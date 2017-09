De politiek als rolmodel? Nee, dank u

Is het voor politieke partijen echt onmogelijk om over de partijen heen verbindingen te zoeken?

Door Luk Dewulf, burn-outcoach

Als burn-outcoach ontmoet ik voortdurend mensen die vastgelopen zijn in hun organisatie. Een deel van hen is over zijn grenzen gegaan door te hard werken, te veel perfectionisme en een te groot verantwoordelijkheidsgevoel.

De politiek zou veel meer burn-outs kunnen voorkomen dan ze door haar beleid bewerkstelligt.

Nog meer mensen zitten vast in een relationele burn-out. Drukbezette mensen die erg gepassioneerd bezig zijn met hun vak voelen zich plots niet gezien, erkend en gewaardeerd door één persoon in de werkomgeving. Ze krijgen een nieuwe directeur die hen totaal anders behandelt, ze missen een promotie of krijgen geen budget voor een project. Ze reageren daar vaak erg onhandig op. Een iets te aangebrande mail, een iets te scherpe verbale reactie. En ze krijgen lik op stuk.

Thuis zitten ze te piekeren, voeren ze dialogen in hun hoofd of bedenken ze argumenten. Vaak gaat dat zover dat ze alleen nog aan die ene persoon kunnen denken. Als die andere niet verandert, kan ik niet verder. Het laat hen niet los, en ze crashen.

Zulke conflicten die kunnen leiden tot een burn-out zijn te vermijden als mensen leren met elkaar in gesprek te gaan op een kwetsbare manier: ‘Wat doe ik waardoor mijn leidinggevende mij dit project niet gunt?’ ‘Wat doe ik als leidinggevende waardoor mijn medewerker feedback voortdurend van zich afschuift?’ Kijken naar energieverlies als een gedeelde verantwoordelijkheid.

Vechtmodel

Wie veel zulke conflicten wil, en dus heel veel burn-outs, kiest niet voor een dialoog- maar voor een vechtmodel. De politiek is een mooi voorbeeld van dat model. Het gaat als volgt: er zijn daders en er zijn slachtoffers. Eén iemand heeft gelijk, de andere heeft het verkeerd voor. Zoek inhoudelijke argumenten om de ander te ondergraven. Geef je fout niet toe. Zoek bondgenoten om de ander harder te treffen. Spreek in informele kring een totaal andere taal dan in het publiek. Winnen betekent dat de andere verliest. Dat vechtmodel wordt dagelijks uitgesmeerd in de pers. Hoe groter het gevecht, hoe meer aandacht in alle media.

Je kan je afvragen of de massale negatieve uitspraken en bagger op de sociale media ten aanzien van om het even wie niet gezaaid worden door die rolmodellen.

Zo wordt de politiek op een vernietigende wijze een rolmodel voor mensen in de samenleving die vastzitten in samenwerkingsrelaties. Je kan je afvragen of de massale negatieve uitspraken en bagger op de sociale media ten aanzien van om het even wie niet gezaaid worden door die rolmodellen.

Er is nood aan politiek leiderschap dat vertrekt vanuit een positief toekomstbeeld, waarin samengewerkt wordt en kwetsbaarheid wordt getoond. Waarin de oppositie oprecht kijkt naar wat een coalitie goed doet. En waar een coalitie constructieve voorstellen uit de oppositie verwelkomt. Waarbij in debatten over de partijen heen verbindingen worden gezocht. Wie weet kan de politiek op die manier veel meer burn-outs voorkomen dan ze door haar beleid bewerkstelligt. Maar dat vraagt echt leiderschap.