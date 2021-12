De lamp zal straks niet meer branden!...

In een open brief maken 129 Vlaamse bedrijfsleiders zich grote zorgen over de energiebevoorradingszekerheid van ons land. Ze vrezen dat het licht uitgaat in 2025, na de kernuitstap.

Nu Engie zijn standpunt duidelijk heeft geformuleerd, bereikt de onrust bij heel wat ondernemers een hoogtepunt. Ze maken zich grote zorgen over de energie-bevoorradingszekerheid van ons land, om nog niet te spreken over de betaalbaarheid en de impact op de inflatie. De lamp zal niet meer branden in 2025, na de kernuitstap. Die overtuiging klinkt steeds luider.

Laat één ding duidelijk zijn: wij, ondernemers, willen de doelstellingen inzake klimaatneutraliteit halen door volop in te zetten op duurzaamheid. De transitie naar meer hernieuwbare energie speelt daarin een belangrijke rol. In die omslag naar groene energie zitten ook enorme kansen voor groei. Daar heb je echter ook back-upcapaciteit en voldoende verbindingen met de hoogspanningsnetten in het buitenland voor nodig, als er geen wind of zon is.

Na de sluiting van alle zeven Belgische kernreactoren zullen we ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie verliezen. Het ontbreekt aan een eensgezinde politieke visie waarbij het maatschappelijk belang boven de ideologische strijd wordt gesteld, en dat is onaanvaardbaar. Dit vertaalde zich onder meer in steeds wisselende federale en gewestelijke regelgeving. Dat heeft geleid tot een onzeker investeringsklimaat. Daardoor werd de jongste jaren niet meer in grootschalige energieproductie geïnvesteerd. Meerdere studies wijzen dan ook uit dat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd kan worden als we uit kernenergie stappen en dat het risico op een black-out zal toenemen na 2025.

De huidige regering en bij uitbreiding alle voorgaande dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid.

Waarom ?

Bij een kernuitstap zal de door de kerncentrales geproduceerde energie niet enkel vervangen worden door hernieuwbare energie, maar ook door nieuwe gascentrales. Maar het zogenoemde CRM-systeem (of capaciteitsvergoedingsmechanisme voor gas- en andere centrales), dat de weg moet openen naar die kernuitstap, wankelt. Een van de twee nieuwe gascentrales die geselecteerd werden in het CRM heeft geen vergunning gekregen. Daardoor dreigt in ons land een tekort van 800 MW aan energieproductie te ontstaan. De aanvoer van de 4 GW bijkomende productie van windenergie op zee is niet verzekerd. Het Ventilus-dossier, dat moet maken dat die energie aan land geraakt, zal door de vele procedurele vertragingen het vooropgestelde tijdslot van 2025 niet halen. Nochtans krijgt windenergie op zee een cruciale rol toebedeeld in de energietransitie.

Kortom, een sluitende oplossing voor de bevoorradingszekerheid vanaf de winter van 2025-2026 is niet gegarandeerd. Die onzekerheid maakt ondernemingen uiterst bezorgd. Zij kunnen en willen dat niet aanvaarden omdat de gevolgen op korte termijn voor zowel de burgers als de ondernemingen bijzonder zwaar zullen zijn. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen op middellange en lange termijn.

Om te vermijden dat we in 2025 zonder stroom vallen, pleiten wij er daarom als ondernemers voor om, op korte termijn:

De wet op de kernuitstap aan te passen zodat ook de toekomst van SMR - kleine kerncentrales, die goedkoper, schoner en veiliger zijn dan de bestaande - niet gehypothekeerd wordt en we onze unieke knowhow in kernenergie niet volledig verliezen. Engie te verplichten de levensduur van de jongste twee kerncentrales met nog minstens tien jaar te verlengen. Kernenergie brengt zo goed als geen rechtstreekse CO 2 -uitstoot met zich mee en staat voor een stabiele(re) stroomproductie tegen een betaalbare prijs. Dat zal ons ook de tijd geven om de energietransitie tot een goed einde te brengen, want vandaag zijn we daar door het politieke getreuzel van de afgelopen 20 jaar helaas nog altijd niet klaar voor. Erover te waken dat niet meer gedraald wordt met het Ventilus-project zodat het hoogspanningsnet om die energie aan land te krijgen wordt versterkt.

Op middellange termijn roepen wij onze federale en gewestelijke beleidsmakers op om eendrachtig en wars van ideologische stellingnames:

een langetermijnvisie op de elektriciteitsbevoorrading in ons land uit te stippelen die investeringen in lokale elektriciteitsproductie en de transmissie van elektriciteitsproductie vanop zee of uit het buitenland via hoogspanningsnetten aanmoedigt. die langetermijnvisie in te bedden in een stabiel regelgevend kader. tegelijk te blijven inzetten op innovatie en nieuwe technologieën die een antwoord bieden op uitdagingen zoals het balanceren en het opslaan - op korte en lange termijn - van energie die afhankelijk is van de weersomstandigheden.

Alleen zo kunnen we onze afhankelijkheid van één grote buitenlandse elektriciteitsproducent afbouwen en een echte concurrentiële elektriciteitsmarkt met competitieve prijzen realiseren.

Dames en heren politici, u draagt een verpletterende verantwoordelijkheid voor de situatie waarin we verzeild zijn geraakt. Wij verwachten nu oplossingen zodat het licht blijft branden, de ondernemingen kunnen blijven functioneren en de burgers hun elektriciteitsfacturen kunnen blijven betalen.

Ondertekend,