Dat vakbonden aandeelhouders intimideren, is onaanvaardbaar...

Bij het arbeidsconflict in de dienstenchequesector hebben de vakbonden privéadressen van aandeelhouders openbaar gemaakt en zijn dreigementen geuit. Onaanvaardbaar, zegt Jo Mellemans van het dienstenbedrijf Glowi.

De dienstenchequesector maakt een ongekend tumult mee. De vakbonden hebben een offensief ontketend tegen vooral commerciële werkgevers en dreigen met ongeziene represailles. Die acties roepen urgente vragen op over de verhoudingen in onze arbeidsmarkt en de rol van de vakbonden.

Bij de recente escalatie van een langdurig conflict werden privéadressen van aandeelhouders openbaar gemaakt en dreigementen geuit. ‘De aandeelhouders moeten weten dat ze vroeg in de ochtend gewekt kunnen worden en dat we naar hen thuis gaan. We zullen niet vriendelijk zijn’, lieten de vakbonden officieel weten.

Moet elke ondernemer, zodra hij een beetje winst maakt en een subsidie krijgt, vrezen thuis opgewacht te worden door een vakbondsmilitie?

Dat is een zorgwekkende wending. Dergelijke acties overschrijden de grenzen van legitieme vakbondsactiviteiten en roepen serieuze vragen op over privacy en veiligheid. Moet elke ondernemer, zodra hij een beetje winst maakt en een subsidie krijgt, vrezen thuis opgewacht te worden door een vakbondsmilitie?

De situatie toont ook een zorgwekkende ondoorzichtigheid in de manier waarop vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Privéadressen van bestuurders zijn altijd publiek terug te vinden, maar de identiteit van aandeelhouders is dat standaard niet. Als vakbonden toegang hebben tot gevoelige bedrijfsinformatie zoals deze, moeten strikte richtlijnen misbruik voorkomen. Het is onaanvaardbaar dat vertrouwelijke gegevens gebruikt worden voor intimidatie of wraakacties.

Daarnaast rijst de vraag over de juridische onschendbaarheid van vakbonden in België. Ze genieten een speciale status die hen buiten de wet plaatst. Dat kritieke punt verdient de aandacht van beleidsmakers. Voorts lijkt het concept van verplichte financiering aan vakbonden door werkgevers voor 'sociale vrede' in deze context gedateerd en aan herziening toe.