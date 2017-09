Dans niet langer om hete pensioenbrij heen

Alle politieke partijen dansen om dezelfde hete pensioenbrij heen. Wie nog niet met pensioen is, zet geen geld opzij om zijn pensioen te financieren, maar betaalt voor dat van wie al met pensioen is. Dat moet dringend veranderen om het systeem betaalbaar te houden.

Door Werner Heyvaert, advocaat bij Jones Day. Schrijft in eigen naam.

In het gepolariseerde pensioendebat blijft een uitermate cruciaal feit onbesproken. Burgers en politici maken te pas en te onpas de koppeling tussen wat iemand bijdraagt en wat die persoon later ontvangt, of mag hopen te ontvangen. Helaas werkt het systeem zo niet.

Om over te stappen naar een nieuw systeem moet één generatie twee keer betalen: voor haar eigen pensioen en voor dat van de vorige generatie.

Toen het eerstepijlerpensioen na WOII werd ingevoerd, hebben de toenmalige beleidsmakers een grote vergissing begaan door te kiezen voor een distributiestelsel. De bijdragers van vandaag betalen daarin de pensioenen van de gepensioneerden van nu.

De toenmalige omstandigheden kunnen die keuze verklaren. Velen begonnen rond hun 16de al te werken en premies af te dragen, slechts een minderheid studeerde tot na zijn 20ste. De meesten werkten effectief tot hun 65ste en droegen tot dan bij aan het systeem. De gemiddelde levensverwachting was een stuk lager dan vandaag, zodat het gemiddelde aantal jaren waarin iemand een pensioen ontving veel lager was dan nu. Vele ouderparen hadden meer dan twee kinderen die (later) zouden kunnen instaan voor het pensioen van twee mensen. En systemen waarbij mensen niet werkten en geen bijdragen betaalden aan het systeem terwijl ze toch rechten opbouwden, waren er nauwelijks.

Nu komen meer en meer jongeren pas halverwege de 20 op de arbeidsmarkt en beginnen ze gemiddeld tien jaar later dan hun (groot)ouders bijdragen te betalen. Vele mensen stoppen voor hun 65ste ook met werken en met het betalen van bijdragen. De gemiddelde levensverwachting is aanzienlijk gestegen en daardoor ook het aantal jaren dat iemand pensioenuitkeringen ontvangt. Vele koppels hebben bovendien minder dan twee kinderen die het pensioen voor twee ouders moeten ophoesten. En systemen waarbij mensen tijdens een relatief lange periode niet bijdragen maar wel rechten opbouwen, zijn hand over hand toegenomen.

Het aantal bijdragers en het aantal jaren dat ze bijdragen betalen is dus steeds gedaald, terwijl het aantal gepensioneerden en het aantal jaren waarin ze pensioen ontvangen steeds toegenomen is. Je hoeft geen actuarieel genie te zijn om te begrijpen dat zo’n systeem onhoudbaar is zonder diepgaande hervormingen.

Verworven rechten

Maar om vele goede en sommige minder goede redenen kan of wil de politiek niet raken aan de verworven rechten van wie nu met pensioen is of binnenkort met pensioen gaat. Evenmin is er een bereidheid om tegen de jongeren te zeggen dat ze eerder moeten gaan werken en sneller bijdragen moeten beginnen te betalen en dus minder lang mogen studeren of wereldreizen maken.

Louter financieel gesproken zijn er evenwel geen verworven rechten. Wie nu met pensioen is of binnenkort met pensioen gaat, is aangewezen op zijn kinderen en kleinkinderen voor de financiering van dat pensioen. Totterdood. Wie zich beroept op verworven rechten, zegt tegen zijn (klein)kinderen: ik vind dat jij langer en meer van jouw inkomen moet afstaan om mijn inactiviteit te financieren. Dat men zelf ongeveer 40 jaar bijgedragen heeft, is vanuit macrobudgettair oogpunt irrelevant. Dat geld is door de vorige generatie pensionado’s opgesoupeerd.

Moet iemand die straks 5.000 of 10.000 euro per maand uit een tweede- of derdepijlerpensioen krijgt, echt elke maand 1.500 euro krijgen uit de eerste pijler, ten laste van de actieve bevolking?

Zoals voor de klimaatverandering (dixit Al Gore in zijn film ‘An Inconvenient Truth’) is er voor het Belgische pensioensysteem geen duurzame oplossing zonder een systeemwissel. Om over te stappen naar een spaarsysteem - waarbij de bijdragen van de huidige werkende generatie gespaard worden om haar pensioenen te financieren - zou één generatie twee keer moeten betalen. Ze moet de pensioenen van de vorige generatie blijven betalen en ze moet sparen voor haar eigen pensioen. Dat lijkt een onoverkomelijke hindernis. Maar dat is niet noodzakelijk zo.

Vooreerst moet wie nu met pensioen is of binnenkort met pensioen gaat een ernstige inspanning leveren. Fors langer werken dan nu, langer bijdragen en minder lang pensioen trekken is de boodschap. Ook moet de overheid - en dus de fiscus - van het tweede- en derdepijlerpensioen afblijven, zodat een aanpassing van het eerstepijlerpensioen bespreekbaar kan worden voor wie een comfortabel tweede- en/of derdepijlerpensioen heeft. Moet iemand die straks 5.000 of 10.000 euro per maand uit een tweede- of derdepijlerpensioen krijgt, echt elke maand 1.500 euro krijgen uit de eerste pijler, ten laste van de actieve bevolking?

Economische opportuniteit

Daarnaast ligt er een enorme macro-economische opportuniteit in het opstarten van een spaarstelsel. Op voorwaarde dat de bijdragen in de reële economie geïnvesteerd worden en zowel werk opleveren (geen overheidstewerkstelling die met belastinggeld betaald wordt) als dividenden, die de spaarpot aandikken en de bijdragelast kunnen verminderen. De politiek moet denken aan grote infrastructuurwerken die tijdens de bouwfase tewerkstelling opleveren en - via een of andere vorm van tol - een financiële en economische return opleveren tijdens de gebruiks- of uitbatingsfase.

Parallel daarmee kan de overheid de buitenmaatse overheidssubsidies die nu naar geldverslindende projecten zoals de NMBS en Infrabel gaan (zo’n 3 miljard euro per jaar) terugschroeven en vervangen door investeringen vanuit het spaarstelsel van de eerste pijler, mét een terugverdienmodel (tol). Daardoor kan de reguliere belastingdruk dalen - met 3 miljard per jaar voor wat de NMBS en Infrabel alleen al betreft - en die ruimte kan de staat gebruiken om bijdragen te leveren aan het spaarstelsel, dat op termijn het distributiemodel moet vervangen.