De pandemiewet is een detail...

Over de afwezigheid van een parlementair debat over de pandemiewet woedt al lang een hevige discussie. In het licht van de uitdagingen die op ons afkomen, is die wet echter een detail.

Ter bestrijding van het coronavirus moeten de burgers van dit land zich al geruime tijd aan ingrijpende maatregelen houden. Die beperken hun persoonlijke vrijheid in belangrijke mate. Het bestaande wettelijk kader is daarvoor duidelijk niet uitgerust en moet worden uitgebreid.

Op basis van de ervaring van het voorbije jaar kan een kader worden uitgewerkt dat tegemoetkomt aan de juridische basisvoorwaarden legaliteit, legitimiteit en proportionaliteit. Zoals het hoort in een parlementaire democratie kan het parlementaire debat daarover eindelijk aanvatten.

Alleen wie moedwillig blind is, ziet niet dat de gevolgen van de coronacrisis maatschappelijk onevenredig verdeeld zijn.

De pandemiewet is echter een detail. De coronacrisis is meer dan louter een pandemie. Het is een crisis die het biologische ver overstijgt en vele maatschappelijke componenten in zich draagt. Alleen wie moedwillig blind is, ziet niet dat de gevolgen van de coronacrisis maatschappelijk onevenredig verdeeld zijn. Het virus mag dan wel geen ogen hebben, toch slaat het niet willekeurig toe.

Arie Van Hoe, advocaat bij NautaDutilh

Paul Verhaeghe, hoogleraar klinische psychologie UGent

De coronacrisis heeft maatschappelijke breuklijnen zoals jong versus oud en arm versus rijk ongenadig blootgelegd.

Er is een toekomstgerichte reflectie nodig, en die past perfect binnen het mandaat van de volksvertegenwoordigers.

Die ongelijkheid vindt een verlengstuk in het beleid ter bestrijding van de crisis. Al sluimerende maatschappelijke breuklijnen werden ongenadig blootgelegd: jong versus oud, arm versus rijk, stad versus platteland. In al die tegenstellingen zit het gevaar van het populisme besloten, waarbij het eigen gelijk versterkt wordt in de echokamer van de sociale media.

Dat alles is een amuse-bouche voor wat de nabije toekomst in petto heeft. Een complex geheel van op elkaar inwerkende menselijke en ecologische factoren (toenemende ongelijkheid, ontregeld klimaat, demografische ontwikkelingen, geopolitieke schokken, 'Covid-20'…) zal die tegenstellingen verder op scherp stellen. Wie moeite heeft de gevolgen daarvan te visualiseren moet eens kijken naar de Netflix-serie ‘Years and Years’.

Het overbruggen van die tegenstellingen is de werkelijke opdracht van de volksvertegenwoordiging. Voorbij de waan van de dag moet worden nagedacht over de inrichting van de maatschappij binnen 10, 50 en 100 jaar. De fundamenten van het gebouw moeten worden onderzocht en preventief versterkt.

Er is goed nieuws. Zo'n toekomstgerichte reflectie past perfect binnen het mandaat van de volksvertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen de Natie en niet alleen degenen die hen hebben verkozen (artikel 42 van de grondwet). De Natie omvat naast de huidige generatie ook die van het verleden en die van de toekomst. De huidige generatie als rentmeester van de toekomstige generatie.

Door het blikveld te verruimen en alle belangen in aanmerking te nemen, wordt meteen duidelijk dat het antwoord niet van experts alleen kan komen. Wetenschap kan de politiek niet vervangen. Politici kunnen zich bij het uittekenen van het beleid niet blijvend verschuilen achter het primaat van de wetenschap.

Integendeel, ze moeten de verschillende conflicterende belangen inventariseren, met elkaar in verband brengen en de prioriteiten bepalen. De belangen van de toekomstige generaties maken integraal deel uit van de oefening.

Dat debat kondigt zich uitdagend aan, en ligt bezaaid met landmijnen. Toch kan het niet langer uit de weg worden gegaan. Het werk eindigt dan ook niet met de pandemiewet. Het begint nog maar.

