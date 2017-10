Daar is de vlaktaks weer

Open VLD wil inzetten op een fiscale revolutie, maar doet dat met oude recepten. De vlaktaks is ondanks haar oppervlakkige simpelheid en geclaimde rechtvaardigheid verre van een optimaal instrument.

Door Luc Nijs, CEO van de investeringsmaatschappij The Talitha Group en practice professor international capital markets, banking & financial products aan de Universiteit Leiden

De vlaktaks wordt algemeen geprezen om haar (administratieve) eenvoud en rechtvaardigheid. Dat eerste lijkt en is realistisch, ook al zal dat een zodanige omwenteling en uitdunning bij Financiën teweegbrengen dat je je kan afvragen of zelfs dat aspect haalbaar is in België.

Het tweede aspect ligt een heel stuk verfijnder dan de meeste politici beweren. De rechtvaardigheid van de vlaktaks wordt meestal gezien als zich uitend in twee zaken.

Voor een rechtvaardige vlaktaks heb je een volledig neutrale heffingsbasis nodig. Gelet op de talloze koterijen in de Belgische fiscale wet klinkt dat niet echt realistisch

Vooreerst wordt iedereen evenveel belast op ‘elke euro’ inkomsten. Dat laatste leest u goed, de vlaktaks is op dat punt alleen rechtvaardig als je een volledig neutrale heffingsbasis kan realiseren. Gelet op de talloze koterijen in de Belgische fiscale wet klinkt dat niet echt realistisch. Volledig neutraal zou betekenen dat elke euro inkomen (eventueel na inflatiecorrectie) ongeacht de kwalificatie op dezelfde wijze zou worden belast.

Instrument

Dat is een illusie. Politici houden nu eenmaal van de instrumentalisering van de fiscaliteit: ze sturen de maatschappij met fiscale aanmoediging of ontmoediging. Dat speelt ook in de wet op de personenbelasting en in de talloze andere fiscale wetten die dan mee in bad zouden moeten, anders heeft het weinig zin. Niet realistisch dus.

Een tweede punt waaruit de rechtvaardigheid van de vlaktaks zou blijken is dat de zwaarste schouders nog steeds het meest bijdragen. De beter verdienende zal immers meer euro’s belastinggeld moeten afdragen dan de matig verdienende. En dit zonder de vele huidige ontwijk-, vrijstellings- en aftrekmogelijkheden.

Dat is op zich een valide argument, zeker in België. Maar het venijn zit hem hier echt in de staart. De positieve dynamiek wordt grotendeels of volledig teniet gedaan door iets wat steeds (al dan niet intentioneel) over het hoofd wordt gezien: er is een afruil tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid. De invoering van een vlaktaks heeft nul impact op de werkgelegenheid. De lagere tarieven creëren dan wel meer arbeidsaanbod, ze voeden ook meer inkomensongelijkheid.

De vlaktaks is dan ook een ondoelmatig herverdelingsinstrument, aangezien de inkomensverhoudingen enkel gelijk (kunnen) blijven als de marginale tarieven uiteindelijk hoger worden.

Arbeidsmarkt

Ik verklaar me nader. De grote bezorgdheid (zeker voor deze regering) is de impact van de inkomstenbelasting op de arbeidsmarkt. We weten evenwel sedert geruime tijd dat de optimale belastingsstructuur (de meeste opbrengsten, met de minste verstoring) bepaalde kenmerken vertoont. Er zijn eerder lage tarieven voor de middeninkomens en eerder hogere tarieven voor de hogere en lagere inkomens. Dat heeft alles te maken met het feit dat de maatschappelijke waardering van een euro daalt naarmate mensen een hoger inkomen hebben. Die typische belastingsstructuur is er dus omdat de economische verstoringen van inkomstenbelastingen afhankelijk zijn van hoe inkomens en de hoogte ervan maatschappelijk verdeeld zijn.

De vlaktaks werkt verre van optimaal, al was het maar omdat ze tot een te hoog tarief zal leiden voor de middengroepen

De meeste mensen zitten met hun inkomen in de inkomensverdelingsschaal daar waar het grootste deel van het nationale arbeidsinkomen wordt verdiend: in de middengroep. Daar waar dus de meeste mensen zitten en ook het grootste deel van het inkomen wordt verdiend (zoals gezegd in die middengroep of -groepen), zijn de belastingverstoringen het grootst en moet het tarief dus het laagst zijn.

De conclusie is dat de vlaktaks dus verre van optimaal werkt al was het maar omdat ze tot een te hoog tarief zal leiden voor de middengroepen. Nu kent het huidige Belgische belastingsysteem een verre van optimale structuur: een aanzienlijk te hoog belastingpercentage voor de lage inkomens, een net iets te hoog tarief voor de topklasse en een structureel te hoog tarief voor de middenklasse. Daarenboven lopen de norminkomens van de verschillende belastingschijven veel te snel op, waardoor de middenklasse aankijkt tegen een veel te hoge belastingdruk. Je kan dan ook gerust stellen dat het Belgische belastingstelsel uiterst ondoelmatig is. Inkomen wordt niet herverdeeld tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kost.

Lager en breder

Er zou beter gewerkt worden aan de structuur van het belastinghuis, met lagere tarieven en bredere schalen, met name aan de onderzijde (en door de bredere schalen ook in het huidige middensegment). Er komt dan een grotere herverdeling van hoge inkomens (naar lage) dan nu, terwijl de werkloosheid dan een echte kans krijgt om structureel te dalen. Dat verhindert ook verder een uitruil van een bescheiden inkomen met een vervangingsinkomen.

Mocht daar geen politieke consensus over mogelijk zijn kan men nog altijd overwegen om de algemene belastingvermindering inkomensafhankelijk te maken.

Wil Open VLD echt een verschil maken dan zal ze harder moeten nadenken, geen symboolgevechten voeren en overtuigender zijn wat betreft de afruil tussen de rechtvaardigheid en de doelmatigheid van het hele Belgische fiscale systeem. En dat lijkt me niet voor morgen.