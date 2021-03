De sociale partners zijn dood, leve de sociale partners...

Ik begrijp waarom de rol van de sociale partners in vraag wordt gesteld, maar toch blijven ze relevant. We kunnen het nog, we moeten alleen dringend de mouwen opstropen.

Toen ik in 1989 begon aan de universiteit leerde ik dat we niet langer over de ‘sociale partners’ mochten spreken, maar over de ‘sociale gesprekspartners’. De relaties waren immers zo slecht dat het woord ‘partners’ schromelijk overdreven klonk. In 2005 begon ik als adviseur sociale zaken bij Unizo, net toen de gesprekken over het Generatiepact op de klippen waren gelopen en de regering het werk had overgenomen.

Dat we nu een belabberd figuur slaan, betekent niet dat onze rol uitgespeeld is. Daarvoor zijn we al een keer te veel doodverklaard.

Telkens opnieuw werd het einde van de relevante rol van de sociale partners aangekondigd. En vandaag lees ik opnieuw niets anders. Als je er niet in slaagt een akkoord te maken wanneer het er echt toe doet, dan is je relevantie uitgewerkt. Ik begrijp die redenering, maar toch is ze veel te kort door de bocht.

Om te beginnen blijven de sociale partners relevant omdat ze bijzonder representatief zijn. Zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties (van VBO en Voka, Unizo en UCM tot de Boerenbond) staan met hun twee voeten in de Vlaamse/Belgische klei. Het zijn ledenorganisaties die hun voelsprieten hebben bij diegenen die ze vertegenwoordigen. Het zijn ook stuk voor stuk organisaties met uitgebreide studiediensten. Die combinatie maakt dat ze verdomd goed weten waarover ze het hebben. Als ik zelf over Unizo mag spreken, heb ik de pretentie te stellen dat wij weten waar de Vlaamse ondernemer van wakker ligt, én dat we een visie hebben over hoe we ondernemerschap kunnen versterken.

Akkoorden

Een tweede bewijs van onze blijvende impact is dat we nog wel degelijk akkoorden sluiten. En véél zelfs. Het valt op hoe vlot de Vlaamse sociale partners elkaar vinden in de SERV en er samen een visie ontwikkelen op het sociaal-economisch beleid in Vlaanderen. Toen de Vlaamse regering vorig jaar expertencommissies aanstelde om de relance na de coronacrisis te bestuderen, was het huiswerk van de Vlaamse sociale partners al klaar. Het heeft zijn weg trouwens vlot in de eindrapporten gevonden en het resulteerde in december in een tripartiteakkoord met de Vlaamse regering: ‘Alle hens aan dek.’

Wie zegt dat er veel geblaat is maar weinig wol, negeert dat er wel degelijk nog geproduceerd wordt.

Maar ook federaal vinden we elkaar nog altijd, en ook op belangrijke punten. Bij de heropening van de economie na de eerste lockdown lanceerden we bijvoorbeeld samen de ‘Generieke gids om veilig te werken’. Onlangs sloten we nog een kader-cao af over telewerk in covidtijden, en via een belangrijk eensgezind advies gaven we groen licht voor het omstandigheidsverlof voor wie zich laat inenten. Kort voor de crisis formuleerden we nog een gezamenlijke visie op de herintrede van langdurig zieken. Wie zegt dat er veel geblaat is maar weinig wol, negeert dus dat er wel degelijk nog geproduceerd wordt.

Nog meer onder de radar, maar niet onbelangrijk, is het gezamenlijke bestuur van de belangrijkste instellingen van sociale zekerheid en arbeidsmarkt (van RSZ tot VDAB) door de sociale partners. Die van de zelfstandigen worden trouwens zelfs alleen door de zelfstandigenorganisaties bestuurd.

Sociaal Pact

Maar dat neemt niet weg dat het niet genoeg is. Na de vorige crisis van deze omvang - de Tweede Wereldoorlog - waren het de sociale partners die in 1944 een sociaal pact afsloten en daarmee de basis legden voor onze sociale zekerheid en voor onze welvaartsstaat.

De sociale partners moeten op deze moeilijke ogenblikken verantwoordelijkheid nemen over de loon- en welvaartsontwikkeling. Waarom? Omdat we er de skills en de representativiteit voor hebben.

Waarom kunnen we dat nu niet meer, terwijl de samenleving dat wel van ons verwacht? Het zouden de sociale partners moeten zijn die de pensioenhervorming in handen nemen. Het zouden de sociale partners moeten zijn die op federaal vlak - zoals in Vlaanderen - een visie op de economische relance formuleren. En het moeten ook de sociale partners zijn die in deze moeilijke tijden verantwoordelijkheid nemen over de loon- en welvaartsontwikkeling. Waarom? Omdat we er de skills en de representativiteit voor hebben.

Waarom lukt dat dan niet? Luisteren we te veel naar onze basis, en vertrouwen we te weinig op onze ervaring en gezond verstand? Is er een gebrek aan voluntarisme om de rol effectief te spelen die we moeten spelen? Kijken we te veel naar de politieke omkadering in plaats van vanuit onze eigen kracht te werken?

Het zal een beetje van elk zijn. En dat maakt dat we nu een belabberd figuur slaan. Maar dat betekent niet dat onze rol uitgespeeld is. Daarvoor zijn we al een keer te veel doodverklaard. Er rust wel een verantwoordelijkheid op onze schouders. Laat die staking nu maar gauw komen. Dan kunnen we de dag erna de mouwen opstropen. Er is werk aan de winkel.

Danny Van Assche