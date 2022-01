De seksismeveroordeling: één zwaluw maakt de lente niet...

De correctionele rechter in Gent heeft de strafwet toegepast op de plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs. Die roept dat hij de vrijheid heeft om in een universiteit hatelijke, gewelddadige en discriminerende uitspraken te doen over vrouwen. Wie zegt dat dat de vrijheid van meningsuiting aan banden legt, zoals N-VA-voorzitter De Wever, of dat de rechter een politieke uitspraak deed, kent de inhoud van de wet niet.

De antiseksismewet werd in 2014 democratisch goedgekeurd, na de reportage 'Femmes de la Rue' over seksuele intimidatie in Brussel. In 2016 doorstond de wet met glans de toets van het Grondwettelijk Hof. Aan de verontwaardigde reacties op het Gentse vonnis is te merken dat een wijdverspreid misverstand bestaat als zou de wet domme meningen en slechte humor viseren.

De schaarse vervolgingen door het Openbaar Ministerie vormen geen afspiegeling van de realiteit van een immens probleem.

De antiseksismewet is een wapen om op te treden als doelgericht een welbepaalde persoon het mikpunt wordt van minachting wegens zijn of haar geslacht en de waardigheid van die persoon ernstig wordt aangetast. De termen van de wet leggen de lat hoog voor strafwaardigheid en hinderen in geen enkele zin de normale sociale omgang met zijn aangename en minder aangename kanten.

De essentie De auteur

Anne Marie De Clerck is advocaat bij het kantoor Jordan&Ray.

De kwestie

De conclusie

Wie zegt dat hiermee de vrijheid van meningsuiting aan banden wordt gelegd, zoals onder andere N-VA-voorzitter De Wever, of dat de rechter in kwestie een politieke uitspraak deed, kent duidelijk de inhoud van de wet niet.

Of de uitlatingen van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs onder de antiseksismewet vallen, mag misschien nog discutabel zijn omdat ze mogelijk in te algemene termen zouden zijn geformuleerd. Dat de uitlatingen strafbaar zijn is echter zonneklaar, omdat de plastisch chirurg tegelijk vervolgd werd onder de antidiscriminatiewet - de genderwet - wegens aanzetten tot discriminatie, haat en geweld tegen vrouwen.

Verbaal geweld

Anders dan de antiseksismewet vereist die - al langer bestaande - wet niet noodzakelijk dat de uitlatingen een welbepaalde persoon viseren. Ook uitlatingen die algemeen een groep of gemeenschap op een haatdragende manier viseren, zijn strafbaar. Woorden van discriminatie, haat en geweld luidkeels in het openbaar prediken, is geen meningsuiting, maar maakt verbaal geweld uit dat nog scherpere sporen kan nalaten dan fysiek geweld.

Als je het forum krijgt van een universiteit en daar breedvoerig en bij herhaling verkondigt dat ‘de beste vrouwen ontmaagd zijn rond hun veertiende’, sla je onbetwistbaar diepe wonden. Als je aan een groot publiek zegt dat een bij naam genoemde klasgenote van je zoon moet worden opgewacht en van haar fiets getrokken, zet je bewust aan tot geweld. Zo'n verbaal geweld ook maar enigszins normaliseren, vormt een uiterst vruchtbare voedingsbodem voor alle vormen van (familiaal) geweld en seksueel misbruik. Precies dat beoogde de wetgever te voorkomen.

Als we dat openlijk verbaal geweld tot gemeengoed laten verworden, dweilen we met de kraan open. Elke tolerantie voor die uitlatingen moet aan de kant. Daarover nam de wetgever een kraakheldere beslissing. Met kennis van de context en de wet is geen twijfel mogelijk over de strafwaardigheid van de plastisch chirurg. Hier is geen sprake van een politiek vonnis. De rechter doet zijn werk, en op gevaar af van rechtsweigering past hij de politieke keuzes van de wetgever toe.

Opeenstapeling

De strafrechter kiest niet de wettelijke instrumenten die hem aangereikt worden. Waar hij ook niet over te beslissen heeft, is welke feiten op zijn bord worden gelegd. Het komt het Openbaar Ministerie toe soeverein te beslissen wat vervolgd moet worden en of een vervolging opportuun is. In de zaak van de plastisch chirurg is de opeenstapeling van degoutante en discriminerende uitlatingen buitensporig manifest dat een reactie zich uiteraard opdrong. Alleen is te betreuren dat het maatschappelijk debat nu hoog oplaait naar aanleiding van zo’n schertsfiguur die alleen bestaat bij gratie van publieke aandacht.

De kansen voor het Openbaar Ministerie om krachtdadig op te treden tegen discriminatie liggen voor het rapen. De dagelijkse realiteit bewijst pijnlijk dat het aanzetten tot haat in alle geledingen van de maatschappij heeft toegeslagen. Niet alleen naast het voetbalveld of in de rouwrand van de samenleving, maar ook in de zogezegd betere bovenwereld tiert dat fenomeen welig. Zelfs tot binnen de geledingen van justitie, waar de tendens zich aftekent de oren te sluiten voor het sociale discours en de ongelijkheid van kansen, is de conclusie dat racisme en discriminatie ingebed zijn als je in je dagelijkse rechtspraktijk te vaak vaststelt dat de gekleurde verdachte anders bejegend wordt dan zijn witte collega die identieke feiten pleegde.

Een begin van maatschappelijke verandering is het collectief veroordelen van elke discriminatoire uitspraak, en die niet onder een deken van vrije meningsuiting te vergoelijken.

Haaks op die realiteit van een maatschappij die bewust en onbewust doordrongen is van discriminatie, wordt de antidiscriminatiewet slechts zelden ingezet. De schaarse vervolgingen door het Openbaar Ministerie vormen absoluut geen afspiegeling van de realiteit van een immens probleem. Die ene veroordeling vandaag zal geen omwenteling brengen. Een zwaluw maakt de lente niet. Maatschappelijke verandering komt er pas als ieder van ons buiten de strafrechtbank alert blijft en durft op te staan om het aanzetten tot haat verbaal de kop in te drukken. Een begin daarvan is het collectief en radicaal veroordelen van elke discriminatoire uitspraak, en die niet onder een deken van vrije meningsuiting te vergoelijken.