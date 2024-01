De oneerlijke geldtransfers naar Antwerpen of hoe de N-VA de Vlaamse PS werd

Nooit eerder heeft een politicus zo schaamteloos Vlaamse middelen getransfereerd naar de stad waar hij burgemeester is, schrijft Peter Reekmans, de burgemeester van Glabbeek, over Bart De Wever. De N-VA is voor hem 'de Vlaamse PS' geworden.

Onder leiding van voorzitter Bart De Wever trok de N-VA in 2005 met een colonne Vlaamse bestelwagens vol namaakgeld naar de scheepslift van Strépy-Thieu. Die actie om de oneerlijke transfers naar Wallonië aan te klagen, was meer dan terecht. Maar vandaag kunnen de burgemeesters van 299 Vlaamse steden en gemeente een identieke actie opzetten om dezelfde oneerlijke geldtransfers naar de stad Antwerpen aan te klagen.

De auteur

Peter Reekmans is burgemeester van Glabbeek en gewezen Vlaams Parlementslid voor LDD. De kwestie

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever heeft onlangs verklaard dat de stad schuldenvrij is. De conclusie

Sinds de N-VA aan de macht is in Vlaanderen ontvangt de stad Antwerpen zoveel subsidies dat ze gerust de Vlaamse PS genoemd mag worden.

Onder het beleid van de N-VA trekt de stad Antwerpen al 11 jaar fors het subsidielaken naar zich toe. Jaarlijks strijkt de stad alleen al 1,1 miljard euro aan Vlaamse subsidies op. Dat is meer dan het dubbele dan de eerste achtervolger, de stad Gent met 488 miljoen euro. Als je daarbij zaken als het Gemeentefonds en de pensioenovername telt, kom je al snel uit op meer dan 2 miljard euro, waarvoor 299 van de 300 steden en gemeenten mogen opdraaien. In briefjes van 50 euro gaat het over liefst 50 m³ of enkele bestelwagens vol.

Schuldenvrij

Uit de cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat Antwerpen in 2012 een schuld had van 2.591 euro per inwoner. In 2022 was dat zo’n 771 euro en in 2023 kon de stad landen op amper 577 euro schuld per Antwerpenaar. Hoe kon Antwerpen in amper 11 jaar zoveel schulden wegwerken, terwijl nooit eerder een stad of gemeente daarin geslaagd is? Door zijn gewicht op het Vlaamse niveau te misbruiken.

Vanuit het Vlaams Gemeentefonds gaat jaarlijks meer dan één kwart, of 783 miljoen euro, naar Antwerpen. De regering-Jambon nam ook de helft van de ambtenarenpensioenen over, wat overeenkomt met nog eens 350 miljoen euro die naar Antwerpen vloeit. Afgelopen jaar kon Antwerpen ook voor ruim 120 miljoen euro uit liefst 95 Vlaamse subsidievetpotten bij elkaar sprokkelen. Ook de laatste schuld van 52 miljoen euro kon het Schoon Verdiep in 2023 wegwerken: dankzij een fusie met Borsbeek, dat amper 3 miljoen euro aan schulden had, neemt Vlaanderen voor liefst 50 miljoen euro schulden over.

De verdeling van de middelen uit het Vlaams Gemeentefonds is al jaren compleet scheefgetrokken. Antwerpen en Gent gaan samen met 40 procent van de middelen lopen. Antwerpen kreeg in 2023 liefst 1.488 euro per inwoner uit het Gemeentefonds, de andere steden en gemeenten moeten het met gemiddeld 270 euro doen. Mijn eigen gemeente Glabbeek ontvangt 183,55 euro per inwoner.

Subsidiepotten

Ook de Vlaamse subsidies werden de voorbije jaren meer dan ooit gepolitiseerd. Gemeenten kunnen een beroep doen op twee soorten subsidies: de gereglementeerde Vlaamse subsidies voor pakweg fietspaden, rioleringen, asbestverwijdering, scholenbouw… waar elke gemeente volgens dezelfde regels beroep kan op doen. Daar is absoluut niets verkeerds aan. Maar daarnaast heb je de oneerlijke subsidiepotten die de regering zelf aanmaakt en waaruit ministers zonder enige reglementering kunnen graaien om aan hun partijvriendjes uit te delen. Sinds de N-VA aan het beleid kwam, vloeien al jaren schaamteloos enorme sommen puur politieke subsidies vooral naar de stad Antwerpen.

We moeten ons luidop durven af te vragen wat nog het verschil is tussen oneerlijke geldtransfers naar Wallonië, waar de PS aan de macht is, of naar één Vlaamse stad, waar de N-VA aan de macht is.

Zo is het uiteraard gemakkelijk voor het Antwerpse stadsbestuur om zich op de borst te kloppen dat de stad schuldenvrij is en in een verkiezingsjaar zelfs belastingverlagingen te beloven. Met jaarlijks ruim 1,25 miljard oneerlijke geldtransfers van Vlaamse steun kan elke stad of gemeente vanzelf schuldenvrij worden en blijven. Daar tellen we nog niet de miljarden euro’s Vlaams geld bij die de komende jaren nog naar Antwerpen vloeien voor het oplossen van de mobiliteitsproblemen.

Als Vlaming moeten we ons luidop durven af te vragen wat nog het verschil is tussen oneerlijke geldtransfers naar Wallonië, waar de PS aan de macht is, of naar één Vlaamse stad, waar de N-VA aan de macht is. Nooit eerder heeft een politicus zo schaamteloos Vlaamse middelen getransfereerd naar de stad waar hij burgemeester is ten nadele van de rest van Vlaanderen.