De energietransitie is geen sprint maar een etappekoers...

Het verlengen van de levensduur van twee kerncentrales is een rimpel in de energietransitie. De uitdagingen voor hernieuwbare energie, industrie, gebouwen en transport blijven. Die klus klaren is als het rijden van een grote ronde.

Het thema energie is het voorbije jaar niet uit het nieuws geweest. De oorlog in Oekraïne leidde ertoe dat de leveringen van fossiele brandstoffen aan Europa door Rusland, de grootste leverancier, onderbroken werden. De prijzen, die voor de oorlog al hoger gingen, stegen naar ongekende hoogten en de bevoorradingszekerheid stond onder druk.

Het gevaar bestaat dat de politiek en de bevolking de indruk krijgen dat de problemen van de baan zijn door de aandacht voor het nucleaire op lange termijn. En dat terwijl de transitie pas begint en enkele decennia zal duren.

De Europese Unie kwam met een pakket maatregelen onder de hoofding REPowerEU en het Internationaal Energieagentschap (IEA) stelde maatregelen voor, zoals een lagere temperatuur in de woning en op kantoor, en trager rijden. Ook werd voorgesteld bestaande kerncentrales waar mogelijk open te houden.

De betaalbaarheid van energie werd problematisch. Er moest gerichte steun naar de mensen gaan, terwijl de hoge prijzen doorgerekend moeten worden om de gebruikers aan te sporen tot energie-efficiëntie. Investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie vormen volgens de internationale organisaties de oplossing op om minder afhankelijk te worden van fossiele energiebronnen en een stabiele levering tegen een voorspelbare prijs.

Ronnie Belmans is emeritus gewoon hoogleraar van de KU Leuven en advisor to the board of EnergyVille. Gerrit Jan Schaeffer is general manager van EnergyVille.

De federale regering heeft een akkoord met Engie op zak over het verlengen van de jongste twee kerncentrales met tien jaar en een maximumfactuur voor het bergen van het radioactief afval.

In de praktijk ging de meeste aandacht van de beleidsmakers naar de verlenging van de twee kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. De ellenlange discussies monden nu uit in een overeenkomst waarvan de inhoud niet helder is. 22 jaar na de beslissing om uit de kernenergie te stappen - waarbij tegen 2025 na 40 jaar werking alle kerncentrales stap voor stap gesloten zouden worden - ontbrak een globaal energiebeleid. De operator sloot alle steenkoolcentrales en de eerste fase van de kernuitstap werd uitgevoerd.

Zelfs als het akkoord met Engie nu volledig doorgevoerd wordt en de verlenging een feit wordt, is er volgens de stroomnetbeheerder Elia een tijdlang een dreigend tekort aan elektriciteit. Investeringen zijn nodig. Het capaciteitsremuneratiemechanisme of CRM moet een oplossing bieden om het evenwicht tussen vraag en aanbod van stroom te bewaren.

Vloeken

Het plan A, de verlenging van twee kerncentrales, levert geen zekerheid voor de levering van voldoende stroom na 2025 tot het heropstarten van de centrales. Een plan B, met investeringen in flexibiliteit, opslag, internationale verbindingen, offshorewind en aardgascentrales, ligt klaar. Al klinkt het inzetten van gascentrales als vloeken in de kerk, de Duitsers starten ook hun steenkoolcentrales weer op. Gascentrales zijn een element in de transitie. Ze zullen almaar minder gebruikt worden of overschakelen op groene molecules als brandstof.

Het versneld uitrollen van hernieuwbare energie en gedistribueerde energiebronnen, warmtepompen en het isoleren van woningen leiden tot een snelle vermindering van het lokale aardgasverbruik.

De industrie neemt het engagement voor koolstofneutraliteit op. Er wordt geïnvesteerd bij de staalproducent ArcelorMittal, in de Antwerpse chemie gaat veel aandacht naar het afvangen van CO2 en de afvoer naar Nederland voor verdere opslag ondergronds, de cementindustrie introduceert nieuwe productiemethodes, enzovoort. Voor de industrie met gasverbruik voor verwarming op lage temperatuur, zoals in de voedings- en papiersector, leiden warmtepompen tot enorme verminderingen van het gasverbruik, zelfs als de elektriciteit een deel van de tijd met gascentrales geproduceerd wordt.

De snelheid van de implementatie is belangrijker dan de exacte energiemix over dertig jaar.

Het wegtransport kan vrij snel geëlektrificeerd worden. Dat bespaart een grote hoeveelheid aardolie. De batterijen van de elektrische voertuigen maken de integratie van de variabele energiebronnen mogelijk.

Het aandeel elektriciteit in het energiegebruik stijgt, waardoor de totale nood aan energie daalt. Door interconnecties, een flexibele vraag en opslagtechnologieën wordt het mogelijk om 80 tot 90 procent van de tijd elektriciteit uit wind en zon te halen. Voor een periode tot twee weken met weinig zon of wind is stuurbare productie nodig: gascentrales met synthetische brandstof of biomoleculen.

2045

Energietransitie vergt tijd en visie, en er is geen tijd te verliezen. De aanpak van ‘kick the can down the road’ kan niet langer. Het verlengen van twee kerncentrales alleen lost het probleem niet op. Het maakt het behalen van de koolstofneutraliteit na 2026 gemakkelijker, maar vermindert de uitdagingen voor hernieuwbare energie, industrie, gebouwen en transport niet. Investeren in bestaande types kerncentrales is duur en hun bouwtijd is lang. Small modular reactors of SMR’s van de nieuwe generatie kunnen ten vroegste vanaf 2045 een bijdrage leveren.

Het gevaar bestaat dat de politiek en de bevolking de indruk krijgen dat de problemen van de baan zijn door de aandacht voor het nucleaire op de lange termijn. En dat terwijl de transitie pas begint en een paar decennia zal duren. Kernenergie kan hierin een rol spelen. Welke, hoe groot ze is en wanneer moet de toekomst uitwijzen.