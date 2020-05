De schok teveel voor de globalisering...

De coronapandemie is een nieuwe opdoffer voor de globalisering. Voorstanders van globalisering rest alleen pragmatisme: de gedeeltelijke deglobalisering managen en de basis leggen voor de herlancering van een inclusievere en duurzamere globalisering.

De innig verstrengelde wereldeconomie kreeg het voorbije decennium al twee schokken te verwerken. Na de anti-establishmentbeweging en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog betekent de coronapandemie een derde schok. Het kan ertoe leiden dat handel en investeringen geleidelijk maar langdurig ontkoppelen. Die nefaste ontwikkeling volgt op de al zware tegenwind voor de wereldeconomie.

Schermvullende weergave ©Bloomberg

Oproepen her en der om zich opnieuw te engageren voor de globalisering vallen bijna zeker op een koude steen, vooral omdat de huidige schok tegelijk gedragen wordt door overheden, bedrijven en gezinnen in ontwikkelde landen. Wie de globalisering op langere termijn wil redden, probeert het best de ontwrichting door de deglobalisering zoveel mogelijk te beperken en de fundamenten te leggen voor een duurzamer proces nadien.

Het is duidelijk dat veel bedrijven een minder risicovolle balans tussen efficiëntie en veerkracht zullen nastreven als ze de coronaschok stilaan achter zich laten. De decennialange romance van de bedrijfswereld met kostenefficiënte globale toeleveringsketens en stockbeheer just in time maakt plaats voor een meer lokale aanpak waarbij ook activiteiten naar eigen land teruggehaald worden.

Die tendens versterkt mogelijk nog door landen die een veilige toelevering eisen voor sectoren die zij beschouwen als van nationaal belang. In de Verenigde Staten geldt dat al voor energievoorziening, telecommunicatie, materiaal voor de gezondheidszorg en geneesmiddelen. Het is een kwestie van tijd voor die trend zich verspreidt naar andere sectoren en landen.

De nasleep van de huidige fase van crisismanagement doet wellicht de beschuldigingen tegen landen toenemen, waardoor de deglobalisering mogelijk ook een geopolitieke impuls krijgt. Nu al klagen de VS dat China niet genoeg gedaan heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken en andere landen in te lichten over de ernst van de situatie. Sommige Amerikaanse politici vinden zelfs dat China schadevergoeding moet betalen. En velen in de VS en elders zien in de aanvankelijke reactie van China op Covid-19 een zoveelste bewijs dat het land zijn internationale verantwoordelijkheid niet nakomt.

Wapen

Dat de geopolitieke toestand van kwaad naar erger evolueert, leidt er waarschijnlijk ook toe dat het economische beleid een nog groter wapen wordt. Die praktijk was al aan het versnellen tijdens de recente Amerikaans-Chinese handelsoorlog en bevestigt mogelijk de vrees van veel multinationale bedrijven dat ze niet langer kunnen vertrouwen op twee basisveronderstellingen. Dat is enerzijds de steeds nauwere integratie en vervlechting van de globale productie, consumptie en investeringsstromen en anderzijds de ordelijke en redelijk voorspelbare oplossing van handels- en investeringsconflicten via multilaterale instellingen die de rechtsregels toepassen.

De retoriek tegen China geeft ook de eerste schok voor de globalisering, die dateert van een decennium geleden, een nieuwe impuls. Delen van de bevolking voelden zich vervreemd en gemarginaliseerd. Dat anti-establishmentsentiment baarde extreme politieke bewegingen waaruit enkele verrassende successen volgden, niet het minst de brexit. Dergelijke evoluties hebben de samenwerking om tot een globaal beleid te komen danig verzwakt. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in de wereldwijd ongecoördineerde aanpak tegen Covid-19.

Dit is niet echt het moment voor de wereldeconomie om een deglobalisering te ondergaan. De meeste landen en bijna alle segmenten van hun economie (bedrijven, overheid, gezinnen) komen met hogere schulden uit de crisis. Bij gebrek aan een grote ronde van schuldherschikkingen krijgen vooral ontwikkelende landen het moeilijk om hun schulden af te betalen, wegens hoge werkloosheid, inkomensverlies, slabakkende economische activiteit en - misschien - minder consumptie.

Voorstanders van grensoverschrijdende verbondenheid die alle partijen voordeel oplevert en het risico op oorlogen vermindert zijn tegen die achtergrond geneigd het status quo van voor de pandemie te verdedigen. Dat streven maakt evenwel weinig kans nu overheden meer in zichzelf gekeerd zijn bij het bestrijden van de schade van de pandemie, bedrijven lijden onder de verstoring van hun toeleveringsketens en hun markten, en gezinnen zich economisch onveiliger voelen.