ongeziene verschuivingen in onze leefwereld. De paradigmaverschuiving overtreft alle verbeelding.

Wat aanvankelijk werd gezien als een korte, beheersbare crisis heeft zich over de hele wereld verspreid en begint zeer ingrijpende gevolgen te hebben. De coronapandemie heeft niet alleen invloed op de economie, maar ook op onze manier van leven, werken en denken. Ze zal diepe gevolgen hebben voor de persoonlijke en politieke vrijheden, het sociale en gezondheidsbeleid en voor de wereld in het algemeen. De nieuwe norm zal een minder open wereld zijn.

Onze bewegingsvrijheid zal nog lange tijd zeer beperkt zijn. Veel mensen zullen niet graag naar restaurants en bars gaan. Het bezoek aan concerten, bioscopen, theaters en opera's zal afnemen. Vliegreizen en cruises verliezen hun aantrekkingskracht. Al die activiteiten roepen de vrees op voor een onzichtbaar virus. Grote conferenties en handelsbeurzen verdwijnen misschien gewoonweg uit de markt. Alles zal worden gedegradeerd naar een saaie, op het scherm gebaseerde virtuele wereld, waardoor onze afhankelijkheid van big tech nog toeneemt.

Topsport

Een van de sectoren waar dat verstrekkende gevolgen heeft, is de sport, meer in het bijzonder het voetbal. Voetbalwedstrijden met 60.000 toeschouwers, die in Italië en Spanje een grote verspreiding van het virus in de hand werkten, zullen tot het verleden behoren. De hele sector zal erdoor worden getroffen, de clubs, de verloning van topspelers, de advertenties, de televisierechten voor de wedstrijden. Wedstrijden zonder publiek zijn gewoon onecht en kunnen nooit vervangen wat het was. Hetzelfde zal gelden voor veel andere topsporten, met waarschijnlijk golf als enige uitzondering, waar sociale afstand de 'norm' is.

De tijd van de dure wolkenkrabbers lijkt voorbij, met decentralisatie als de norm.

Om de crisis te doorstaan is een groot deel van de ontwikkelde wereld overgestapt op telewerken, of in ieder geval zij die dat kunnen. Telewerken zal veel vaker voorkomen dan men zich ooit had kunnen voorstellen voor de crisis. Dat zal gevolgen hebben voor de werkmethoden en de arbeidsverhoudingen, maar kan ook het einde betekenen van de ongezonde grote concentraties van bedrijven in hoofdsteden en financiële centra. De tijd van de dure wolkenkrabbers lijkt voorbij te zijn, met decentralisatie als de norm en alle gevolgen van dien voor de vastgoedmarkt. Sommige landen zijn daar goed op voorbereid, afhankelijk van hun geografische en industriële structuur, voor andere wordt het een enorme verandering en aanpassing.

Telewerken doet de rol van vakbonden en van cao’s verder afnemen. Het belang van het klassieke arbeidscontract zal verminderen en er zal meer worden overgestapt op freelancearbeid. Dat zal de kloof tussen arbeiders en bedienden vergroten. Arbeiders zullen meer aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld in de frontlinie, een voedingsbodem voor meer sociale conflicten en onrust.

Democratie

Lockdowns en sociale distantiëring zijn niet goed voor democratieën. De parlementen zeggen dat ze blijven functioneren, maar ze zijn grotendeels leeg geworden, met slechts enkele echte debatten. Debatten online zijn niet hetzelfde als de echte in het parlementaire halfrond, waar een minister kritische vragen voorgeschoteld krijgt over zijn beleid. De parlementsleden zijn minder betrokken, en in een virtueel debat kunnen ze gemakkelijker aan de kant worden geschoven met de ‘mute’-knop. Corona ontpopte zich tot een goed argument om speciale noodwetten uit te vaardigen. Dat werd uitvoerig besproken met betrekking tot Hongarije, maar ook in Frankrijk zijn de speciale bevoegdheden voor de uitvoerende macht verlengd tot 24 juli, wat buiten proportie lijkt.

Onze 'brave new world' zal ‘locked down’ zijn in veel kleinere cirkels.

Dezelfde beperking van de vrijheden geldt voor de privacyregels. Onze privacy staat al onder druk door de bigdatabedrijven, maar het commercieel gebruik van persoonlijke gegevens lijkt de norm te worden. Er zou een uitzondering komen op het respecteren van de privacy voor het traceren van individuen in apps, om besmettingen te beperken. Tegelijkertijd bespreken Europese landen welke apps gebruikt mogen worden, de lokaal ontwikkelde apps, die niet compatibel zijn met grensoverschrijdende technologie of die van de big tech. Daardoor wordt de afhankelijkheid van Europa van die bedrijven nog groter en krijgen ze nog meer persoonlijke gegevens. Maar dan heeft de farmasector die gegevens nog niet.