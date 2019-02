De Europese Centrale Bank zal het klimaat niet redden

We weten dat maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken investeringen en gedragsveranderingen zal vragen, die niet kosteloos zijn. In Duitsland bijvoorbeeld heeft de ‘Energiewende’ de energiefactuur voor de huishoudens een stuk duurder gemaakt, deels omdat men de concurrentiepositie van de industrie niet wou aantasten met hogere energiekosten.

Voor een overheid die heel wat andere kortetermijnzorgen heeft, gaande van wachtlijsten in de gehandicaptenzorg tot noodzakelijke herstellingen van onze infrastructuur, zijn klimaatinvesteringen een bijkomende uitgavenpost, waarvan het nut maar eerder op lange termijn duidelijk zal zijn. Dat maakt het politiek een moeilijke keuze: ofwel moeten de belastingen omhoog om de meerkosten te betalen ofwel worden we met een hogere schuld opgezadeld.

Maar er is volgens een aantal bewegingen, waaronder Pacte finance Climate, een andere oplossing: de monetaire politiek doeltreffender aanwenden. Het argument is dat de Europese Centrale Bank (ECB) nu gratis geld geeft aan de banken, die het vervolgens nauwelijks uitlenen. Het zou toch zoveel beter zijn om dit geld aan klimaatprojecten te besteden?

Profiteren

Dat de banken profiteren van het geldbeleid van de ECB is een populaire kritiek, helaas meestal voortkomend uit het feit dat men niet begrijpt hoe monetaire politiek werkt. Banken hebben geen geld nodig van de ECB om leningen te verstrekken. Als een bank een krediet verstrekt, dan boekt ze tegelijkertijd een deposito aan de andere kant van de balans. Klaar. Er bestaat natuurlijk wel een rem op deze geldcreatie, doordat banken een voldoende grote kapitaalbuffer moeten aanhouden om kredietverliezen op te vangen. Maar de ECB komt in feite enkel tussenbeide om liquiditeitstekorten op te vangen.

Het probleem is dat sinds een aantal jaren de ‘kwantitieve versoepeling’ ervoor gezorgd heeft dat er bijna 2.000 miljard euro teveel aan liquiditeit in omloop is gebracht, dat de banken niet kwijt kunnen op de geldmarkten. De enige uitweg is het terugplaatsen op een deposito bij de ECB zelf, weliswaar aan een rente van -0,40%, waardoor de banken eigenlijk geld verliezen aan deze hele operatie.