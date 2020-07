Een keure van Vlaamse captains of industry, alle erevoorzitters en de huidige voorzitter van Voka roepen de politieke partijen, hun voorzitters en alle politici op om de komende weken een sterke federale regering te vormen met een krachtdadig beleid. ‘Het is de allerlaatste kans voor ons land.'

Volgende week is er het de nationale feestdag. Er zal niet veel gevierd worden, want de coronacrisis blijft ons ernstig beperken en bedreigen, de gezondheidszorg blijft onder druk staan, de maatschappij is ontwricht en de economie herstelt maar langzaam. Ja, ondernemers en burgers hebben zich uit de slag getrokken, verantwoordelijkheidszin getoond, zich wendbaar en weerbaar opgesteld. Ja, de Vlaamse en de federale regeringen hebben de crisis aangepakt en de eerste noodzakelijke maatregelen genomen. Maar als we uit deze crisis, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, willen geraken, zal er veel meer nodig zijn.

Wij zijn de inertie, de spelletjes, de stilstand én de achteruitgang meer dan beu.

Daarvoor is dringend en dwingend een sterke federale regering nodig met ruime meerderheden langs beide kanten van de taalgrens. Hierop wachten we nu al meer dan 400 dagen. Er waren opdrachthouders, informatie- en snuffelrondes, allerlei pistes en zoektochten naar meerderheden en minderheden. Er werd gepokerd, gekibbeld, veto’s gesteld, op de vrouw en de man gespeeld alsof het een lieve lust was en er niets dringenders te doen was. En dat allemaal op zoek naar die federale regering die ons land moet besturen. Wij, Vlaamse ondernemers, zijn de inertie, de spelletjes, de stilstand én de achteruitgang meer dan beu.

Sprankeltje hoop

Voka en de Vlaamse ondernemingen dringen al maanden aan op een sterke regering met een sterk programma en de vooropgestelde deadline was 21 juli. Die wordt niet gehaald, ondanks berichten dat er gesprekken kunnen opstarten tussen zes of zeven partijen waaronder mogelijk de grootste partij van elke taalgroep. Er is een sprankeltje hoop, maar de Vlaamse ondernemingen blijven heel ongerust over de federale onbestuurbaarheid. Wie zal de tweede besmettingsgolf aanpakken en een tweede algemene lockdown vermijden? Wie zal de relance van onze economie op gang trekken? Wie zal een einde maken aan de weggeefmaatregelen die in het parlement geagendeerd en gestemd worden? Wie zal de begroting en de staatsschuld onder controle houden? Wie zal onze inefficiënte staatsstructuur te lijf gaan en het vertrouwen in de overheid herstellen? Wie zal het welzijn van onze burgers duurzaam verankeren?

Het is de allerlaatste kans. Zo niet moet de kiezer beslissen over de toekomst en het bestuur van ons land.

De politieke partijen, hun voorzitters, alle politici hebben vandaag een verpletterende verantwoordelijkheid om in de komende weken een sterke federale regering te vormen met een krachtdadig beleid. Het is de allerlaatste kans. Zo niet moet de kiezer beslissen over de toekomst en het bestuur van ons land. De politieke klasse kan zich vandaag afschrijven, of ze kan zich in de geschiedenisboeken schrijven. We roepen ze op het laatste te doen.

Vandaag kunnen zij het verschil maken door ons door de coronacrisis te loodsen en het groeipad voor welzijn en welvaart te tekenen. Er zullen permanent maatregelen nodig zijn om onze gezondheid te beschermen en de zorg te optimaliseren. Maar er zullen ook relancemaatregelen nodig zijn om onze economie te ondersteunen: de groei van onze ondernemingen stimuleren, investeringen van overheid en bedrijven aanmoedigen, de arbeidsmarkt flexibeler maken, de overheidsfinanciën onder controle brengen. Er zal daarbij zowel generositeit als rigiditeit nodig zijn.

Transformeren

Maar het grootste verschil moet gemaakt worden door nog een stap verder te gaan, door onze economie en onze maatschappij echt te transformeren. We moeten resoluut inzetten op een digitale samenleving, slimme duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Dit kan alleen gebeuren met innovatieve en competitieve bedrijven, een flexibele arbeidsmarkt, modern onderwijs, een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit, een performante overheid en een open economie en samenleving.

We moeten een sociaal-economisch pact sluiten tussen overheden, burgers en bedrijven. Maar daarvoor moet onze inefficiënte en versnipperde staatsstructuur aangepakt worden en moet een nieuwe staatshervorming voorbereid worden.

En dat kan alleen gebeuren als we een sociaal-economisch pact sluiten tussen overheden, burgers en bedrijven. Maar daarvoor moet onze inefficiënte en versnipperde staatsstructuur aangepakt worden en moet een nieuwe staatshervorming voorbereid worden. Deze week werden de adviezen van de experten voor een Vlaamse relance voorgesteld. Die relance onverkort realiseren, vereist dat Vlaanderen ook onverkort over de hefbomen daartoe beschikt.

Voka en de Vlaamse ondernemingen bereiden een evenwichtig transformatieplan voor. Wij zijn bereid met volle kracht aan een dergelijk nieuw sociaal-economisch pact mee te werken om de welvaart en het welzijn van iedereen te verzekeren. Het is nu of nooit. Het woord en de daad zijn nu aan onze politici. Want het is de allerlaatste kans voor ons land.