De schoolstrijd van Elon Musk...

Terwijl we in België net uit een ‘bitse schoolstrijd’ komen, levert Elon Musk aan de andere kant van de oceaan zijn eigen strijd, tegen het onderwijs. De schoolvisie van het techicoon moet ons tot nadenken aanzetten.

De voorbije maand werd stevig gediscussieerd over ons onderwijs. Over het openhouden van de schoolpoorten, over eindtermen, over vaste benoemingen. Die discussies zetten een en ander op scherp, maar ze mogen ons niet afleiden van de kern van de zaak: hoe biedt het onderwijs onze jongeren maximale kansen op een succesvolle toekomst in pakweg 2050?

Hoewel vandaag heel wat fundamentele zaken ter discussie worden gesteld in de maatschappij en het bedrijfsleven, lijkt dat niet het geval in het onderwijs. Dat is niet logisch, want de manier waarop onze leerlingen en studenten vandaag onderwijs volgen, staat mijlenver af van de wereld waarin zij leven en waarin ze later zullen werken. Enkele voorbeelden.

Vinden we het normaal dat onderwijs nog altijd beschouwd wordt als de bron van informatie en kennis, terwijl elke leerling met een smartphone meer informatie en kennis in zijn broekzak heeft zitten dan hij of zij ooit zal kunnen verwerken?

Vinden we het normaal dat we tijdens toetsen en examens leerlingen vragen om alles af te geven, met niemand te praten en met pen en papier informatie en kennis te reproduceren, terwijl juist zij die op een digitale manier verbanden kunnen leggen en nieuwe inzichten kunnen creëren de kampioenen van morgen zullen zijn?

Vinden werd het normaal dat vorig jaar in Vlaanderen een half miljard euro werd besteed aan onderwijsinfrastructuur - lees: gebouwen en onderhoud -, en dat terwijl bakstenen en cement geenszins bijdragen tot een kwaliteitsvollere ontwikkeling van onze jeugd?

20 jobs, vijf carrières

Vergelijk de evolutie in het onderwijs eens met de evolutie en het gebruik van een operatiekwartier in een ziekenhuis, een tandartsenkabinet of een gedeelde werkomgeving waar men technologische evoluties wel heeft gevolgd. Het contrast is immens.

Vergelijk de evolutie in het onderwijs eens met de evolutie en het gebruik van een operatiekwartier in een ziekenhuis.

Als onze tieners straks in 2050 40 zijn, zullen ze een beroep hebben dat nu nog niet bestaat. Velen zullen 20 verschillende jobs doen in vijf gevarieerde carrières. Beroepen die vandaag bestaan, verdwijnen massaal door digitalisering, artificiële intelligentie en robotica. Om economisch niet overbodig te worden in een almaar sneller veranderende maatschappij, zullen mensen zich voortdurend professioneel moeten heruitvinden. Computers zullen dan slimmer zijn dan de mensen en informatici en ingenieurs zullen de meest filosofische en ethisch impactvolle beroepen hebben.

Zijn wij onze leerlingen en studenten van vandaag op die wereld aan het voorbereiden? Nee, is het antwoord helaas.

AstraNova

Waarom richten we ons onderwijs niet helemaal anders in? We kunnen bijvoorbeeld vertrekken van de complexe vragen die jongeren van vandaag nieuwsgierig maken en met hen zoeken naar antwoorden. En dat over de verschillende schoolvakken heen. Klimaatverandering, groene energie, armoede, pandemieën, mobiliteit, robotten, Europa en nationalisme… Het is maar een fractie van de vele voorbeelden van complexe onderwerpen die multidisciplinair kunnen worden bestudeerd.

Elon Musk en de medewerkers van zijn bedrijf SpaceX begonnen vijf jaar geleden hun eigen ‘schoolstrijd’. Ze richtten een experimentele onderwijsinstelling op voor hun kinderen. Het is een school met 40 leerlingen tussen 7 en 14 jaar. Het curriculum bestaat uit het geven van presentaties aan elkaar, het leren programmeren in verscheidene computertalen, het bouwen van weerballonnen, raketten en vechtrobotten en het oplossen van ethische kwesties zoals milieuvervuiling door een fabriek.

Leren programmeren in meerdere computertalen, het oplossen van ethische kwesties, het bouwen van weerballonnen en raketten. Allemaal maakt het deel uit van het curriculum van de school die opgericht werd door Elon Musk.

De school heeft een eigen munt om te leren ondernemen en handel te drijven en de leerlingen organiseren een paar keer per jaar een marktplaats. Ze krijgen beoordelingen op hun individuele werken, maar krijgen geen totaalscores over een periode. Sinds 2019 worden ook andere leerlingen toegelaten op de school als ze aan de juiste criteria voldoen wat betreft diversiteit en originaliteit en met succes een vragenlijst invullen. In 2020 besliste de school volledig online te gaan onder de naam AstraNova en leerlingen van overal ter wereld konden hun kandidatuur stellen om toegelaten te worden vanaf september 2021.

Waar worden jongeren vandaag het best voorbereid op de toekomst, denkt u? In Vlaanderen of online op de AstraNova-school? De vraag stellen is ze beantwoorden. De toekomst van ons onderwijs, én dus van onze jongeren, onze samenleving en onze economie, verdient een stevig debat. En in tussentijd kunnen we misschien even aan Musk vragen wat hij vindt van onze schoolstrijd?