De effectentaks is een zoveelste belastingexperiment...

De regering-De Croo schotelt beleggers louter een nieuwe versie voor van de gebrekkige taks op effectenrekeningen van de regering-Michel. Terwijl een taks op financiële transacties een veel beter idee is.

Een politiek ambt uitoefenen is vandaag geen sinecure. De problemen van onze samenleving zijn zo complex dat ze genuanceerde en complexe antwoorden vragen, waarvan vaak alleen deskundigen de finesses aanvoelen. In diezelfde moderne samenleving ligt de focus echter op de ontwikkeling van realtime-informatie en een continue informatiestroom via allerhande media. Die onmiddellijkheid laat vaak geen diepgaande analyse toe van in holle frasen gebalde thema's.

Zowel linkse als rechtse politici lijken een meer rechtvaardige fiscaliteit en billijkere maatregelen genegen. Maar de concrete invulling van die aspiratie is heel andere koek.

Populistische bewegingen profiteren maar al te graag van die existentiële tegenstrijdigheid om de bestaande machten de les te lezen en de meest simplistische alternatieve oplossingen voor te stellen, met als enige doel de macht te grijpen. De brexit is daar het flagrantste voorbeeld van. Nee, een politiek ambt bekleden is tegenwoordig niet eenvoudig.

Die schizofrene druk op onze politici mag echter niet als excuus worden gebruikt om van alles en nog wat te rechtvaardigen. Dat de samenleving een meer rechtvaardige fiscaliteit en billijkere maatregelen wil, lijkt een waarde te zijn die zowel linkse als rechtse politici delen. Maar de concrete invulling van die aspiratie is heel andere koek, en mag niet overhaast gebeuren. Zoniet kan een lovenswaardig streven zijn doel voorbijschieten en kunnen populisten die mislukking aanwenden om extra stemmen te sprokkelen.

Verbeeldingskracht

Over de belasting op spaargeld hebben opeenvolgende federale regeringen de afgelopen tien jaar blijk gegeven van heel wat verbeeldingskracht. Daarbij werden de economische impact en de juridische haalbaarheid van de inderhaast en zonder overleg met de sector genomen maatregelen niet geëvalueerd.

Dat gebrek aan strengheid heeft er stelselmatig toe geleid dat nieuwe experimentele belastingen binnen twee jaar weer werden afgeschaft. Denk maar aan de bijkomende bijdrage van 4 procent van de regering-Di Rupo, en de taks op de speculatieve meerwaarden en de taks op de effectenrekeningen van de regering-Michel.

Hoeveel tijd werd verspild met het opstellen en de analyse van teksten door de ministeriële kabinetten? Hoeveel tijd staken financiële tussenpersonen in het aanpassen van hun computersystemen en aan het verschaffen van uitleg aan beleggers? Dat alles, om dan uiteindelijk uit te monden in een financieel resultaat dat contraproductief is voor de inkomsten van de staat. En uiteindelijk te leiden tot de nietigverklaring door het Grondwettelijk Hof of de Raad van State van die o zo mooie vondst. Dat alles om niets dus.

Door die ongelukkige ervaringen had ik van de regering-De Croo een nieuwe aanpak verwacht. Ik had gehoopt op overleg met financiële tussenpersonen en spaarders, die openstaan voor een dialoog over fiscale rechtvaardigheid. Want de belasting op spaargeld is inderdaad aan een grondige opsmuk en herziening toe. Helaas slaat de regering-De Croo dezelfde weg in als haar voorgangers. Ze doet niets anders dan beleggers een nieuwe versie van de taks op effectenrekeningen van de regering-Michel voorschotelen.

Ik had gehoopt op overleg met financiële tussenpersonen en spaarders, die openstaan voor een dialoog over fiscale rechtvaardigheid.

Het is echter nog niet te laat om het nakende fiasco van die nieuwe belasting af te wenden en de moed aan de dag te leggen om een echte hervorming van de belasting op spaargeld door te voeren. Een hervorming die zou kunnen leiden tot meer transparantie en duurzaamheid voor de economische actoren, en tot een grotere efficiëntie en meer inkomsten voor de staat. En dat zonder dat de individuele spaarder wordt getroffen door buitensporige belastingen, in een tijd waarin onze economie dringend behoefte heeft aan nieuwe particuliere investeringen. Een hervorming die zou kunnen beginnen met een grondige herziening van de taks op de beursverrichtingen.

In ons land worden dag in dag uit miljarden euro's verhandeld op de beurs, zonder dat er enige belasting hoeft op te worden betaald. Een symbolische belasting op die transacties zou de staat meer inkomsten opleveren dan de taks op beursverrichtingen en de nieuwe taks op effectenrekeningen.

De toepassing van één minimumtarief op een zo breed mogelijke belastinggrondslag voorkomt kapitaalvlucht naar het buitenland. Vooral nu Spanje zich aansluit bij Frankrijk en Italië en een taks op financiële transacties invoert, en het Verenigd Koninkrijk de Europese interne markt heeft verlaten. Ons land is meer waard dan het zoveelste belastingexperiment.

Olivier Leleux