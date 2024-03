De Chinese crash in slow motion komt op snelheid...

De Chinese economie stoomt maar door. Ze is de wereldwijde voortrekker in elektrische producten en diensten. TikTok, Alibaba, smartphones, batterijen, elektrische bussen, auto’s, e-scooters, fietsen en stepjes, zonnepanelen, windmolens en ga zo maar door. Met hun goedkope massaproductie bewijzen de Chinezen de wereld een ecologische dienst. Zonder de overmatig gesubsidieerde stroom groene producten uit China zou de wereldwijde energietransitie veel trager verlopen.

Door langer aan de macht te blijven dan verwacht heeft Xi Jinping de hele Chinese machtspiramide bevroren. Als een lokaal beleidsexperiment goed uitdraait, is de kans op promotie voor lokale bureaucraten kleiner. Bovendien zijn de risico’s groter, omdat elke te kort afgesneden beleidsbocht je blootstelt aan de beschuldiging van corruptie en mogelijke bestraffing. Het is dus verstandiger niet te veel initiatief te tonen en loyaal te zijn aan de centrale dictaten.

Vastgoedcrisis

Dat brengt ons bij de tweede uitdaging. Door het gebrek aan beleidsinnovatie is China veel te afhankelijk geworden van export en van de vastgoedsector, die na een decennialange hausse in een diepe crisis is gesukkeld. Na Japan in 1989 en de VS in 2008 maakt ook China nu kennis met een klassieke speculatieve vastgoedcrisis, waar almaar stijgende vastgoedprijzen tot almaar meer met schuld gefinancierde bouwprojecten leiden. Tot de prijzen niet meer stijgen, de projecten niet afgewerkt en de schulden niet terugbetaald worden, en het faillissementen regent.