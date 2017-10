De 11.11.11-campagne is een schot in de roos

De 11.11.11-campagne toont de torenhoge ongelijkheid via een knappe vergelijking tussen politici, waaronder ook enkele vrouwelijke politici met niet-Belgische ouders die hier een mooie politieke carrière uitbouwen, en in se dezelfde mensen die dat ook zouden kunnen maar die we niet toelaten of nauwelijks tolereren. What’s the point?

Door Philip Verwimp, hoogleraar economie van de ontwikkelingslanden aan de ULB

‘Hoe durven ze!’ is de reactie van nogal wat landgenoten op de nieuwe campagne van ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 omtrent vluchtelingen en migratie. Alsof het vergezocht is om de electoraal-strategische verhuis van stad naar platteland of omgekeerd te vergelijken met de emigratie van oorlogsgebied naar een rijk land.

Zeg nu zelf, ons politiek bestel zou er toch een stuk armer en saaier uitzien als we politici zoals Zuhal Demir en Meyrem Almaci niet in ons midden hadden.

Natuurlijk zijn deze twee te vergelijken, en wel om de volgende reden: moeten we naar politici kijken als mensen die puur uit morele en ideologische motieven een verkozen of uitvoerend mandaat nastreven? Ik denk van niet. Natuurlijk spelen die mee in de keuze om aan politiek te doen, maar minstens even belangrijk zijn de mooie voordelen die aan de politieke job vasthangen, te weten een hoog loon, belastingvoordelen, extra bijverdiensten in overlegorganen en adviesraden (die politici zelf creëren en instandhouden), het gevoel invloed en macht te hebben, enz.

De voorbeelden vlogen ons de voorbije maanden als gebraden kippen in de mond. Waarom anders zoveel moeite doen om telkens herverkozen te worden, soms twintig jaar lang? Tegenover de zelfbediening, instandhouding van eigen voordelen en strategisch gedrag van politici is het gedrag van migranten en vluchtelingen peanuts. Die laatsten zijn gewoon op zoek naar een normaal leven waar ze de kogels niet om de oren horen fluiten en de bommen niet op hun dak horen vallen. Maar dat is hen door velen blijkbaar niet gegund in ons land, zoals nog maar eens aangetoond in de reacties op de 11.11.11 campagne.

Opofferingen

Beroepsmatig kom ik veel in contact met mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Ik sta er dikwijls van versteld welke opofferingen vluchtelingen en migranten maken en moeten maken om in het Westen een beter leven te kunnen opbouwen. Man en kind voor twee jaar achterlaten om een studie te vervolmaken aan één van onze universiteiten bijvoorbeeld. Of een levensgevaarlijke reis maken om aan oorlog te ontsnappen. Of alle bezittingen moeten achterlaten omdat men zich in zijn eigen land politiek heeft geëngageerd bij de oppositie.

Aan Yale University, aan de Wereldbank en ook aan de ULB heb ik gezien hoe rijker je begrip van de wereld wordt als je in je directe werkomgeving samenwerkt met mensen die een andere, meer diverse achtergrond hebben. Dat kunnen wij in Vlaanderen ook, met een beetje meer verstandhouding

Veel van die mensen, de meerderheid van hen die ik ontmoet, zouden niet liever hebben dan dat hun eigen land goed bestuurd wordt, niet corrupt is, niet gevaarlijk is en waar ze gewoon hun werk als rechter, journalist, onderwijzer of fietsenhersteller kunnen doen. Maar dat wordt hen daar niet gegund. Wat zouden we zelf in die situatie doen?

Als Belgen in de VS willen gaan wonen om carrière te maken of in China een joint venture willen uitbouwen tot een succesvolle onderneming, dan vinden wij dat de normaalste zaak van de wereld. Maar o wee als vluchtelingen en migranten hier een eigen leven willen uitbouwen en opbouwen. De 11.11.11-campagne toont de torenhoge ongelijkheid via een knappe vergelijking tussen politici, waaronder ook enkele vrouwelijke politici met niet-Belgische ouders, die hier een mooie politieke carrière uitbouwen aan de ene kant, en in se dezelfde mensen die dat ook zouden kunnen maar die we niet toelaten of nauwelijks tolereren. What’s the point?

Eerlijke kans

Ik wil deze opinie besluiten met een warme oproep aan alle mensen die in hun werkomgeving te maken hebben met vluchtelingen en migranten: geef die mensen gewoon een eerlijke kans om zich te bewijzen. Ze willen niets anders. Vraag en eis niet dat ze perfect Nederlands kennen, ze doen enorme inspanningen om onze taal onder de knie te krijgen. Als je hen in de samenleving sleurt, dan gaan wij daar collectief op vooruit.

Als student in Antwerpen en Leuven in de jaren negentig heb ik enkel les gehad van blanke, Vlaamse mannen. Aan Yale University, bij de Wereldbank en ook aan de ULB heb ik gezien hoe rijker je begrip van de wereld wordt als je in je directe werkomgeving samenwerkt met mensen die een andere, meer diverse achtergrond hebben. Dat kunnen wij in Vlaanderen ook, met een beetje meer verstandhouding.

