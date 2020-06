De middenklasse heeft niets te winnen bij de kaasroute...

De bestaande registratieverplichting voor schenkingsaktes van onroerende goederen moet worden uitgebreid naar de schenkingsaktes van roerende goederen. Dat interpreteren als een ‘hold-up op het vermogen van de middenklasse’ getuigt van kwade wil.

Volgens de advocaten Anton van Zantbeek en Ann Maelfait is het wetsvoorstel van CD&V en Groen om de fiscale ‘kaasroute’ af te sluiten een ‘hold-up op het inkomen of het vermogen van de middenklasse’. Ze beweren dat ons wetsvoorstel schenkingsrechten zou invoeren op het schenken van geld, meubelen en andere roerende goederen. Dit gaat volgens hen in tegen een principe dat sinds mensenheugenis vaststaat: dat schenkingen via bank- of handgiften onbelast zijn.

Laat ons klaar en duidelijk stellen: we wensen geen schenkingsbelastingen in te voeren op het schenken van geld, meubelen en andere roerende goederen. We raken in ons voorstel op geen enkele manier aan het principe dat bank- en handgiften onbelast zijn. De sfeerschepping over het belasten van giften van grootmoeder bij Kerstmis of het taxeren van handgiften van ouders voor de eerste woning van hun kinderen is ongefundeerd en misplaatst. Een aandachtige lezing van het voorstel had deze kromme interpretatie kunnen voorkomen.

Notariële aktes

Het fundamentele onderscheid ligt in de notariële aktes. De regelgeving rond onbelaste bank- en handgiften blijft ongewijzigd. Deze schenkingen gebeuren zonder notariële akten. Het voorstel gaat louter en alleen over schenkingen die via notariële akten worden verleden. We vragen dat buitenlandse notariële akten, die betrekking hebben op schenkingen van roerende goederen, geregistreerd worden in België. Dat naar analogie met de bestaande regel voor schenkingen of overdrachten van onroerende goederen, die via notariële akten in het buitenland worden geregeld. Voor de registratie daarvan is de federale wetgever bevoegd, wat maakt dat onze Kamerfracties dit voorstel doen, en niet onze Vlaamse collega’s.

Dit wetsvoorstel past wel degelijk onder de noemer ‘fiscale rechtvaardigheid’. De piste om de schenkingen van roerende goederen van rijksinwoners via buitenlandse notariële akten niet in België te registreren, is een achterpoortje om schenkingsrechten te ontwijken. Voor de schenking van onroerende goederen geldt die registratieverplichting al. Wij breiden ze enkel uit naar de schenking van roerende goederen.

Als wettelijke achterpoortjes voorbehouden blijven voor de meest vermogenden, terwijl het overgrote deel van de middenklasse correct betaalt, is dat niet rechtvaardig.

Het getuigt van kwade wil om dit voorstel te interpreteren als een hold-up op het vermogen van de middenklasse. Niet iedereen uit de middenklasse beschikt over de middelen om dure vermogensbeheerders, buitenlandse notarissen en fiscale advocaten in te arm te nemen om dergelijke constructies uit te werken. Dat weten de auteurs ook. Wat CD&V betreft, kan een rechtvaardiger fiscaal beleid gepaard gaan met een efficiëntieoefening voor de overheid. Die sluiten elkaar niet uit, in tegenstelling tot wat de auteurs lijken te suggereren.