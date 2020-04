De toekomst is aan het parlement

Het federaal parlement staat door de volmachten buitenspel, maar heeft daardoor paradoxaal genoeg de ruimte om initiatieven te ontplooien voor de toekomst.

'Om echt goed voor de toekomst te zorgen, moet je alles inzetten op het heden.' Die paradox uit 'L’homme révolté' van Albert Camus geldt meer dan ooit, omdat we geconfronteerd worden met heel wat paradoxen.

Paradoxaal is de positie van al wie zich in de nationale politiek heeft geëngageerd. Enerzijds lijkt de politiek machteloos: het virus gaat zijn gang en overstijgt alle grenzen.

Anderzijds is de positie van politici paradoxaal omdat de crisis van hen zowel terughoudendheid als daadkracht vraagt. Terughoudendheid, omdat ze moeten luisteren naar de experten, de virologen en de medici. Politici moeten ruimte geven aan de experten en hun kennis naar waarde leren schatten, terwijl ze vaak geloven zelf de wijsheid in pacht te hebben. Maar ze moeten zich ook engageren en moeilijke en moedige beslissingen durven te nemen, omdat dat net hun taak is: daarvoor zijn ze democratisch aangesteld.

Deze federale regering kwam niet tot stand op basis van een project of een toekomstvisie, ze is meer het gevolg van toevallige omstandigheden in de voorbije periode. De eerste minister en haar collega's in de kern engageren zich wel erg om de crisis te beheersen. Een belangrijke verdienste, ook al hebben we de normale democratische spelregels weer eens aan de kant geschoven.

Even buitenspel

Zoals zo vaak bij crisissen doet de federale regering een beroep op volmachten, waarbij ze het parlement opzijzet om te kunnen handelen. Ook in het Waalse en Brusselse Gewest zijn de parlementen overvleugeld door bijzondere machten, terwijl het Vlaams Parlement dat niet heeft gedaan. De Assemblée in Parijs heeft op haar website het volgende staan: 'Nu we geconfronteerd worden met een uitzonderlijke gezondheidscrisis, moeten de vertegenwoordigers van de Franse natie hun essentiële prerogatieven in een democratie blijven uitoefenen, te beginnen met de controle op de beslissingen van de regering.' We vinden dergelijke stellingnames ook op de website van de parlementen van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Italië of nog, het Europees Parlement.

Zijn we in België dan bang voor de democratie? Vrezen we dat ze inefficiënt is? Zijn de volmachten noodzakelijk bij een crisis van deze omvang, zijn ze een pleister op een houten been of het teken van een bijzonder ernstige politieke crisis?

Toch ligt hier een mooie taak weggelegd voor het parlement. Er zijn nu volmachten, het zij zo. Maar, dames en heren parlementsleden, zou het niet nuttig zijn de blik te richten op een echte toekomstverkenning? Waarom niet focussen op een ernstig politiek project voor de volgende jaren? Wat zijn de prioriteiten na de crisis? Het moet toch mogelijk zijn een objectieve analyse te maken en te beraadslagen over de juiste keuzes voor de toekomst? U kunt toch voortdurend een beroep doen op alle mogelijke beschikbare kennis en expertise, net nu we zien hoe belangrijk expertise is als grondslag van goed beleid. Zou het geen goed moment zijn daar actoren en expertise uit het maatschappelijk veld bij te betrekken, zoals we dat nooit eerder zagen?

Dat is de manier om over enkele weken of maanden collectief aan de formateurs van de nieuwe regering een gedragen werkdocument te overhandigen, dat toelaat langs de grote poort weg te trekken van de crisis, die zowel een gezondheidscrisis is als een politieke crisis.

Dat is de echte paradox. Het wetgevende werk van het parlement ligt stil. Dit is het uitgelezen moment om zich met verbeelding op de actie te storten en de toekomst voor te bereiden op basis van kennis en inzicht.

We beseffen wel dat het bijzondere tijden zijn en dat deze uitdaging verrassend of ongepast kan lijken. Het staat ook niet vast dat u in dat opzet zou slagen. Maar zeker is wel dat we op een dag aan iedereen zullen vragen: 'En jij, wat heb jij tijdens de crisis met je talenten gedaan?’