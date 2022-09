Welke prijs zijn wij met zijn allen bereid te betalen voor een conflict waar wij geen direct betrokken partij zijn? Ukraïne is momenteel géén lid van de EU en géén lid van de NAVO , dus Europa heeft geen formele verplichting om gelijk wat te doen. Wat we doen ten aanzien van Ukraine doen we uit overwegingen van 'goede buren' en omdat we de 'daden van Putin veroordelen'. Daarom hebben wij sancties afgekondigd, wapens geleverd en politieke steun betuigd aan Oekraïne.