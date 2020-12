De grootste uitdagingen zijn voor Boris Johnson...

De brexitdeal is er. Op de valreep heeft de Britse premier Boris Johnson zich toegeeflijker opgesteld dan verwacht. Waarom eigenlijk? En is de hele saga nu definitief ten einde? Helaas, er zijn verschillende redenen om daaraan te twijfelen.

Ondanks hardnekkig uitstelgedrag - aan beide zijden van het Kanaal trouwens - en het overschrijden van ontelbare deadlines is er dan toch een handelsakkoord uit de bus gekomen. Sinds 1 februari is het Verenigd Koninkrijk al geen EU-lidstaat meer. De vraag was alleen wat in de plaats zou komen. Een transitieperiode, die uiteindelijk maar negen maanden geduurd zal hebben, was nodig omdat de toekomstige relaties tussen de Britten en de EU niet tijdig vastgelegd waren. Dat is nu dus wel het geval. Een schoonheidsprijs verdienen de onderhandelingen niet. Op zo’n korte termijn een grondig nazicht op poten zetten is nagenoeg onmogelijk. Het Europees Parlement zal - terecht - extra tijd nemen en daarom pas begin 2021 zijn zegen geven. Westminster, toch de wieg van de parlementaire democratie, houdt duidelijk minder aan zijn controletaak. Volgende week stemt het Lagerhuis wellicht zonder veel morren in met het akkoord waarvan Johnson beweert dat het een overwinning is voor de Britten en hen finaal zal verlossen van de brexitsaga.

Dat het akkoord er alsnog is gekomen, is in de eerste plaats te danken aan de toegeeflijkheid van de Britse regering.

Dat het akkoord er alsnog is gekomen, is echter in de eerste plaats te danken aan de toegeeflijkheid van de Britse regering. Dat bleek reeds de voorbije weken en dagen. Eerst schrapte Londen de passages uit zijn 'Internal Market Bill' die niet compatibel zijn met het Goede Vrijdagakkoord. Er komt geen harde Iers-Ierse grens, ook niet op economisch vlak. Versta: Noord-Ierland blijft feitelijk deel uitmaken van de Europese douane-unie. Daarna slikten de Britten het beginsel van het gelijke speelveld en werd een compromis gesloten over de arbitrage. In ruil blijft de handel ‘vrij’ tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU: geen tarieven of quota’s. Zo bleven uiteindelijk alleen de visserijrechten over. Politiek erg gevoelig (want zeer zichtbaar voor de politieke opinie) maar economisch verwaarloosbaar. Geen van beide partijen kon het zich veroorloven dat op die kwestie het volledige handelsakkoord zou sneuvelen.

Economische crisis

De ellenlange vrachtwagenfiles in Zuid-Engeland en de lege winkelrekken gaven al een voorsmaakje van wat de Britten bij een no deal te wachten stond. Het gemuteerde coronavirus hielp dus een handje, alsook de unilaterale beslissing van de Fransen om de grens te sluiten. Maar dat was slechts het topje van de ijsberg, welgekomen niettemin om de tabloids en de hardline brexiteers te doen inbinden. Het echte probleem situeert zich onder het wateroppervlak. Het Verenigd Koninkrijk stevent af op de zwaarste economische crisis sinds de industriële revolutie. Een zwakke munt, een snel oplopend begrotingstekort, stijgende staatsschuld: alle boordtabellen staan op rood. De vooruitzichten voor 2021 zijn de slechtste van alle OESO-landen. De Britten zijn al zwaar getroffen door Covid-19, een no-dealbrexit er bovenop zou wel eens fataal kunnen aflopen, moet het Johnson beginnen te dagen zijn.

Het handelsakkoord is zeker een mijlpaal, maar geen eindpunt in de nieuwe relatie met de Britten.

De Britse premier is dus geenszins van zijn kopzorgen verlost. Het zal langer dan voorzien duren voor het Verenigd Koninkrijk zich volledig herstelt van de coronacrisis. En de brexit heeft sowieso een disruptief effect. Veel zaken moeten bovendien nog worden uitgeklaard. Daarnaast moet het akkoord zelf zijn verdiensten nog bewijzen, in de eerste plaats op vlak van de arbitrage. The proof of the pudding is in the eating. Daarmee zal ook Brussel de komende maanden en jaren nog even zoet zijn. Dus is ook de EU nog lang niet van de brexitsaga verlost. Het handelsakkoord is zeker een mijlpaal, maar geen eindpunt in de nieuwe relatie met de Britten. Maar de EU kan die uitdaging aan. Dat is het afgelopen jaar gebleken. De brexit was een ferme stoorzender, maar heeft geenszins aanleiding gegeven tot de gevreesde blokkering.

De grootste uitdagingen zijn voor Johnson. Hij moet zijn land weer op de rails krijgen, economisch maar ook politiek. Hij moet het zwaar getroffen Engelse platteland, waar de Conservatieve Partij het gros van haar stemmen haalt, zo veel mogelijk ontzien. Tegelijk mag hij zijn nieuwe kiezers in de noordelijke arbeiderswijken niet uit het oog verliezen. Daarnaast is Londen de controle over Noord-Ierland grotendeels kwijt. En ook Schotland zal zich het komende jaar opnieuw roeren. Als de nationalisten een klinkende overwinning halen bij de verkiezingen van mei volgend jaar, zal de roep om een tweede onafhankelijkheidsreferendum alleen maar luider klinken. Dat de Schotse premier Nicola Sturgeon de stopzetting van het Erasmus-programma ‘cultureel vandalisme’ noemde, belooft weinig goeds voor de betrekkingen tussen Londen en Edinburgh.

Als grote delen van het Verenigd Koninkrijk verder in de richting van de EU drijven, zal Johnson in het nieuwe jaar zijn handen meer dan vol hebben met taking back control.