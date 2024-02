De Belgische economie vergroenen? Doe mee

Om de Belgische economie te vergroenen investeert het ecologische transitiefonds van de FPIM in bedrijven van de toekomst. Die investeringen moeten niet alleen de ecologische transitie versnellen, maar ook financieel renderen, schrijven de covoorzitters.

De ecologische transitie zal het economisch en industrieel beleid van de komende decennia bepalen. Het is een van de grootste uitdagingen waarvoor de mensheid ooit stond. Helaas staan we in verspreide slagorde. Hoewel minder idioten de opwarming van de aarde nog ontkennen, blijven we het fundamenteel oneens over de oplossingen. Sommigen pleiten vooral voor natuurherstel, zetten in op grenzen aan de groei en leggen vooral de nadruk op toereikendheid. Anderen willen de natuur een handje helpen en volop inzetten op nieuwe ideeën en technologische vooruitgang om de welvaartsgroei los te koppelen van onze ecologische voetafdruk.

Vreemd genoeg zijn die twee strekkingen in een vruchteloze stellingenoorlog beland. Alsof we moeten kiezen. Alsof het ene het andere uitsluit. We zullen alles op alles moeten zetten. Vanzelfsprekend moeten we de druk op onze ecosystemen zo veel mogelijk verminderen. Dat betekent onder meer dat fossiele brandstoffen onder de grond moeten blijven en dat we de manier waarop we eten, wonen, reizen en transporteren dringend moeten herbekijken. Maar het is dwaas te denken dat nieuwe technologie daarbij niet kan helpen. Technologie en investeringen in disruptieve bedrijven en businessmodellen maken het mogelijk onze voetafdruk op de wereld sneller te verminderen met minder economische en sociale kosten.

De twee visies zijn complementair. Grenzen aan de groei en ecologisch goed gerichte technologische vooruitgang kunnen elkaar versterken. We moeten dus dringend orde op zaken stellen om de Belgische economie te vergroenen. Hoe brengen we zo snel mogelijk gerichte technologische vooruitgang tot stand? Hoe creëren we de pioniersbedrijven die die broodnodige transitie kunnen versnellen? Hier faalt de markt. Het gaat dikwijls om nieuwe en economisch risicovolle technologieën die het potentieel hebben alles in beweging te zetten, maar zich nog niet bewezen hebben en moeten opboksen tegen het koolstofintensieve status quo. Op termijn rendabele oplossingen voor ecologische problemen zijn in de huidige marktomgeving soms moeilijk financierbaar.

Daarom gaf de federale regering op voorstel van minister Vincent Van Peteghem de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) de opdracht rechtstreeks te investeren in bedrijven en projecten die bijdragen aan de ecologische transitie. Die opdracht wordt uitgevoerd via een interne enveloppe, het ecologisch transitiefonds, van 250 miljoen euro, waarbij de FPIM optreedt als een co-investeerder die maximaal 25 miljoen per project investeert. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om subsidies, maar om investeringen in bedrijven van de toekomst. Het zijn investeringen die niet alleen de ecologische transitie versnellen, maar op termijn ook financieel moeten renderen.

Die opdracht geldt 30 jaar en is hernieuwbaar. Omdat de aarde nog maar een paar decennia heeft om van haar ziektes te genezen, willen we alle investeringen zo snel mogelijk doen, en ten laatste voor 31 december 2026. Tegelijk hebben we de langetermijnblik van een strategische investeerder en partner. De FPIM zal bovendien alle opbrengsten of terugbetalingen van een investering die voor het verstrijken van die 30 jaar plaatsvinden opnieuw investeren. Het gaat dus om een engagement van de federale overheid om met geduldige investeringen onze toekomst blijvend te verbeteren.

We zijn bij het ecologisch transitiefonds dus op zoek naar ondernemers die een prangend ecologisch probleem oplossen, maar daarvoor in de huidige markt geen afdoende financiering vinden of op zoek zijn naar een investeerder met meer geduld. Na een grondige analyse werden daar drie voorwaarden aan verbonden. We zijn op zoek naar projecten die de transitie van de Belgische economie naar 'net zero impact' (netto-nuluitstoot, red.) kunnen versnellen, die na aftrek van alle negatieve externe effecten het concurrentievermogen en de toegevoegde waarde van de Belgische economie versterken, en die leiden tot technologische voorlopers die zowel in binnen- als buitenland ecologische oplossingen kunnen aanbieden.