De prijs van een leven: economie of ideologie?

De waarde van een mensenleven valt niet in geld uit te drukken, zoals het Maatschappelijk Relancecomité doet. Omdat de afwegingen op valse uitgangspunten steunen en het buiten het domein van de economie valt.

Eind maart, op het hoogtepunt van de (eerste golf van de) coronacrisis, mochten we vernemen dat een mensenleven, dat wil zeggen een bijkomend levensjaar in goede gezondheid, volgens economen ongeveer 40.000 euro waard zou zijn. Het aantal te verwachten levensjaren gecorrigeerd voor kwaliteit, de quality-adjusted life years (qaly) genoemd, wordt dan het richtsnoer om het maximumbedrag te bepalen dat ‘de maatschappij’ nog aan medische behandeling wil of zou mogen besteden.

Bij een hogere kostprijs wordt geoordeeld dat de kosten de maatschappelijke baten overtreffen. Dat leidde gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent en VUB) ertoe te stellen dat ‘je het qaly-concept, eens de acute fase van de corona-uitbraak voorbij is, kan hanteren om de afweging te maken wat voor soort lockdown - en de daaraan gekoppelde economische en psychische kost - we moeten aanhouden in functie van het aantal verloren levensjaren door het coronavirus.’ (De Standaard, 1 april 2020)

Rapport

Deze benadering vinden we terug in het op 14 juli bekendgemaakte rapport van het Maatschappelijk Relancecomité, opgericht door de Vlaamse regering naar aanleiding van Covid-19 en voorgezeten door Annemans: ‘Het beschermen van het recht op gezondheidszorg of het recht op (over)leven mag niet ten koste gaan van alle andere rechten (recht op onderwijs, recht op ontwikkeling, enzovoort). Meer nog, de realisatie van andere rechten is nodig om het recht op gezondheidszorg ten volle te realiseren.’

Het is ronduit verbazingwekkend hoe weinig stilgestaan wordt bij een pseudo-economie die in grote mate pseudo-psychologie is, en die veel meer met ideologie dan met wetenschap te maken heeft.

Een ‘mensenrechtenbenadering’ (sic) moet het volgens de experts mogelijk maken tot een ‘evenwichtige afweging’ te komen. ‘Experts uit de verschillende disciplines gelinkt aan de levensdomeinen die in de visie als essentieel voor mens en samenleving aangemerkt werden, moeten betrokken worden om een integrale afweging mogelijk te maken tussen veiligheids- en infectiegerelateerde argumenten versus andere gezondheids-, psychosociale en maatschappelijke argumenten.’

Kosten en baten

We moeten veronderstellen dat de afwegingen van die rechten uiteindelijk zullen uitmonden in een ‘trade-off’, waardoor de geproduceerde hoeveelheid van elk van de genoemde rechten bepaald wordt op het punt waarop de waarde van het verlies van een recht kleiner is dan de waarde van de toename van een ander recht. Het theoretisch apparaat hiervoor wordt aangeleverd door de black box van de kosten-batenanalyse, een methodologie op basis van nuttigheidswaarde vertaald naar prijzen, en vergeleken volgens ietwat duistere maar o zo wetenschappelijke formules, helemaal in de lijn van de hogervermelde bepaling van de ‘waarde van het leven’.

De prijs die de waarde moet weerspiegelen is, in afwezigheid van een marktprijs, het bedrag dat het individu - en bij afleiding en uitbreiding de maatschappij - bereid is te betalen op basis van het subjectief ervaren nut. Merk op hoe de subjectivering van de prijs, in functie van individueel en daaruit afgeleid collectief nut, de plaats inneemt van de notie prijs in de pre-neoklassieke economie, namelijk de kostprijs van de productie (ook wel de ‘natuurlijke prijs’ genoemd).

Een prijs is in de neoklassieke theorie vooral de uitdrukking van ‘intensiteit van verlangen’. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat de prijs van een geneesmiddel geen relatie meer vertoont met de ontwikkelings- en productiekost, maar met de zogenaamde ‘waarde’ die erin bestaat dat het meer doelmatig is, of slechts eenmaal in plaats van met een grote regelmaat moet worden toegediend.

Subjectief nut

Deze ideologie steunt op het veronderstelde bestaan van vaststelbare subjectieve nuttigheden, waarbij het nut van een goed bepalend is voor de waarde ervan (hoeveel wil de consument betalen?) en afneemt naargelang de beschikbare hoeveelheid van het goed toeneemt. Door op nut en waarde de prijs te kleven die ‘de consument’ (wie dat ook moge zijn) wil betalen, en daarop dan de kosten-batenanalyse los te laten, meent men maatschappelijk nut en productie te kunnen kwantificeren en optimaliseren.

Het is ronduit verbazingwekkend hoe weinig stilgestaan wordt bij een pseudo-economie die in grote mate pseudo-psychologie is, en die veel meer met ideologie dan met wetenschap te maken heeft. Dit model wordt nu zelfs toegepast op ‘rechten’.

