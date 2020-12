De echte reden van een no-dealbrexit...

Het falen van de Wereldhandelsorganisatie ligt aan de basis van het falen van de brexitonderhandelingen. De brexit is een teken aan de wand dat de concurrentieregels van de organisatie dringend moeten worden herzien.

Eerder deze week was het een dubbeltje op zijn kant in de brexit. Maar toen kwam Angela Merkel met een opvallende uitspraak. Ze zei voor het eerst dat ze kan leven met een no-deal. Dat is opmerkelijk. Het betekent dat ze bereid is een akkoord over de autosector op te geven om de Europese eenheid te bewaren, omdat ze geen akkoord ‘ten allen prijze’ wil.

Merkel gaat dus voor Europese solidariteit en veegt de Britse hoop van tafel om alsnog het Europees front te splitsen. Omdat ze weten dat de Duitsers graag een deal willen, maar de Franse weigerachtig zijn zolang de visserij op tafel ligt.

Hoe kon het zover komen en waarom lukt een deal zo moeilijk? De positie van de Britten is de volgende: wij vertrekken uit de Europese Unie en vragen niets meer of minder dan een handelsakkoord, zoals de Canadezen dat kregen. De Canadezen vallen onder het dumping- en subsidiebeleid van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om eerlijke concurrentie met de EU te garanderen, maar niet onder het Europese staatssubsidiebeleid.

De EU27 wil echter extra garanties over concurrentie, met name dat de Britten behalve de WHO-regels de Europese regels voor staatssteun volgen. Die gaan veel verder dan de WHO-regels en geven minder speelruimte aan de Britten dan de Canadezen krijgen.

Concurrentie

Het echte probleem schuilt in de tekortkoming van de WHO-regels over concurrentie tussen landen. Iedereen die het dossier van de WHO volgt, weet dat die instelling al enkele jaren in het slop zit. Een van de hete hangijzers is dat de regels over concurrentie te weinig sluitend zijn en dat sommige landen - lees China - daar misbruik van maken.

Laat dat nu net de twistappel zijn tussen de Verenigde Staten en China. De VS verwijten China de achterpoortjes van de WHO te gebruiken en toch subsidies te geven aan Chinese bedrijven, die door de mazen van het WHO-net glippen. De VS proberen al jaren om de WHO-regels te hervormen en proberen de EU en Japan daarvan te overtuigen. Intussen hebben de VS het heft in eigen handen genomen en voeren ze tarieven in tegenover China.

Omdat de regels van de WHO niet ver genoeg gaan, heeft de EU een eigen kader uitgewerkt, de State Aid Rules. Die moeten oneerlijke concurrentie op de interne markt tussen EU-lidstaten vermijden. Subsidies in de EU zijn in principe uit den boze, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als een nationale overheid een subsidie geeft aan alle bedrijven, zonder discriminatie. In België werden de coördinatiecentra vervangen door de notionele interestaftrek, omdat het om een algemene belastingmaatregel ging.

Het Europese kamp is blijkbaar tot de volgende beslissing gekomen. Als de Britten de State Aid Rules niet aanvaarden, kunnen we niet garanderen dat ze de WHO-achterpoortjes niet gebruiken en is er mogelijk sterke concurrentie in onze achtertuin. Dan hebben we liever een scenario van tarieven, waarbij we minstens één instrument in handen hebben tegen die oneerlijke concurrentie. Als de Britten de State Aid Rules niet onderschrijven, heeft Europa liever een no-deal dan een deal zonder tanden.

De bottomline is dat de brexit opnieuw een teken aan de wand is dat het hoog tijd is om de WHO-regels over concurrentie, en met name het antidumping- en subsidiebeleid, te herzien. Dat moet gebeuren in een multilaterale context met alle leden van de WHO-club, en dat blijkt al jaren geen makkelijke klus te zijn.

Het is wegens het falen van de WHO-regels dat de VS onder Trump een unilaterale koers van protectionisme hebben afgekondigd. Die zal onder de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wellicht niet verdwijnen.

Het lijkt erop dat het falen van de WHO de reden kan zijn voor het falen van de brexitonderhandelingen. De wereld is rond.