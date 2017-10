De nepbekommernis van Facebook

'Wat Zuckerberg wel uit de slaap houdt, is het voortschrijdend inzicht dat hij er voorlopig niet in slaagt zichzelf uit de wind te zetten in een postelectoraal Amerika dat de verkiezingsoverwinning van Trump maar niet kan verteren.' © REUTERS

De advertentie die Facebook publiceerde in kranten om de nieuwsverbruiker te beschermen tegen nepnieuws is niet ingegeven door altruïsme maar maakt deel uit van een veel groter propaganda-offensief: duidelijk maken het bedrijf diep in de zakken wil tasten om de commerciële belangen te vrijwaren.

Door Ben Caudron, technologiesocioloog en verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel

Heeft u ze vorige week ook gezien, de paginagrote goedertierenheid waarmee Facebook argeloze nieuwsconsumenten wil beschermen tegen nepnieuws? Misschien heeft u de tien tips grondig gelezen? Ik bespaarde me alvast de moeite en zette me ijveriger dan ooit aan de toepassing ervan. Zo vroeg ik me af wat Facebook bezielde om deze handige zelfredzaamheidscursus aan te bieden via de palliatieve afdeling van de media, het snel vergelende papier van de krant? Zou het niet veel logischer, doeltreffender en vooral goedkoper zijn om boodschappen te verspreiden op de plekken waar de doelgroepen zich wèl ophouden?

Zou het niet veel logischer, doeltreffender en vooral goedkoper zijn om boodschappen te verspreiden op de plekken waar de doelgroepen zich wèl ophouden? Op Facebook zelf, dus

Op Facebook zelf, dus. Daar is geen gebrek aan onwetende mensen die best wat beveiliging kunnen gebruiken. Boodschappen horen via de geëigende kanalen verspreid, weet elke communicatiedeskundige. Je waarschuwt toch ook niet voor een gevaarlijke hond met een advertentie in Kerk en Leven?

Propaganda

Wellicht is deze keuze heel wat minder bizar, als we willen begrijpen dat de boodschap helemaal niet is wat afgedrukt werd, als we durven in te zien dat de breed uitgesmeerde bekommernis in realiteit al even nep is als het nieuws dat dringend grondiger moet gelezen worden, als we willen weten dat de advertentie deel uitmaakt van een veel grootser propaganda-offensief dat Facebook heeft ingezet. Dat offensief heeft vooral tot doel om duidelijk te maken dat Facebook best diep in de zakken wil tasten om de commerciële belangen te vrijwaren.

Een rechtszaak meer of minder tegen één of andere Europese dwerg, daar ligt Zuckerberg heus niet van wakker

Die belangen kwamen de laatste tijd een beetje onder druk te staan. Daar zijn niet de bewezen en schadelijke want systematische schendingen van de privacy voor verantwoordelijk. Een rechtszaak meer of minder tegen één of andere Europese dwerg, daar ligt Zuckerberg heus niet van wakker. Wat hem wel uit de slaap houdt, is het voortschrijdend inzicht dat hij er voorlopig niet in slaagt zichzelf uit de wind te zetten in een postelectoraal Amerika dat de verkiezingsoverwinning van Trump maar niet kan verteren.

In een eerdere bijdrage voor deze krant beschreef ik al hoe Zuckerberg na wat aarzelen toch bereid bleek zich als zondebok op te werpen. Had hij immers niet bijgedragen aan de verspreiding van Fake News? Zuckerberg zette meteen een charmeoffensief in. Hij pende enkele zinledige manifesten vol holle (en soms zelfs beangstigende want weinig democratische) retoriek en ging zelfs de boer op om hout te hakken met houthakkers, tractoren te besturen met tractorbestuurders, palen te heien met paalheiers en de handen te schudden van alle andere zeer gewone Amerikanen.

Russen

Helaas bleek zelfs zoveel menslievendheid onvoldoende om een einde te maken aan de paniek, die steeds meer oorzaken kreeg. Na het nepnieuws werd ons een stroom aan verhalen over Russische hackers geserveerd en leek het op een bepaald moment alsof er niet eens nog een voorzitter van een duivenclub kon verkozen worden zonder inmenging van de Russen. Dat voor geen van deze toch wel belangwekkende claims al een sluitend bewijs is geleverd, mag de pret niet drukken. Zeker niet als een verkozene des volks electoraal voordeel ruikt.

De verhouding tussen Facebook en de Amerikaanse overheid - ooit zo idyllisch – is ondertussen zo slecht geworden dat Facebook het raadzaam acht om niet de CEO maar een batterij topadvocaten naar de nakende hoorzitting over Russische inmenging te sturen

En al helemaal niet als oorlogsheld en nieuw moreel geweten John McCain bereid gevonden wordt om democraten te steunen bij alweer een wet die op stapel staat, zoals vorige week bekend werd. Het voorstel in kwestie werd bedacht met de zeer eerbare naam Honest Ads Act en moet er volgens de auteurs Warner en Klobuchar voor zorgen dat geen stoute Rus ooit nog een politieke advertentie voor de verkeerde kandidaat digitaal kan verspreiden zonder dat het zal geweten zijn.

De verhouding tussen Facebook en de Amerikaanse overheid - ooit zo idyllisch – is ondertussen zo slecht geworden dat Facebook het raadzaam acht om niet de CEO maar een batterij topadvocaten naar de nakende hoorzitting over Russische inmenging te sturen. Kwestie van voorzienbare ongewenste uitkomsten van het wetgevend geknutsel juridisch onder controle te houden.

Facebook wil per se vasthouden aan de leugen dat het niets anders dan een platform is, een goed bedoelde mogelijkheid voor mensen om zich te verbinden.

Daar heeft Facebook veel voor over, omdat het per se wil vasthouden aan de leugen dat het niets anders dan een platform is, een goed bedoelde mogelijkheid voor mensen om zich te verbinden. Die leugen heeft tot doel te ontsnappen aan de bestaande regels die gelden voor wat we nog steeds traditionele media noemen. Dat is alles wat de Honest Ads Act beoogt.

Redenen genoeg dus om ten strijde te trekken. En elke strateeg zal bevestigen dat die strijd eerst en vooral een strijd om de geesten is, een strijd om de perceptie. Dan kan duurbetaalde nepbekommernis wel eens helpen.