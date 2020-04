De samenleving moet niet eender welk bedrijf helpen...

Brussels Airlines is op zoek naar minstens 200 miljoen euro staatssteun, en daarbij wordt haar 'strategische' rol in de economie benadrukt. Ik ben daar niet van overtuigd.

Dat mensen dringend een goed sociaal vangnet moeten krijgen in de coronacrisis spreekt voor zich. Generositeit krijgt soms kritiek omdat het onder meer de stimulans om te werken ondermijnt, maar nu is er geen enkel moreel risico.

Net zo evident is dat het productief potentieel van de economie moet gevrijwaard worden. Toegegeven, het coronavirus is minder direct bedreigend dan een oorlog, want die tast in de eerste plaats het menselijk kapitaal aan en bijkomend, de productiecapaciteit. Toch mogen we dit niet zomaar terzijde schuiven. Het faillissement van een leverancier of een klant kan een domino-effect hebben. Werkloosheid evenzeer, indien het competenties doet verloren gaan.

Maar hoe moeten we ‘het duurzaam productief potentieel vrijwaren’ interpreteren? Moet de samenleving eender welke onderneming in moeilijkheden helpen? Het antwoord hierop is duidelijk nee. De selectie moet steunen op drie elementen.

Overheidssteun kan slechts nadat uit een controle van de voorafgaande financiële gezondheid van de onderneming blijkt dat ze levensvatbaar is. We moeten geen noodlijdende bedrijven helpen. De Belgische economie, en in het bijzonder de Waalse, draagt nog duidelijk de tekenen van de illusie dat de overheid het verval van zogenaamde ‘nationale sectoren’ kan vertragen.

Men heeft de neiging een economische activiteit als ‘strategisch’ te bestempelen als men geen rationele argumenten meer heeft om overheidssteun te verantwoorden. Laten we deze wijze les niet vergeten.

Verder moet de overheid bedrijfsactiviteiten met een negatieve maatschappelijke impact niet in stand houden. Een onderneming biedt diensten aan en betaalt belastingen en lonen. Maar we moeten ook haar impact op gezondheid en milieu in rekening brengen. Ondersteun bedrijven die op dat vlak de minst negatieve impact hebben. Een gezondheidscrisis zoals nu moet je niet oplossen door bedrijven te redden die de gezondheid schaden.

Ten derde moet er bij overheidstussenkomst een bevredigende verhouding zijn tussen risico en rendement. De rentevoet van een lening die de overheid verstrekt moet in de lijn liggen van wat de financiële markten zouden eisen voor een vergelijkbaar risico. Bij een participatie in het kapitaal moet de verwatering van de private aandeelhouders in verhouding staan met hun terughoudendheid om geld bij te dragen. In een markteconomie gaat wie ter hulp schiet met de verdienste lopen. Geen nationalisatie van de risico’s zonder een nationalisatie van de rendementen. We moeten vandaag al de omvang van de te verwachten budgettaire impact onderkennen.

Symbooldossier

Moeten we afwijken van het billijkheidsprincipe, en ondernemingen die zichzelf als ‘strategisch’ naar voor schuiven een voorkeursbehandeling geven? Laat ik als voorbeeld het symbooldossier Brussels Airlines nemen. De luchtvaartmaatschappij is naar verluidt op zoek naar minstens 200 miljoen euro. In het memorandum dat ze eind maart aan de overheid bezorgde bevestigt Brussels Airlines dat ze ‘een centrale rol speelt in de Belgische economie’ en dat de ‘continuïteit van de activiteiten van Brussels Airlines van nationaal belang zijn’. Men schuift de tewerkstelling, het aantal passagiers en de connectiviteit van de Belgische economie naar voor.

Die redenering lijkt me niet de juiste. De nationale impact van een onderneming evalueer je niet op basis van haar omvang. Wel op basis van de omvang van de activiteiten die andere bedrijven, die de plaats van die onderneming zullen innemen, niét zullen aanbieden. De basisnotie van ‘opportuniteitskost’ moet in rekening worden gebracht.

Wie denkt er ook maar één seconde dat, mocht Brussels Airlines niet langer vliegen, andere luchtvaartmaatschappijen hun aanbod niet zouden verhogen? Het merendeel van de 10 miljoen passagiers van Brussels Airlines zou dan gewoon onder een andere vlag vliegen. Dat is alles. Uiteraard kan, indien Brussel Airlines zou verdwijnen, een deel van de verbindingen verdwijnen en kunnen jobs verschuiven naar Charleroi, Parijs of Schiphol. Maar dat is gelukkig niet ‘centraal’. Het is zelfs mogelijk dat sommige verbindingen beter zouden worden.

Het memorandum stelt dat ‘Brussels Airlines een strategische economische rol speelt in België. Onder andere omdat het de enige Belgische maatschappij is die Montreal, New York en Washington bedient en als enige verbindingen naar bepaalde Afrikaanse steden verzekert: Kinshasa, Dakar, Abidjan, Accra, Lomé, Kigali en Bujumbura’.

Wie denkt er ook maar één seconde dat een nationale carrier die drie Noord-Amerikaanse steden bedient of een rechtstreekse vlucht verzorgt naar een half dozijn Afrikaanse steden strategisch is? We lezen ook dat ‘dankzij directe luchtverbindingen Brussel een geprivilegieerde vestigingsplaats voor belangrijke hoofdzetels, zoals deze van de Europese Unie kan zijn (…)’ Wie gelooft ook maar heel even dat zonder Brussels Airlines de Europese instellingen onze hoofdstad zouden verlaten?