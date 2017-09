De onderschatte impact van universiteiten

In Vlaanderen meten universiteiten zich nog te vaak met elkaar. We zouden ons beter toeleggen op een meting van de schromelijk onderschatte sociaal-economische impact die onze universiteiten genereren.

De voorbije weken werden de Academic Ranking of World Universities, beter bekend als de Shanghai Ranking, en de Times Higher Education World University Rankings (THE) bekendgemaakt. Later dit academiejaar volgen de QS World University Rankings, de Reuters Top 100 Innovative Universities en een handvol andere hitlijsten.

Twee Vlaamse universiteiten doen het goed in de lijsten. De Universiteit Gent is nummer 69 in de Shanghai Ranking. De KU Leuven doet het met een 47ste stek uitmuntend in de THE Ranking. Gent (55) en Leuven (47) nestelen zich ook stevig in de top 100 van de Leiden Ranking.

Het zijn posities ver verwijderd van goud, zilver en brons. Maar gezien de omvang van het peloton zijn het mooie resultaten. Een leek kan wellicht moeilijk inschatten hoe ‘goed’ een 47ste plaats is. Maar zodra je ziet welke universiteiten zich in de buurt van de KU Leuven ophouden - de Universität Heidelberg, de McGill University, de University of Tokyo, de University of Hong Kong om er enkele te noemen - groeit snel het besef dat we in goed gezelschap zijn.

Het helpt niemand verder als we ons verliezen in gebeuzel over welke universiteit beter of slechter is.

Zoals de meeste academici heb ik gemengde gevoelens bij dat soort lijstjes. Ik vind ze onvolmaakt in de manier waarop ze complexe realiteiten vertalen in eenvoudige cijfers. Ik bejubel ze als de KU Leuven klimt en verguis ze zodra we wat achteruitboeren. Ik zie er ook de relativiteit van in.

Dat de UGent de KU Leuven de loef afsteekt in de Shanghai Ranking, heeft ze te danken aan de Nobelprijzen van de Belgische dichter Maurice Maeterlinck in 1911 en de farmacoloog Corneel Heymans in 1938. Dat is een langetermijnrente die kan tellen.

Maar ook de keu van de voor Leuven zo gunstige THE Ranking staat krom. De THE kent redelijk wat gewicht toe aan enquêtes die bij weliswaar grote groepen respondenten peilen naar het prestige of de reputatie van een universiteit. Die inschatting van de renommee vlot door de jaren heen nogal chaotisch op en neer.

Een algemeen probleem is dat de rankings soms het onvergelijkbare vergelijken. Het heeft niet zoveel zin om een instelling als Karolinska, die alleen medische opleidingen aanbiedt, naast volledige universiteiten zoals de KU Leuven of de Ludwig-Maximilians-Universität te plaatsen.

Grote gevolgen

Met elke ranking is het wel iets. Toch pak ik als rector graag uit met de mooie resultaten. Niet om me op de borst te kloppen, maar uit erkentelijkheid. De uitkomst toont - weliswaar onvolmaakt - wat onderzoekers, docenten, studenten, alumni en schenkers met z’n allen realiseren. Door goed te doen waar ze goed in zijn.

Ik volg de rankings ook aandachtig omdat ze belangrijk zijn als signaal en in hun gevolgen. De positie in de rangschikking zegt altijd wel iets over gezondheid en ziekte, over ambitie of het gebrek daaraan, over kwaliteit van beleid ook. Rankings zuigen talenten aan of stoten ze af. Ze bepalen met wie je spreekt en wie met jou spreekt. Of je samenwerkt met MIT, University College London of Peking University, dan wel tevreden moet zijn met Southern Mississippi, Middlesex of Xiangtan.

De positie van zijn universiteiten is ook voor een regio of land een leidende indicator van zijn sociaal-economische ontwikkeling. Een rangschikking is een nuttige barometer of benchmark voor de toekomstgerichtheid van het onderwijs- en wetenschapsbeleid en altijd een weerspiegeling van de mate waarin een regio investeert in onderzoek en ontwikkeling.

Dat Aziatische instellingen zoals NUS (22) of Nanyang (52) in Singapore, HKUST (44) of City University (58) in Hong Kong, of Peking University (27) en Tsinghua (29) in China zo snel op de THE Ranking klimmen, is geen toeval. Het zegt iets over hoe die landen of regio’s de hefboomfunctie van hun universiteiten inschatten. België telt één universiteit in de top 100 van de THE. Nederland telt er zeven, Duitsland tien, Brexitannia elf. Dat zegt ook iets.

Ik bekijk de rankings vooral vanuit dat perspectief, en nodig de andere universiteiten en de bevoegde ministers uit dat ook te doen. Het helpt niemand verder als we ons verliezen in zinloze en al te lokale discussies over plaatsen winst of verlies, laat staan in gebeuzel over wie beter of slechter is. Elke Vlaamse universiteit heeft domeinen waarin ze beter is dan de andere.

Waarlijk internationaal

We moeten ons internationaal vergelijken om voeling te houden met wat leeft en beweegt in een geglobaliseerd wetenschapslandschap en om lessen te trekken over hoe de overheid en de universiteitsbesturen samen beter werk kunnen maken van krachtige kennisinstellingen van wereldformaat. Ook de universiteiten van Gent en Leuven zullen maar standhouden als ze zich geleidelijk transformeren tot waarlijk internationale universiteiten.

In Vlaanderen meten universiteiten zich nog te vaak enkel met elkaar. Dat mondt al eens uit in heilloze discussies over enkele euro’s meer of minder, of in wat gesleutel aan de verdeling van de taart. Daar wordt op termijn niemand beter van. We kunnen ons beter toeleggen op een meting van de schromelijk onderschatte sociaal-economische impact van onze universiteiten als centrale spelers in het Vlaamse innovatielandschap.

De Vlaamse rectoren hebben recentelijk beslist samen in zo’n oefening te investeren. Die laat toe een hecht kennisweefsel bloot te leggen en zichtbaar te maken wat we bijdragen aan het bruto regionaal product en het welzijn hier en elders. Ze kan de basis vormen voor een inhoudelijk debat over de rol van een ondersteunende overheid, over een adequate invulling van academische en bestuurlijke autonomie, en over een investeringsplan.

Luc Sels is rector van de KULeuven