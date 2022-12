Dat China nultolerantie dumpt is zonder meer goed voor wereldeconomie...

Na bijna drie jaar strikte nultolerantie is China eindelijk zijn covidbeleid aan het wijzigen. Zijn economie zal terug aantrekken en dat is goed nieuws voor de wereld.

Dat China zijn covidbeleid bijstelt is aan de ene kant een verrassing, want de overheid bleef bij hoog en laag volhouden dat het beleid niet aangepast zou worden. Toch is het een bijna logische reactie, want China wordt sinds weken geconfronteerd met steeds meer covid-uitbraken, nu zo’n 35.000 nieuwe gevallen per dag. Het was dus duidelijk dat het huidige beleid met lockdowns en massaal testen nog amper vol te houden was. Dat werd ook overduidelijk door de protesten die overal in China uitbraken en waarbij zelfs de Communistische Partij en president Xi Jinping rechtstreeks bekritiseerd werden, iets wat in China ongezien was.

In de eerste helft van 2022 werd meer dan 100 miljard dollar uit China naar het buitenland verstuurd, het hoogste bedrag sinds 2016. Rijke Chinezen wilden dus het land uit.

Het wordt dan wel niet met zo veel woorden gezegd, maar Peking heeft het nultolerantie-beleid stilletjes gedumpt. In veel steden wordt ondanks het almaar stijgende aantal covid-infecties, het massaal testen van de bevolking teruggeschroefd. Tegelijkertijd worden in andere steden die in lockdown waren, supermarkten, hotels en filmzalen terug geopend. In Shanghai moet men geen negatieve PCR-test meer voor leggen indien men openbare plaatsen wil betreden.

De essentie De auteur

Sven Agten is voorzitter Asia-Pacific bij Rheinzink, een Duitse multinational.

De kwestie

De conclusie

En waar vroeger iedereen die besmet was naar een quarantainecentrum gebracht werd, mogen mensen met een milde besmetting nu thuis blijven. Bovendien wordt een nieuwe vaccinatiecampagne opgestart om de groepsimmuniteit te verhogen. De toon van de staatsmedia is ook veranderd. Waar tot voor kort de algemene teneur was dat Covid nog altijd een gevaarlijk virus was, weerklinkt nu meer de boodschap dat de nieuwe varianten helemaal niet zo dodelijk zijn.

Nieuwe koers

Het doel is niet meer om het virus volledig in te dijken. Het lijkt er meer op dat de maatregelen er op gericht zijn om de verspreiding van het virus genoeg te vertragen zodat het gezondheidszorgsysteem niet overbelast geraakt. Maar dat China een nieuwe koers gaat varen, is duidelijk. Dit wil niet zeggen dat nu ineens alle covidmaatregelen opgeheven worden. Het testen van de bevolking bijvoorbeeld is dan wel verminderd, maar gaat nog steeds verder, en nog altijd geldt de quarantainevereiste voor wie het land binnen wil.

Deze maatregelen kunnen overigens misschien nog wel maandenlang in voege blijven. Het nieuwe beleid zal stap voor stap geïmplementeerd worden, en dat zal niet vlekkeloos verlopen. Lockdowns kunnen nog altijd terug ingevoerd worden, en iedereen weet dat het beleid eerder zal lijken op twee stappen vooruit en een stap terug indien blijkt dat de ziekenhuizen overbelast worden. Maar dat de kentering ingezet is en dat ook China zal moeten leren leven met het virus, daar twijfelt niemand meer aan.

Door een nieuwe Covid-koers te varen heeft de Chinese overheid de druk van de ketel gehaald en getoond dat het de vinger aan de pols van de samenleving houdt.

Veel belangrijker voor de bevolking is dat de Chinese overheid het signaal geeft dat er eindelijk veranderingen beginnen aan te komen. In die zin hebben de protesten dus effect gehad. Dit geef ook aan dat de Chinese overheid dan wel autoritair is, maar wel nog luistert naar wat er leeft bij de bevolking, en de problemen die er zijn probeert aan te pakken. Dat was ook nodig. De laatste weken was de onvrede in China over het beleid duidelijk te voelen. Vele Chinezen waren zeer pessimistisch gestemd over de toekomst. Het covidbeleid heeft zeer negatieve effecten gehad op de economie, waardoor bedrijven moesten sluiten en mensen hun werk en inkomen verloren.

Daarnaast was er ook ongenoegen over de onzekere politieke toekomst. Xi Jinping is machtiger dan ooit, en dat wordt in China niet als een positieve evolutie beschouwd. Dat leidde ertoe dat in de eerste helft van 2022 meer dan 100 miljard dollar uit China naar het buitenland verstuurd werd, het hoogste bedrag sinds 2016. Rijke Chinezen wilden dus het land uit.