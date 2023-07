De alarmsignalen uit de chemie vallen niet te negeren...

De winstwaarschuwing van het Duitse BASF is een zoveelste alarmsignaal uit de chemiesector. Van grondstoffen en energie tot loonkosten en ondoordacht overheidsingrijpen, de sector kampt met velerlei problemen die onze welvaart op het spel zetten.

Een alarm in de controlekamer van een chemische installatie wijst erop dat ingegrepen moet worden. Als je niet zorgvuldig reageert, kunnen meerdere alarmen volgen en zelfs het automatisch stilleggen van de installatie, met alle negatieve gevolgen van dien. Wat in een chemische unit op microschaal gebeurt, kan zich ook op het macroniveau van de chemische sector afspelen. Als we niet reageren op de vele alarmsignalen, kan het van kwaad naar erger gaan.

De chemie in Vlaanderen staat wereldwijd aan de spits. Antwerpen herbergt een van de grootste chemieclusters ter wereld, met topondernemingen die zowel in basis- als specialiteitenchemie actief zijn. De bijdrage aan de handelsbalans is enorm. Het overgrote gedeelte van de geproduceerde stoffen is voor de export. De directe en indirecte tewerkstelling in Vlaanderen loopt in de honderdduizenden.

De dreigende onweerswolken in de sector zijn geen tijdelijk fenomeen, maar structureel van aard.

Energie

De prijzen van grondstoffen en energie, die in een chemisch bedrijf goed zijn voor tot 70 procent van de productiekosten, zijn fors toegenomen. In Europa zijn ze hoger dan op andere continenten.

De prijs van de olie wordt weliswaar op de wereldmarkt bepaald, maar de gas- en elektriciteitsprijzen zijn afhankelijk van lokale omstandigheden. Aardgas is voor de chemie zowel een grondstof als een bron van energie. Na decennia van relatief goedkoop Russisch en Nederlands aardgas wordt gas nu van overzee geïmporteerd. Het wordt eerst vloeibaar gemaakt tot lng, dan verscheept en bij aankomst in havens zoals Zeebrugge weer verdampt tot gas. Dat betekent serieuze meerkosten tegenover landen die zelf aardgas winnen. Veel van dat gas is ook schaliegas uit de Verenigde Staten, terwijl de Europese Unie hier zelfs het onderzoek naar de schaliegaswinning heeft verboden.

De chemie is ook een grote afnemer van elektriciteit. Betrouwbare levering tegen een redelijke prijs is cruciaal. Hoewel de elektriciteitsbehoefte fors zal stijgen, worden vijf van de zeven kerncentrales, of 30 procent van het huidige verbruik in dit land, uitgeschakeld. Voor de twee centrales die nog tien jaar mogen draaien worden aan de uitbater Engie fikse vergoedingen boven op de marktprijs in het vooruitzicht gesteld.

Dat centrales die in andere landen 60 tot 80 jaar meegaan hier vroeger worden gesloten, is onbegrijpelijk. Een kernenergiecentrale is in grote mate te vergelijken met een chemische installatie. Ze bestaat uit reactoren, compressoren, turbines, pompen en warmtewisselaars. Apparaten en machines die in de loop der jaren vervangen kunnen worden. In Antwerpen draaien heel wat chemischeproductie-eenheden die in de jaren 60 werden gebouwd en stelselmatig worden gerenoveerd. Dat kan voor kerncentrales ook.

Wind- en zonne-energie zullen nooit continu voorhanden zijn. Gascentrales die draaien op duurder aardgas of elektriciteitsimport uit het buitenland betekenen opnieuw een concurrentieel nadeel.

Daarbij komt nog een forse stijging van de loonkosten door de automatische indexering, de hoge inflatie, het gedaalde consumentenvertrouwen en de import uit competitievere continenten. Al die factoren wegen op de omzet van onze bedrijven en leiden tot lagere capaciteiten en fors minder winst. Ook de CO 2 -reductiedoelstellingen die de EU voor het klimaat heeft opgelegd vragen extra inspanningen van de chemie, die veel olie en gas verbruikt.

Moonshot

Enkele jaren geleden lanceerde Vlaanderen het Moonshot-programma voor de chemie. De naam verraadt een ambitie voor baanbrekende resultaten. 20 jaar lang werd 20 miljoen euro belastinggeld per jaar in het vooruitzicht gesteld voor onderzoek in het kader van de klimaatdoelstellingen.

Wie het totaalplaatje in ogenschouw neemt, wordt bevangen door ongeloof over zoveel zelfgemaakte problemen en fake oplossingen.

Het getuigt van enige naïviteit te denken dat concerns daarvoor op Vlaanderen zitten te wachten. Het is ook merkwaardig dat zulke projecten volledig met overheidssubsidies worden gefinancierd. Het resultaat laat zich raden. Na vijf jaar, of circa 100 miljoen euro uitgaven, is er geen enkele significante doorbraak. Meer middelen voor research is prima, als daar ook resultaten tegenover staan.

Streng optreden tegen risico’s voor de gezondheid, oneigenlijk gebruik en dumping van gevaarlijke producten is noodzakelijk. Uit voorzorg rigoureus een hele resem nuttige chemische stoffen bannen, is evenwel kortzichtig. Het schaadt niet alleen de welvaart, maar ook de volksgezondheid en het zet een bijkomende domper op nieuwe investeringen. Niets is zonder risico, ook niet in de chemie. Het afwegen van voor- en nadelen vergt kennis en transparantie. De waan van de dag moet dan wel wijken voor een ernstige analyse door de ondernemingen, samen met de overheid.