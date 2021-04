De Duitse keuze tussen stabiliteit en vernieuwing

Voor de opvolging van Merkel heeft Duitsland de keuze voor stabiliteit en CDU-kandidaat Armin Laschet of de vernieuwing met de Groene-kandidaat Annalena Baerbock.

Over het algemeen is de naoorlogse Duitse politiek redelijk saai. Rustige stabiliteit heerst, passionele drama’s zijn zeldzaam. De politieke spanning van de jongste twee weken in Berlijn, de machtsstrijd tussen Armin Laschet en Markus Söder bij de christendemocraten, en de opmerkelijke keuze van Annalena Baerbock bij die Grünen, is dan ook ongewoon.

Na 16 jaar standvastig bewind houdt Angela Merkel ermee op. Op 27 september gaan de Duitsers op zoek naar een nieuwe kanselier. Duitsland staat voor een duidelijke keuze, die ook gevolgen zal hebben voor de rest van Europa. Kiezen de Duitsers opnieuw voor continuïteit van de Große Koalitionen tussen de CDU van de 60-jarige Laschet en de SPD van de 62-jarige Olaf Scholz? Of kiezen ze voor vernieuwing met de groenen van de 40-jarige Baerbock en 52-jarige Robert Habeck?

Als we de jongste peilingen mogen geloven, wordt het een steile klim voor Laschet en Scholz. De christendemocraten hadden met de populaire Beierse Söder een alternatieve kanselierskandidaat die de zusterpartijen van de CDU en de CSU opnieuw naar 40 procent had kunnen loodsen, maar gokken met Laschet op de terugkeer van de Duitse stabiliteitsdrang na de zomer. De groenen beslisten voor het eerst een kanselierskandidaat naar voren te schuiven en kozen met Baerbock voor een jongere vrouw met bergen dossierkennis en frisse ideeën die dichter aansluit bij een nieuwe generatie kiezers.

Grote contrasten

Het contrast in beleidskeuzes tussen Armin Laschet en Annalena Baerbock is groot. Laschet is een goedlachse traditionele politicus uit het Ruhrgebied en lijkt wel uit een ander tijdperk te komen. Hij zegt dat er veel moet veranderen in de Duitse economie, maar kan zijn voorliefde voor steenkool, industrie en dieselmotoren moeilijk verbergen. In zijn deelstaat Noordrijn-Westfalen kan je moeilijk van een progressief klimaatbeleid spreken. Hij houdt ook vast aan strikte budgettaire regels en wil zo snel mogelijk terugkeren naar de zwarte nul van Wolfgang Schäuble.

Laschet staat voor nauwe samenwerking met het Rusland van Vladimir Poetin en wil snel de gaspijplijn Nordstream 2 afwerken. China ziet hij vooral als een groeimarkt voor Duitse export, hij is minder bezorgd om de politieke situatie in Hongkong of Xinjiang. Net als Helmut Kohl en Merkel is hij een traditionele Atlanticus (pro-NAVO) die incrementele stappen in Europese integratie steunt en zich relatief mild opstelt tegenover Hongarije en Polen.

De groenen van Baerbock lijken vandaag beter geplaatst om Duitsland eindelijk in de 21e eeuw te brengen dan de christendemocraten van Laschet.

Baerbock is een voormalige trampolineturnster uit Hannover in Nedersaksen. Ze zit pas sinds 2013 in de Bundestag als parlementslid en werd in 2018 samen met Habeck voorzitter van de groenen. De telegenieke juriste staat voor een radicale omwenteling van de Duitse economie. Haar partij wil Duitsland omvormen tot voortrekker in alternatieve energie en leider in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ze wil ook een digitale revolutie teweegbrengen in de publieke sector, inclusief het onderwijs.

Haar digitaal en klimaatbeleid zal tientallen miljarden euro’s aan nieuwe investeringen vergen. Nieuwe leningen zijn pas mogelijk als de Schuldenbremse (schuldenrem), die in de Duitse grondwet verankerd staat, wordt geschrapt. De groenen zijn daar enthousiaste voorstanders van.

In het buitenlands beleid wil Baerbock een streep trekken onder de knusse relaties met autoritaire regimes. De mensenrechten en de rechtsstaatprincipes zullen centraal staan en vaak primeren boven de economische belangen. Poetin en Xi Jinping zijn alvast gewaarschuwd, net als Viktor Orbán in Boedapest en Jaroslaw Kaczyński in Warschau.

Glansloos corona-antwoord

De Duitse stabiliteitspolitiek onder Merkel maakte van Berlijn vaak een rots in de branding tijdens de vele Europese crisissen van de laatste 15 jaar. Maar de obsessie met budgettaire strakheid en de nostalgie voor de oude industriële economie hebben er ook toe geleid dat maar weinig is geïnvesteerd in infrastructuur en technologie. Het glansloze beleidsantwoord op de coronapandemie heeft die problemen alleen maar verder blootgelegd.

In zekere zin zijn de problemen van Duitsland ook die van Europa. Als ze in Brussel echt werk willen maken van EU-soevereiniteit, zullen ze het over een andere budgettaire boeg moeten gooien. Joe Biden toont in de Verenigde Staten dat een progressief beleid mogelijk is vanuit het centrum. De groenen van Baerbock lijken vandaag beter geplaatst om Duitsland eindelijk in de 21ste eeuw te brengen dan de christendemocraten van Laschet.

Sinds Konrad Adenauer heeft Duitsland bijna altijd voor stabiliteit gekozen, en het zou goed kunnen dat het dat in september opnieuw doet. Maar velen vragen zich af of de oude formule nog werkt? Een nieuwe generatie kiezers in een cultureel diverser land maakt haar opwachting en de traditionele centrumpartijen hebben geen overtuigend antwoord op haar vragen.