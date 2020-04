De olifant op het voetbalveld...

Het is tijd dat voetbalclubs de olifant in de kamer benoemen: het duurt nog een hele tijd voor we weer met tienduizenden in een voetbalstadion zitten. Pas als dat besef er is, kunnen we een strategie uitwerken om de schade te beperken en ze later te herstellen.

In het weekend van 6 maart woonden 105.855 Belgen een wedstrijd in de hoogste voetbalklasse bij. Niemand weet wanneer die mensen de volgende keer een voetbalstadion betreden. Een goeie maand later wordt het Belgisch voetbal gekenmerkt door chaos. Meer dan ooit is een goed plan nodig, maar de verdeeldheid heerst.

Voor we over strategieën spreken, nemen we best de grootste factor van onzekerheid weg: wanneer krijgen we weer wedstrijden met publiek? Wie aandachtig naar de experts luistert, merkt dat ze moeilijk nieuws druppelsgewijs lossen en dat ze de horizon nooit te ver in de toekomst leggen. Geen enkele expert waagt zich eraan te voorspellen wat we pakweg dit najaar mogen verwachten. Het samenleggen van een aantal puzzelstukken maakt wel een en ander duidelijk: voetbalwedstrijden met publiek vinden niet plaats zolang er geen vaccin is, ergens in de lente van 2021.

Overbruggen

Voetbalclubs hebben vier belangrijke bronnen van inkomsten: commerciële inkomsten, transfergelden, tv-rechten en steunmaatregelen zoals de recuperatie van bedrijfsvoorheffing.

Behalve visibiliteitssponsoring vallen alle commerciële inkomsten weg als wedstrijden zonder publiek gespeeld worden. Daardoor wordt komende zomer veel minder gespendeerd aan transfers. In crisistijden is cash koning. Clubs die daartoe in staat zijn, kiezen ervoor hun huidige spelers aan hun contract te houden in plaats van geld uit te geven aan het halen van vervangers. Een daling in de transferinkomsten van clubs zit er dus ook aan te komen.

Tv-gelden dalen normaal gezien niet. De Pro League onderhandelde recent een nieuw contract met Eleven Sports, waardoor clubs de komende jaren een recordbedrag aan tv-gelden ontvangen.

Het valt te hopen dat het BAS alleen licenties verleent aan clubs die economisch sterk genoeg zijn

De laatste substantiële bron van inkomsten voor de clubs zijn de steunmaatregelen van de overheid, waarvan de recuperatie van bedrijfsvoorheffing de belangrijkste is. Bij toekomstige besparingen van de overheid komen die steunmaatregelen ongetwijfeld op tafel. In welke mate daar dan in gesnoeid wordt, zal afhangen van de publieke opinie. Met dat in het achterhoofd waren de coronamaatregelen die bepaalde clubs genomen hebben wellicht niet de juiste. Temeer omdat de maatschappelijk rol van onze clubs meer dan ooit duidelijk wordt. Voetbalclubs zijn door hun platform gedroomde sociale verbinders en economische katalysatoren. Door die verantwoordelijkheid nu op te nemen, sluiten ze een verzekering voor de toekomst af.

Clubs moeten beseffen dat er een heel zware periode aankomt met wedstrijden zonder publiek. Anderzijds is het zo dat die situatie tijdelijk is. Zodra er een vaccin is, wordt het weer veilig voetbalwedstrijden te organiseren en wordt het voetbal waarschijnlijk populairder dan ooit. Optimisme op de lange termijn is dus gewettigd, maar realisme op korte termijn is absoluut noodzakelijk.

Hoe overbruggen de clubs die korte termijn dan? Een aantal moeilijke beslissingen zijn bij bepaalde clubs onvermijdelijk. Sommige medewerkers, stafleden en misschien zelfs spelers zullen door kostenbesparingen moeten inleveren of erger. Daarnaast is dit voor clubs het moment om ondernemerschap te tonen, met onder meer de zoektocht alternatieve bronnen van inkomsten en slimme manieren om af te slanken. Ook solidariteit in het Belgisch voetbal is meer dan ooit aan de orde.

Licenties

Voorts heeft ook de Pro League een belangrijke rol. Voor één keer moet dat orgaan maatregelen nemen die niet gericht zijn op het aantrekkelijk maken van het Belgisch voetbal, wel op het verzekeren van het voortbestaan ervan. In de komende weken beslist het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) over zeven licentiedossiers en de Pro League over het competitieformat voor volgend seizoen.

Het valt te hopen dat het BAS alleen licenties verleent aan clubs die volgens de economische basisprincipes sterk genoeg zijn om een annus horribilis te overleven. Dat zijn de clubs met weinig schulden die normaal niet verlieslatend zijn en een gunstige liquiditeitspositie hebben. Het is belangrijk dat we het komende seizoen ingaan met zo veel mogelijk sterke schouders.

Ook hoe dat seizoen eruitziet, speelt een cruciale rol. Een aan te bevelen maatregel is dat in het seizoen 2020-2021 niemand kan degraderen. Het wegnemen van dat zwaard van Damocles stelt een aantal clubs in staat voor één keer financiële prestaties te laten primeren op sportieve.