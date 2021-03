De verborgen kantjes van een wereldtaks...

De wereldwijde taks op de techgiganten en multinationals komt dichterbij. Het is zaak dat België strikt over zijn belangen waakt.

De onderhandelingen in de OESO/G20 om op wereldschaal een belasting in te voeren op winsten van bedrijven die geautomatiseerde digitale diensten verlenen (de Pillar 1) en een minimumbelasting op de globale winst van multinationals (de Pillar 2), vielen zo goed als stil toen de Verenigde Staten eind 2019 aangaven dat Pillar 1 slechts een optioneel systeem kon zijn. Nochtans is een mondiale belasting alleen werkbaar als het systeem verplichtend is voor alle landen en alle relevante bedrijven.

De regering-Biden heeft eind februari echter laten weten die vreemde Trump-eis te laten vallen. Bij de OESO/G20 groeit de hoop op een wereldwijde consensus begin juli. België mag zich intussen niet in slaap laten wiegen, maar moet kordaat optreden om zijn belangen en die van de hier gevestigde ondernemingen te vrijwaren.

Pillar 1 creëert geen nieuwe belastbare inkomsten, maar verschuift winst van het ene land naar het andere. Het opperste segment van de winstmarge van de groep zal worden toegerekend aan het land waar de consument is gevestigd en zal daar worden belast, zelfs als de groep in dat land geen fysieke vestiging heeft. Dat is onder de huidige fiscale regels niet mogelijk. Landen die nu een digitaledienstentaks heffen, moeten hem afschaffen en overschakelen op het OESO-systeem.

Een mondiale belasting is alleen werkbaar als het systeem verplichtend is voor alle landen en alle relevante bedrijven.

In het regeerakkoord zegt de regering een voorstander te zijn van een oplossing op internationaal niveau, en in dat geval geen initiatief te nemen om een digitaledienstentaks in te voeren. Een cdH-voorstel voor zo’n taks uit 2019 begrootte de opbrengst op 100 miljoen euro per jaar. Bij gebrek aan een publieke impactstudie voor België valt niet in te schatten hoe het OESO-systeem onze belastingopbrengsten zal beïnvloeden. Mijn buikgevoel zegt dat het geen 100 miljoen zal opbrengen. Een digitaledienstentaks is een belasting van 3 procent op de bruto-omzet, terwijl onder het OESO-systeem België slechts een beperkt deel van de winst kan belasten (weliswaar tegen 25 procent). Bij digitale bedrijven met lage winstmarges en met verliezen zal niets te rapen vallen.

Maar er is meer aan de hand. Niet alleen digitaledienstverleners vallen onder Pillar 1. Door een initiatief van de VS - die niet wilden dat enkel Amerikaanse techgiganten zouden worden getroffen - vallen ook traditionele bedrijven die goederen en diensten verkopen aan eindconsumenten daaronder. Het argument is dat ook die bedrijven de vruchten van de gedigitaliseerde economie plukken en belangrijke winsten maken dankzij bijvoorbeeld klantenbestanden en data over consumentengedrag.

België verliest

Als die traditionele bedrijven in het vizier blijven, zal België een deel van zijn belasting op de winst van die Belgische bedrijven moeten afstaan aan het land van hun consumenten. Aangezien we een kleine consumentenmarkt zijn, valt te vrezen dat ons land meer belastingopbrengsten zal verliezen dan winnen. België zou zich moeten aansluiten bij landen als Frankrijk, die mijns inziens terecht Pillar 1 willen terugbrengen tot zijn essentie: winsten van digitale bedrijven belasten in het land van de consument, ook al zijn ze er niet gevestigd.

Het lijkt erop dat ook de VS niet meer zo overtuigd zijn dat traditionele bedrijven in Pillar 1 thuishoren. Ze kunnen dan immers wel een deel van de winst uit de verkoop in de VS van BMW’s, Mercedessen en Franse luxeproducten belasten, maar dreigen een deel van hun belasting op winsten van Amerikaanse exporterende traditionele bedrijven te moeten prijsgeven aan onder meer China.

Er dreigt een abrupt einde te komen aan ons jarenlange beleid om via de fiscaliteit onderzoek en innovatie bij Belgische bedrijven te stimuleren.

Die traditionele bedrijven uit de scope van de taks halen zal het systeem minder complex maken: er worden minder bedrijven en landen bij betrokken, waardoor ook het risico op meervoudige belasting (omdat meerdere landen hetzelfde deel van de winst willen belasten) afneemt.

Onder Pillar 2 mag België hier gevestigde moedervennootschappen bijbelasten als hun buitenlandse winsten niet een minimaal niveau van belasting (wellicht 10 tot 20 procent) hebben ondergaan. Dat is een meevaller voor de Belgische begroting, maar er is een belangrijke keerzijde. Er dreigt een abrupt einde te komen aan ons jarenlange beleid om via de fiscaliteit onderzoek en innovatie bij Belgische bedrijven te stimuleren.

Het voordeel ervan zal ‘wegbelast’ worden in het land van de moedervennootschap van de groep. De OESO is bereid om een ‘bescheiden opbrengst’ uit economische activiteiten in landen met lage belastingen niet aan de minimumbelasting te onderwerpen, maar inkomsten uit innovatie en immateriële activa komen daarvoor niet in aanmerking.

Dat voorstel strookt niet met het Europese vrije vestigingsrecht. Een Europees bedrijf moet altijd het recht hebben om activiteiten te verrichten in lidstaten met het meest voordelige belastingsysteem, en de lidstaat van de moedervennootschap mag dat voordeel niet ongedaan maken met compenserende belastingheffingen. Het OESO-voorstel moet het EU-recht eerbiedigen en alle winst uit werkelijke economische activiteiten uitsluiten, met inbegrip van die uit onderzoek en innovatie.