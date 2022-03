De grote gaten in de sancties tegen Rusland moeten dicht...

De sancties tegen Rusland hebben effect, maar moeten strikt en logisch worden toegepast en de gaten moeten dicht. Minder of geen uitzonderingen is de boodschap.

Russische banken staan nu internationaal op de zwarte lijst. Daardoor zijn ze afgesneden van de internationale financiële markten en kan de EU gemakkelijker een gedegen antiwitwasbeleid toepassen. Rusland wordt ook een no-go voor het internationale bedrijfsleven, met het vertrek van betaalplatformen, banken en multinationals.

Van sancties vrijgestelde banken kunnen door de andere banken worden gebruikt om internationale transacties te verrichten.

Als je de sancties echter in detail bekijkt, zie je nog achterpoortjes openstaan. Die moeten worden gesloten om de druk te verhogen. De uitsluiting uit het transactiesysteem SWIFT is maar van toepassing op zeven Russische banken. De grootste (Sberbank) en de derde grootste Russische bank (Gazprombank) zijn vrijgesteld wegens de energie-invoer. Die banken kunnen dus gebruikt worden om de sancties te omzeilen.

Tot dusver heeft de EU verschillende sancties aangekondigd tegen Russische banken, bedrijven en personen. De belangrijkste zijn:

De essentie De auteur

Karel Lannoo is CEO van het Centre for European Policy Studies (CEPS).

De kwestie

De financiële sancties tegen Rusland hebben effect, maar ze bevatten te veel gaten.

Het voorstel

Om de druk op Rusland en Wit-Rusland te verhogen zullen achterpoortjes dicht moeten.

- Alle transacties met de Russische centrale bank zijn verboden en haar buitenlandse tegoeden bevroren. Dat is ongezien in de geschiedenis van het centrale bankwezen.

- Zeven Russische banken zijn uitgesloten van de SWIFT-communicatie.

- De maatregelen werden uitgebreid naar de centrale bank van Wit-Rusland en de financiële sector daar, waar de SWIFT-ban beperkt is tot drie Wit-Russische banken.

- Tegoeden in de EU van een groep van 862 Russische personen en 53 entiteiten zijn bevroren.

De ontkoppeling van dezelfde Russische banken van SWIFT en de bevriezing van alle transacties met de Russische centrale bank zijn gevolgd door de VS, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Japan, Australië en Canada. De Amerikaanse regering kondigde tegelijk maatregelen tegen Russische banken aan. Maar de uitzonderingen betekenen wel dat verrichtingen kunnen worden voortgezet, of dat de vrijgestelde banken door de andere banken kunnen worden gebruikt om internationale transacties te verrichten. Dat is nog meer het geval voor Wit-Rusland, waar het verbod slechts voor drie banken geldt, terwijl daar geen energiehandel is.

Het adequaat reageren op de oorlog in Oekraïne heeft aangetoond wat we al wisten. Rusland is nauw verweven met het westerse financiële systeem.

Het adequaat reageren op de oorlog in Oekraïne heeft aangetoond wat we al wisten. Rusland is nauw verweven met het westerse financiële systeem. Russische personen en bedrijven hebben grote belangen in Europese ondernemingen, en transacties met Russische entiteiten en personen hebben aanleiding gegeven tot enorme witwaszaken.

Maar sinds de eerste sancties in 2014 - bij de annexatie van de Krim - besefte Rusland dat het SWIFT-wapen zou kunnen worden ingezet, en heeft het naar alternatieven gezocht. Zo zijn er nu waarschijnlijk speciale communicatielijnen tussen Russische en Chinese banken om SWIFT te omzeilen. Zulke netwerken worden nu uitgebreid naar andere landen, waardoor de centrale rol van SWIFT en van de westerse valuta zal afnemen. India heeft zijn Structured Financial Messaging System (SFMS) ontwikkeld, en het land heeft de Russische invasie nog niet veroordeeld.

Cryptoplatformen

Banken kunnen verder gebruikmaken van het traditionele ‘correspondent banking’ en de al goed ontwikkelde cryptoplatformen, die buiten SWIFT vallen, om de beperkingen te omzeilen. En centrale banken over de hele wereld werken aan de uitgifte van eigen digitale munten, waardoor er minder behoefte is aan door SWIFT ondersteunde transacties. Nu de SWIFT-uitsluiting effectief als politiek wapen werd gebruikt, valt te verwachten dat de vraag naar alternatieven zal groeien.

Het bevriezen van de tegoeden van de Russische centrale bank en van grote Russische bedrijven en particulieren is een enorme stap vooruit. Voor het Russische grootkapitaal is de speeltijd voorbij.

Het positieve neveneffect van de SWIFT-ban is dat het Russische en Wit-Russische financiële systeem op de zwarte lijst staan. Tot dusver waren Europese banken vrij gerust over het Russische financiële systeem, hoewel beperkte sancties al van kracht waren. In de EU hadden zich omvangrijke witwaszaken voorgedaan waarbij Russische tegenpartijen betrokken waren, voornamelijk via de Baltische staten.

In de zaak-Danske Bank werden antiwitwasprocedures voor niet-ingezetenen in het Estse bijkantoor niet correct toegepast. Het ging om transacties van meer dan 200 miljard euro in de periode 2007-2015 tussen Rusland (en de GOS-landen), het Verenigd Koninkrijk en offshore financiële centra. In de zaak-Swedbank ging het om transacties in Baltische dochterondernemingen voor ongeveer 37 miljard euro tussen 2014 en 2019. In de ABLV-zaak werd een kleine Letse bank in 2018 door de Europese Centrale Bank geliquideerd wegens ruim 1 miljard euro aan criminele witwaspraktijken, voornamelijk door Russische depositohouders. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, als men oog heeft voor de Cypriotische of Maltese constructies, of voor de zaak-Wirecard.