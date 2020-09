De EU vervelt tot een betere versie van zichzelf

De coronacrisis maakt dat de EU over haar schaduw durft te springen.

Als dingen fout gaan, geven overheden graag de schuld aan een ander. In Europa is de Europese Unie al te vaak de gewillige zondebok. In het Verenigd Koninkrijk zijn de media zover meegegaan in het simplistisch verketteren van de Europese Unie dat de Britten nu, in het midden van de ergste coronaramp in Europa, ook nog eens met de brexit opgescheept zitten. Maar ook in andere Europese hoofdsteden is de Europese Unie al te dikwijls het schaamlapje waar nationaal verzuim en incompetentie zich achter verschuilen.

In weerwil van wat sommigen graag poneren, is de Europese Unie behoorlijk democratisch. De Europese Commissie weerspiegelt de krachtsverhoudingen in de democratisch verkozen regeringen van de lidstaten. Het almaar machtiger Europees Parlement wordt rechtstreeks verkozen in de verschillende lidstaten. Een aantal topfuncties, zoals die van Europees president, worden rechtstreeks bedisseld tussen verkozen nationale leiders en partijen, maar dat is ook het geval in heel wat Europese landen. Ook in België kiezen wij onze eerste minister, minister-presidenten, gouverneurs of zelfs burgemeesters niet rechtstreeks.

In haar reactie op de coronacrisis slaagt de Europese Unie er deze keer wel in om over haar eigen schaduw te springen.

Omdat de Europese Unie behoorlijk democratisch werkt, heeft iedere lidstaat zijn zegje en moet de Europese Commissie voor haar voorstellen niet alleen steun vinden bij de lidstaten, maar ook bij het onafhankelijke en soms recalcitrante Europese halfrond. Door die complexiteit verloopt Europees beleid traag en schoksgewijs en leidt een kijkje in de interne keuken niet altijd tot veel appetijt voor de lauw geserveerde beslissingen. Maar in haar reactie op de coronacrisis slaagt de Europese Unie er deze keer wel in om over haar eigen schaduw te springen en belangrijke stappen voorwaarts te zetten. Wanneer we binnen tien jaar op deze periode terugkijken, zullen we zien dat 2000 het kantelpunt was waarop Europa erin slaagde te worden wat Europese burgers nodig hebben.

De EU gaat met haar Green Deal expliciet en ambitieus voor duurzame en inclusieve groei. Dat is de juiste keuze. De oude economie gebaseerd op steenkool, olie, verspilling en afval is ten dode opgeschreven, niet omdat we dat politiek wensen, maar omdat ook technologie nu eenmaal de wetten van Darwin volgt. Oude technologieën die niet aangepast zijn aan hun nieuwe omgeving sterven uit. De oude economie en technologie zullen nog decennia sudderen en wegkwijnen, maar het zijn nu al zombies die dringend eens in de spiegel moet kijken om hun eigen toestand onder ogen te zien. De EU heeft dat begrepen en toont de lidstaten de weg naar de toekomst.

Elke econoom weet dat een muntunie dit maar kan overleven als er een vorm van solidariteit is om asymmetrische schokken op te vangen. Het ontbreken van die solidariteit was een kernprobleem tijdens de financiële crisis en vooral tijdens de eurocrisissen van 2010 en 2012. De coronacrisis is opnieuw een helder geval van een asymmetrische schok. Corona treft niet alle mensen, sectoren of landen even zwaar. Podiumkunsten, evenementen, de horeca en vooral het toerisme krijgen harde klappen, terwijl de verkoop van voeding en e-commerce door het dak gaan. Landen met een economie die heel erg afhangt van de zwaarst getroffen sectoren zoals het toerisme krijgen dus een zwaardere coronaklap.

Solidariteit

Maar de EU is er deze zomer, na de nodige onfrisse onderhandelingen, in geslaagd om voor het eerst een speciale solidariteitsactie van 750 miljard euro in de stijgers te zetten om de asymmetrische coronacrisis op te vangen. Een deel van het geld wordt aan de lidstaten toegekend via leningen, maar het grootste deel van het geld wordt toegekend in de vorm van giften en op basis van criteria die proberen een evenwicht te vinden tussen solidariteit - zoals werkloosheid, welvaartsniveau en daling van de welvaart door corona - en universaliteit. Dat is een kleine stap voor onze leiders, maar een reuzenstap voor de Europese Unie. Eindelijk gaat het ook over mensen.

Zoals ik eerder bepleitte, krijgt de EU nu, zoals elke federale of confederale overheid, eindelijk ook de mogelijkheid geld op te halen op de financiële markten. Daardoor kan de EU eindelijk volop haar rol kan spelen als buffer tegen negatieve schokken, we mogen het alleen officieel geen eurobonds noemen.

Europese schulden impliceren ook dat de EU uiteindelijk eigen inkomsten nodig heeft om die af te betalen. Vandaag plant de EU om plastic wegwerpzakjes te belasten, om eindelijk de carbon border taks in te voeren waarvoor ik reeds herhaaldelijk pleitte, en om de handel in emissierechten uit te breiden naar luchtvaart en maritiem transport. Die drie maatregelen sluiten perfect aan bij de omslag naar een meer duurzame en meer inclusieve maatschappij. De EU vervelt tot een betere versie van zichzelf. Eindelijk​