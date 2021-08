De veilige gok op inflatie...

Nu het virus zijn greep op de economie lijkt te lossen, zijn de vooruitzichten een stuk beter. Een herstel heeft ook gevolgen voor de inflatieverwachtingen. Maar het is te verleidelijk om te waarschuwen voor het doembeeld van inflatie.

Wereldwijd gaan de economische verwachtingen in stijgende lijn. Eind juli voorspelde het Internationaal Monetair Fonds een groei van de wereldeconomie met 6 procent in 2021. In de VS zal de groei oplopen tot 7 procent. In Europa kwam de vaccinatiecampagne iets trager op gang, maar is een groei van 4 à 5 procent haalbaar. De nakende groepsimmuniteit biedt uitzicht op een terugkeer naar het oude normaal en sterkt het ondernemersvertrouwen, ook in eigen land.

Daarbovenop is er de inhaalconsumptie. Mensen hebben tijdens de lockdowns gedwongen gespaard. Een deel van dat geld zal terugvloeien naar de economie. Ook op langere termijn zijn de vooruitzichten positief. Van het Europees herstelfonds moet meer dan een derde vloeien naar investeringen in duurzaamheid. In de VS komt binnenkort een nieuw pakket maatregelen om investeringen in de infrastructuur aan te zwengelen.

De auteur: Geert Janssens, hoofdeconoom van Etion, forum voor geëngageerd ondernemen.

Tegen die achtergrond zijn de recente prijsstijgingen niet noodzakelijk problematisch, integendeel. Na de scherpe dalingen van de olie- en grondstoffenprijzen in 2020, is een opleving logisch. De inflatie is grotendeels het gevolg van een herstel van de economie en dat is een goede zaak. Moeten we ons dan helemaal geen zorgen maken? Drie zaken zijn van belang.

Ten eerste. De klim van de grondstoffenprijzen is ook het gevolg van speculatie en aanbodproblemen, maar dat is tijdelijk. Op langere termijn is er de trend naar verduurzaming, die de vraag naar onder meer koper, kobalt, nikkel en lithium sterker doet stijgen dan het aanbod. Die prijsstijgingen riskeren van langere duur te zijn.

Daar staat tegenover dat door een overschot de olieprijs wellicht zal normaliseren rond een evenwichtsprijs van 60 tot 70 dollar per vat. De prijs van ijzer en aluminium werd het voorbije decennium vooral bepaald door de Chinese groei. Die stevent dit jaar af op 8 procent, maar valt volgend jaar wellicht terug naar 6 procent, het niveau van voor de pandemie. Behalve voor enkele specifieke grondstoffen moeten we niet meteen vrezen voor een nieuwe supercyclus van stijgende grondstoffenprijzen.

Inflatieverwachtingen

Een tweede risico is dat hogere inflatieverwachtingen een eigen leven leiden als ze zich nestelen in de hoofden van producenten en consumenten. Dat kan zich vertalen in hogere looneisen en hogere verkoopprijzen. Dat zien we al in veel sectoren. De arbeidskrapte kan leiden tot een loonopbod met een loon-prijsspiraal als neveneffect. Voorlopig wijst niets daarop, al blijft het in eigen land ietsjes meer opletten wegens onze automatische loonindexering. Inflatieverwachtingen zijn een psychologisch fenomeen. Hoe meer we er ons zorgen over maken, hoe groter de kans dat de inflatie er ook echt komt.

Dat de huidige inflatie-opstoot grotendeels kan toegeschreven worden aan het economisch herstel, zou eerder een geruststelling moeten zijn.

Ten derde. Al twee decennia wordt gewaarschuwd voor de desastreuze gevolgen van een soepel monetair beleid. Gelukkig kwamen de doemvoorspellingen niet uit. De inflatie nestelde zich wel in de prijzen van activa als vastgoed en aandelen, maar niet in het algemene prijspeil.

Ook de al lang aangekondigde stijging van de rente bleef stelselmatig uit. Dat heeft alles te maken met het beleid van de centrale banken. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de korte rente tot 2023 laag en zelfs negatief houden. De langetermijnrente kan wel stijgen door de hogere inflatieverwachtingen, maar de ECB is bereid een inflatie van boven 2 procent tijdelijk te tolereren. Daarover zullen nog harde discussies worden gevoerd, vooral in het monetair comité van de ECB. Zolang de inflatie niet boven 3 procent stijgt, moeten we geen grote koerswijzigingen verwachten.