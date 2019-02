De brexit, een geval van economisch nationalisme

Dat de Britse overheid de exit uitde EU maar niet georganiseerd krijgt, stuit op ongeloof. Maar een blik op de geschiedenis van het economischnationalisme maakt een en ander beter te vatten.

Gaat het om een uitbarsting van nationalisme of zet het Verenigd Koninkrijk gewoon in op zijn economische belangen? Met de geschiedenis in het achterhoofd noem ik de brexit vooral een geval van economisch nationalisme. Enig inzicht in dat verleden laat het economisch nationalisme kennen als nationalisme met economische middelen.

Natuurlijk zitten achter de brexit groepen met concrete handelsbelangen, producenten en dienstverleners die de regeltjes uit Brussel belemmerend vinden, en werknemers die opkomen tegen de concurrentie van vreemde arbeidskrachten. Daartegenover staan al diegenen die als ondernemer, professional of academicus zo eng met de rest van de Europese Unie zijn vervlochten dat de uitstap niets minder dan een ramp is.

Maar wat lijkt op een perfect verklaarbare opdeling van de Britse publieke opinie volgens sociale en economische belangen, is dat veel minder nu steeds duidelijker blijkt dat het geenszins evident is dat economie en de werkgelegenheid van het eiland goed varen bij de afscheuring. Niet alleen argumenten contra, maar ook pro worden nog even onverstoorbaar aangerukt om de in 2016 gemaakte keuze te rechtvaardigen.

Het behoort dan ook tot de essentie van economisch nationalisme dat de winst- en verliesrekening niet op louter materiële gronden wordt gemaakt, wat de voortrekkers ook roepen. De psychologische winst kan voor de nationalist groot zijn als hij zich koestert aan de gedachte dat de ‘kolonisatie’ door een overheersende groep van buitenaf, in samenwerking met ‘collaborateurs’ binnenin, is overwonnen.

Dat groepen uit heel verschillende ideologische en maatschappelijke hoeken van een samenleving met hun specifieke argumenten en eisen samen aan het zeel van economisch nationalisme trekken, is evenmin ongezien. Nationalisme, en dus ook zijn sociaal-economische gelaat, is doorgaans theoretisch en ideologisch erg pluriform. Socialisten en conservatieven, arbeiders, boeren, bedienden en ondernemers kunnen allemaal op hun manier geloven dat wat zij de eigen natie noemen het comfortabelste huis voor de volksgenoten is.

Goed garen

Nu worden die nationalistische sentimenten heus wel ingezet voor de doelen van welbepaalde belangengroepen. Natuurlijk zijn er bedrijven die, alvast op korte termijn, goed garen spinnen bij een VK los van de EU. Toen dat land in de eurozone weigerde te stappen, kapitaliseerden de geldhandelaars van de Londense City maar wat graag op de nationale cultus van de eigen munt. Net zoals er bouwvakkers zijn die best wel opgelicht zullen ademhalen bij het verdwijnen van Oost-Europese concurrenten op hun deel van de arbeidsmarkt.

Maar gaat dat alleen om een belangenstrijd met mensen die hetzelfde werk voor minder geld willen opknappen? Die wrevel bestond vroeger ook tussen de inwoners van de ene streek en de immigranten uit een andere in datzelfde VK die hun banen dreigden in te pikken. Maar de komst van Welshmen en Schotten in Engeland zette dat laatste er niet toe aan zich af te scheiden van die eerste twee. Er was en is wel Schots en Welsh nationalisme, en vooral de Schotten doen voor hun deel van het koninkrijk wat de brexiteers doen voor het geheel: verkondigen dat de eigen natie beter in staat is voor haar burgers te zorgen dan wie of wat anders ook.

Dat is wat in de aanloop naar de brexit heeft gespeeld bij het ongenoegen over gastarbeiders: die pasten op geen enkele manier binnen datgene wat als ‘Brits’ werd beschouwd. Ze vielen volkomen buiten het nog altijd dominerende mentale nationale kader, terwijl conflicten met andere ‘Britten’, hoe irritant en bedreigend ook, wel binnen dat kader worden aangepakt.

Vervang als je wil Brits door Schots, Vlaams of een ander adjectief, en test of de formule klopt. De tegenwerping dat Schotse, Vlaamse en nog andere nationalisten helemaal niet tegen de EU zijn, doet daar niets aan af.

De omschrijving van economisch nationalisme als nationalisme met economische middelen houdt net in dat als een opening naar de wereld of een groter regionaal verband de eigen, vaak kleinere natie, minder afhankelijk maakt van een dominerende natie - voor de Schotten het VK, voor de Vlamingen België, voor de Oekraïners Rusland - de nationalistische agenda daarmee uitstekend gediend is.

Dat de Britten de omgekeerde weg gaan, heeft te maken met een omgekeerd zelfbeeld: dat van een natie die nog steeds groot is en het wel alleen kan. Recente vergelijkingen van de huidige crisissituatie met 1940 spraken in dat opzicht boekdelen.

Versluieren

Zodra de overtuiging over wat die eigen natie is - na een eeuwenlang of korter proces - bij een meerderheid van de inwoners heeft postgevat, worden sociaal, economisch en ander beleid deel van dat nationale project. De nationale overheid moet hollen voor economische en maatschappelijke gangmakers, maar die laatsten ondergaan evenzeer de gevolgen van een ‘nationale logica’. Hoe sterker het nationalisme, hoe groter de neiging om de onvermijdelijke interne maatschappelijke verschillen en uiteenlopende belangen te versluieren. Nigel Farage en de zijnen leveren daarvan een bewijs, maar tal van conservatieve en ook wel Labour-politici eveneens.

Die winst-verliesrekening met verschillende definities van beide concepten blijft overigens ook in andere delen van het continent een risico voor de Europese integratie. Maar het blijft evengoed afwachten hoelang het genoegen van de mentale winst van die ‘identity politics’ zal duren.