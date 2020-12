De scholen moeten dicht...

De Vlaamse minister van Onderwijs blijft pleiten voor het openhouden van de scholen, al spelen kinderen wel degelijk een rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Woensdag was de internationaal gerenommeerde immunoloog Hans-Willem Snoeck te gast in het programma 'Terzake' op Canvas. Hij stelde dat de heropflakkering van het virus mede te wijten was aan de openstelling van de scholen. Die leidden niet alleen tot een overdracht van het virus onder scholieren, maar ook tot meer besmettingen aan de schoolpoort en meer verkeer.

Kijk even naar de grafieken. Toen de scholen dichtbleven in de zomervakantie, leidde dat tot een daling van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Hetzelfde gebeurde na de sluiting van de scholen tijdens de verlengde herfstvakantie in november. Enkele weken na hun opening nam het aantal besmettingen opnieuw substantieel toe. Om die reden hopen de virologen dat de cijfers tijdens de kerstperiode naar beneden gaan, wegens minder besmettingen op school en meer telewerk. Scholen brengen in ons land elke dag meer dan anderhalf miljoen mensen op de weg.

Minister van Onderwijs Ben Weyts blijft intussen hard pleiten om de scholen open te houden en na de kerstvakantie opnieuw te openen. Zijn stelling is dat zich in de scholen zelf nauwelijks besmettingen voordoen. Zijn standpunt werd door zijn partijgenoten intussen verheven tot een dogma. De scholen moeten koste wat het kost openblijven. Kinderen verspreiden het virus helemaal niet. Scholen sluiten is dus niet aan de orde. Raar genoeg beamen onze virologen, zoals Steven Van Gucht die in dezelfde uitzending zat als professor Snoeck, dat standpunt. 'De scholen respecteren de veiligheidsmaatregelen en daardoor kunnen we de risico’s beperken', klonk het.

Nederland

In Nederland en Duitsland besliste men enkele dagen geleden de scholen te sluiten. In Nederland wijst men op vele contacten op het schoolplein. De Nederlandse minister van Welzijn Hugo De Jonge zei daarover het volgende: 'Bij het basisonderwijs zijn er allerlei contacten van ouders die de kinderen brengen en halen.' En ook: 'Het blijkt dat als de basisscholen naar onderwijs op afstand overschakelen, de ouders dan beter dat andere advies opvolgen: werk zoveel mogelijk thuis.'

Uit onderzoek blijkt dat ruim een tiende van de scholieren coronapositief is. Dat betekent dat ze elkaar besmetten, wat voor hen niet veel gevaar oplevert, maar voor hun ouders en grootouders wel. De kinderen en jongeren hebben doorgaans zelf weinig last van het virus, maar brengen het in het gezin. Dat laatste is een reden om harder op te treden en het virus ver weg te houden van hun ouders en grootouders.

Minister Weyts staat daarom voor een moeilijke keuze. Ofwel blijft hij oproepen om de scholen zoveel mogelijk open te houden, waardoor honderdduizenden scholieren zich dagelijks door het verkeer naar de klassen moeten bewegen en er in moeilijke omstandigheden les krijgen, ofwel houdt hij de scholieren thuis, waarbij ze afstandsonderwijs krijgen, en mee bijdragen aan een daling van de besmettings- en sterftecijfers. Hij kan gokken en het eerste verkiezen, of op zeker spelen door voor het tweede te opteren.

Kwetsbare kinderen

Uiteraard moet er alle aandacht zijn voor kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen voor wie afstandsonderwijs geen optie is, en moeten die maximaal en veilig kunnen worden opgevangen in de scholen. De leerachterstand moet maximaal worden beperkt. In dat verband kan een ingekorte zomervakantie een langere kerstvakantie compenseren. Ook daarover moeten we durven na te denken.

We hebben geen glazen bol en Weyts kan gelijk hebben. Maar de kans dat hij gelijk heeft, is veel kleiner dan dat professor Snoeck het bij het rechte eind heeft. Kinderen dragen het virus over. Dat is de beste wetenschappelijke consensus vandaag. Wie dat ontkent, ontkent het licht van de zon. Weyts draagt dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid in deze kwestie. Hij volgt in elk geval het voorzorgsprincipe niet en doet onwetenschappelijke uitspraken. Hij maakt dus een grote fout. En die fout kan leiden tot talloze slachtoffers, niet alleen volwassenen, maar ook kinderen. Want - al is de kans minder groot - ook zij kunnen ziek worden en zelfs sterven.