De Belgische politiek is ondraaglijk banaal

Er valt de voorbije zeven jaar nog maar weinig te beleven in de Belgische politiek. En precies omdat de rest van de politiek zo vervelend is, wordt een incident als dat van de valse Crombez-mails opgeblazen tot groteske proporties.

Door Bart Maddens, politicoloog KU Leuven

‘Rajoy: de man die nooit naar ‘Borgen’ heeft gekeken’, kopte de Spaanse krant El Mundo vorig weekend. Was hij een fan geweest van het Deense politieke televisiedrama, dan had Mariano Rajoy zijn eigen situatie beter kunnen inschatten. Dan was hij minder naïef geweest en had hij zich nooit ongenaakbaar geacht als Spaans premier. Dan had hij geweten hoe bikkelhard het politieke spel wordt gespeeld en had hij zijn eigen val kunnen voorkomen. Misschien geldt hetzelfde wel voor sp.a-voorzitter John Crombez. Had hij wat meer naar politieke fictie gekeken, dan was er misschien een alarmbelletje afgegaan toen hij de valse mails kreeg.

Gelukkig zijn er dan de valse Crombez-mails. Bij gebrek aan échte politieke suspense gaat men dan maar fantaseren over complotten en intriges.

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat fictie ons meer leert over de werkelijkheid dan non-fictie. Maar soms krijg je de indruk dat dat in de politiek meer het geval is dan vroeger. Dat de politieke gebeurtenissen worden bepaald door de wetmatigheden van een goede thriller, met ingewikkelde intriges, complotten, leugens, mysteries, cliffhangers, enzovoort. Het lijkt wel alsof er een scenarioschrijver aan het werk is die zijn inspiratie haalt uit ‘Borgen’ of ‘House of Cards’.

Dat is slechts schijn natuurlijk. Politiek lijkt steeds meer op fictie omdat de scenaristen daarvan zich beter dan ooit informeren over hoe het er soms echt aan toe gaat in de politiek. Het is met andere woorden de fictie die realistischer wordt.

Maar er is ook nog iets anders aan de hand. Er lijkt een toenemende behoefte te bestaan om de politiek te beschrijven aan de hand van narratieve frames die uit de fictie afkomstig zijn. Dat geldt in de eerste plaats voor de politici zelf. Zij weten maar al te goed dat ze de kiezers het best kunnen lokken met spannende verhalen. Goed tegen kwaad. De boze indringers buiten houden. De vijand verslaan. De verdrukten helpen. Daarop kickt het electoraat.

Ook de media lijken steeds meer geneigd de werkelijkheid te fictionaliseren. De politiek op zich is nu eenmaal niet altijd even boeiend. Dan komen die narratieve patronen goed van pas om het wat opwindender te maken voor lezers en kijkers. Misschien is dat bij uitstek nu het geval, omdat we in een relatief saaie politieke periode zitten.

Jaren negentig

Dat laatste klinkt vreemd, ik weet het. Maar als je de politieke geschiedenis van de jongste decennia overschouwt, welke gebeurtenissen zouden zich dan het best lenen tot een goede politieke thriller? De ijzingwekkende manier waarop Tom Meeuws naar eigen zeggen kapot wordt gemaakt door Bart De Wever? Het spannende mysterie van de valse Crombez-mails?

Wereldschokkende schandalen zijn er niet, moorden en zelfmoorden evenmin. Het systeem davert niet op zijn grondvesten. Politici moeten niet met het angstzweet op het voorhoofd in het holst van de nacht onze spaarcenten redden.

Ik zou als filmproducent toch voor iets heel anders gaan. Er wordt een toppoliticus doodgeschoten. Zijn partij blijkt smeergeld te hebben gekregen van een Italiaanse helikopterbouwer. De voormalige stafchef van de luchtmacht pleegt daarop zelfmoord. De moord op de politicus blijkt te zijn beraamd op het kabinet van een aan drank verslaafde minister van dezelfde partij. In het nauw gedreven door het gerecht pleegt ook die minister zelfmoord.

In vergelijking met die ongelofelijke gebeurtenissen uit de jaren negentig zijn de valse Crombez-mails een onbetekenend fait divers. Net als heel wat andere anekdotes waarover de jongste tijd disproportioneel veel heisa wordt gemaakt.

De waarheid is dat er sinds een jaar of zeven niet meer zoveel te beleven valt in de Belgische politiek. Wereldschokkende schandalen zijn er niet, moorden en zelfmoorden evenmin. Het systeem davert niet op zijn grondvesten. Politici moeten niet met het angstzweet op het voorhoofd in het holst van de nacht onze spaarcenten redden.

Strohalm

Er is geen revolutie op til. De partij die tot voor kort revolutionaire veranderingen predikte is inmiddels gedomesticeerd. België gaat zijn banale en onbeduidende gangetje. De regering hervormt met piepkleine stapjes. Er wordt soms wat gekibbeld over punten en komma’s. Vervolgens wordt een compromis bereikt. De regeringspartijen vinden het fantastisch. De oppositie vindt het maar niets. Geeuw.

Bij gebrek aan échte politieke suspense gaat men dan maar aan het fantaseren over doortrapte complotten en vunzige intriges

Gelukkig zijn er dan ineens de valse Crombez-mails. Het is precies omdat de rest van de politiek zo vervelend is dat een incident als dat tot groteske proporties wordt opgeblazen. Het is een strohalm waaraan de producenten en de consumenten van politiek nieuws zich vertwijfeld vastklampen. Bij gebrek aan échte politieke suspense gaat men dan maar aan het fantaseren over doortrapte complotten en vunzige intriges.