Er is lang niet altijd een ‘afnemende meeropbrengst’, laat staan dat een individu zich vaak op dat punt zou bevinden. Het vijftiende doktersbezoek is helaas vaak niet minder waard dan het eerste, en dat kan ook waar zijn voor de vijftiende vakantie.

Hoewel je dus zou kunnen denken dat een veel hoger niveau van zorg geenszins het volume aan onderwijs of ontwikkeling in de weg staat, wordt dat expliciet ontkend door deze economische ideologie, die zich in de mantel van wetenschap hult. Ze gaat immers uit van de psychologische theorie die stelt dat meer zorg, of meer onderwijs, of meer ontwikkeling, ertoe leidt dat de (fictieve) laatst bijgekomen eenheden in elk van die domeinen een lager nut en bijgevolg een kleinere waarde zullen hebben. Hoe groter de hoeveelheid van een goed, hoe minder nuttig de laatst bijgekomen eenheid en hoe kleiner de waarde ervan. De tiende pint is minder waard dan de tweede. De waarde van iets is dus omgekeerd evenredig met de beschikbare hoeveelheid.

Allereerst is dit uitgangspunt al bijzonder betwistbaar op individueel niveau. Er is lang niet altijd een ‘afnemende meeropbrengst’, laat staan dat een individu zich vaak op dat punt zou bevinden. Het vijftiende doktersbezoek is helaas vaak niet minder waard dan het eerste, en dat kan ook waar zijn voor de vijftiende vakantie. En maatschappelijk is dat al helemaal niet het geval: veel meer zorg, veel meer onderwijs en veel meer ontwikkeling voor veel meer mensen en groepen is nodig voor er nog maar sprake kan zijn van maatschappelijk afnemende meeropbrengst.

Schaarste

Centraal in deze economische ideologie staat een zelf uitgevonden schaarste. Schaarste wordt verheven tot universele bron van waarde, want hoe minder productie hoe hoger het nut, en wordt tezelfdertijd - ten onrechte - uitgeroepen tot het voorwerp van de economische wetenschap. Schaarste is echter kenmerkend voor een monopoliesituatie die een vrije productie en een daadwerkelijke concurrentie moet verhinderen. Dit is geen markteconomie, maar een ideologisch-filosofische verdraaiing ervan. Waarde maximaliseren op basis van in stand gehouden schaarste is monopolies creëren en voorrechten aan monopolisten toekennen.

De stelling dat het stilleggen en in coma brengen van een maatschappij of een economie best vermeden wordt is volstrekt legitiem. Maar niet onder het mom van analyses van zogenaamde kosten en baten.

Een goed geordende economie voorkomt of heft schaarste op door meer te produceren, en economische wetenschap is het intellectueel apparaat dat precies deze activiteit onderzoekt en theoretiseert. De ideologie van de schaarste draagt een naam, en die luidt ‘neoliberalisme’: de noodzakelijke grensnuttheorie (die kijkt naar de kost of baat van de laatst geproduceerde eenheid) gebaseerd op nutsvergelijkingen die uitgaan van afnemende meeropbrengst.

Omdat nut en waarde in een monetair bedrag uitgedrukt worden om ze zogenaamd te kunnen optimaliseren (maximaliseren), meent de neoliberale economie bovendien dat daardoor alles een legitiem voorwerp van economische studie wordt. Echte economen zoals David Ricardo wisten al dat economie zich enkel bezighoudt met producten van menselijke arbeid en de kostprijs van de productie, en niet met alle menselijke verlangens waarop een prijs geplakt wordt. Dat laatste maakt van de zogenaamde economie een totalitair denkstelsel, dat geen enkele begrenzing of limiet erkent.

Slecht beleidsinstrument

Neen dus, onderwijs en ontwikkeling staan een veel betere en zelfs een veel meer kostende gezondheidszorg niet in de weg. En neen, de kosten-batenanalyse zoals we die kennen is geen goed beleidsinstrument. Beleid moet zich op heel iets anders baseren dan op qaly-indexen. Er hoeft in de meeste gevallen geen trade-off te gebeuren. Ook overheidsfinanciën stellen geen beperking. Er is nooit ‘geld tekort’, hoewel kritiek op heel wat overheidsuitgaven volop mogelijk is vanuit politiek-filosofische opvattingen over commutatieve en distributieve rechtvaardigheid, of de taak en omvang van de overheid.

Er is nooit ‘geld tekort’, al is kritiek op heel wat overheidsuitgaven volop mogelijk vanuit politiek-filosofische opvattingen over commutatieve en distributieve rechtvaardigheid, of de taak en omvang van de overheid.

Als ik vandaag de pleidooien hoor, onder de dekmantel van economische wetenschap, gaat het om de verdediging van belangen dienende beleidspreferenties en over verdeling van welvaart. Over niets anders.